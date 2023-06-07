Воронежские предприниматели узнали, как использовать для развития бизнеса аналитику big data

Фото: Радько

2 июня оператор мобильной связи Tele2 совместно с Воронежской «ОПОРОЙ РОССИИ» провели в пространстве «Точка кипения ВГТУ» бесплатный семинар для малого и среднего бизнеса. На встрече эксперты рассказали бизнесменам, как использовать аналитику big data для запуска рекламных кампаний и какие меры поддержки предпринимательства доступны в продвижении товаров и услуг. Представленная информация была полезной не только уже успешно работающим, но и начинающим бизнесменам.

В мероприятии приняли участие более 40 предпринимателей из различных сфер бизнеса, а также представители общественных организаций региона, работающих с предпринимательским сообществом.

Открыл встречу Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

- От лица компании благодарю всех участников бизнес-семинара за интерес к новым инструментам и возможностям аналитики больших данных, за вовлеченность и искреннее желание развивать бизнес в Воронежской области. Цифровые сервисы помогают упрощать бизнес-процессы и делать их более эффективными. Мы постоянно расширяем пул корпоративных продуктов и решений, оперативно реагируя на запросы клиентов, чтобы с помощью Tele2 каждый предприниматель мог реализовать самые амбициозные планы.

Фото: Радько

Затем старший менеджер по разработке и запуску продуктов для корпоративного сегмента Tele2 Сергей Радько подробно рассказал о том, как работает аналитика больших данных и чем она может помочь малому и среднему бизнесу.

- Сегодня мы имеем огромные массивы разнообразных обезличенных данных, которые можно структурировать – это и социально-демографические характеристики абонентов, и геоаналитика, и поведение в интернете, - пояснил Сергей Радько. - Большие данные помогут предпринимателям более точно составить профиль клиента, определить перспективный рынок и целевую аудиторию, сделать эффективную рекламную SMS-рассылку.

Он также привел примеры успешного использования digital-инструментов в разных целях, в том числе для увеличения продаж или быстрого поиска персонала. Интересно и познавательно, что HR-кейсы были показаны из различных сфер – банк, производственно-кондитерская компания, маркетплейсы.

Еще один эксперт – директор Центра «Мой Бизнес» Андрей Демидов подробно рассказал об услугах и помощи, которую могут бесплатно получить представители воронежского бизнеса для продвижения своих компаний. А исполнительный директор Воронежской «ОПОРЫ РОССИИ» Татьяна Шкред познакомила гостей с деятельностью Всероссийской общественной организации, оказываемыми ею мерами по поддержке и защите прав предпринимателей.

- Развитие малого и среднего бизнеса – залог социально-экономического развития региона и необходимое условие улучшения качества жизни людей. Мы оказываем предпринимателям всестороннюю поддержку, в том числе информационную, и очень рады, что компания Tele2 стала нашим партнером и поделилась своими знаниями и опытом в решении бизнес-задач с помощью цифровых сервисов. Надеемся, что наше сотрудничество продолжится и принесет ощутимую пользу региональному бизнес-сообществу, - подчеркнула Татьяна Шкред, исполнительный директор Воронежской «ОПОРЫ РОССИИ».