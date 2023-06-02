«Меня сопровождает Господь»: в Воронеже инвалид по зрению рассказал о своих походах по России

Первое путешествие Сергей Алексеев совершил три года назад. Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

42-летний Сергей Алексеев из Армавира в 14 лет получил укол в глаз на тренировке по фехтованию и частично потерял зрения. Врачи уверяли мальчика, что в течение пяти-шести лет он лишится его окончательно, однако организм оказался сильным, и этого не произошло! Как считает сам Сергей - благодаря силе духа и вере.

Очередное несчастье случилось с мужчиной в 2013 году - закупорка сосудов, повлекшая практически полную слепоту. Сейчас от 100% зрения осталось лишь 3%. Сергей едва может различить силуэт на расстоянии 20 метров.

- Чтобы понять, как я вижу, посмотрите на мир через полиэтиленовый пакет, - говорит он.

Но это не мешает ему в одиночку исследовать нашу страну.

Жизнь не заканчивается

На собственном примере Сергей Алексеев решил доказать, что на инвалидности жизнь не заканчивается. Он стал преодолевать пешком тысячи километров и делиться своей историей в социальных сетях.

Первое путешествие совершил три года назад. Он пешком прошел от Краснодара до Черного моря с одним рюкзаком. После похода мужчина узнал, что у него начинают разрушаться суставы и носить тяжести ему категорически запрещено, но этого его не остановило. Сергей купил детскую коляску, переделал ее под себя и отправился в следующее путешествие:

- С первой коляской я дошел до Волгограда, там купил новую и добрался до Самары. А потом мне уже люди помогли мой транспорт усилить, вот с ним-то я и проколесил 5204 км, - рассказал мужчина.

В нынешнее путешествие Сергей отправился в середине апреля и за полтора месяца побывал в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, а теперь заглянул к нам в Воронежскую область. После планирует посетить Москву, Санкт-Петербург, Череповец, Тольятти, Самару, Энгельс, Саратов и Волгоград, а потом вернуться в родной Армавир.

Пересечься с путешественником мы смогли 30 мая. О его истории узнала активистка и журналист Елена Миннибаева и решила организовать с Сергеем встречу в промышленно- гуманитарном колледже им. В. М. Пескова. Место было выбрано не случайно: именно здесь в Воронеже создана площадка для инклюзивного образования (это когда всем ученикам предоставляются равные возможности, независимо от индивидуальных особенностей).

Начало пресс-конференции немного задержалось. Все потому, что Сергея ездили забирать с трассы М-4. Он передвигается пешком, и поймать его было проблематично. Пока ждали героя, гости между собой переговаривались: «Он мне писал, когда ему 43 километра оставалось», «А мне, когда уже к Воронежу подходил!», «Мы его пытались у Богучара застать, но не успели…».

Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

По паспорту Хэворд, а по факту Зайка

Путь, которым Алексеев идет сейчас, он уже пытался преодолеть в прошлом году, однако после трех дней в дороге у тележки сломались колеса, и путешественнику пришлось вернуться обратно. После неудачи Сергей принял решение получить собаку-проводника, чтобы было легче идти:

- По паспорту пса зовут Хэворд, но я его называю Зайкой. Забрал щенка, когда ему было год и три месяца. Вообще, получить собаку очень сложно, но мне повезло!

На сегодняшний момент проблема получения собак-проводников в нашей стране стоит очень остро. В России есть всего две специализированные школы по подготовке профессиональных «помощников»: одна находится в Купавне и выпускает до 80 собак в года, а другая - в Железнодорожном, там готовят всего 36 собак. Это меньше 1% от потребностей нуждающихся:

- В 2023-м государство выделило 32 с небольшим тысячи рублей на содержание собаки-проводника. Это на год! Только лекарства, обработка от клещей, гельминтов и самое необходимое - около 20 тысяч рублей, плюс корм. Обходится собака-проводник инвалиду I группы примерно от 60 до 120 тысяч рублей в год, - поделился Сергей.

В этот раз путешественник четвероногого друга с собой не взял: испугался, что Зайка такое большое расстояние не осилит.

- Он просто не выдерживает такой темп, устает очень быстро. Максимум - 20 км в день. А если я буду так передвигаться, то запланированный маршрут до конца года не преодолею. Конечно, мог бы тащить Зайку с собой, но мне его жалко. Он просто может погибнуть от таких нагрузок. А я его люблю!

Сейчас собака находится на передержке у девушки Юлии, которая случайно увидела объявление Сергея о помощи и с радостью согласилась на полгода взять Зайку к себе.

«Я не выбирал свой путь»

Главный вопрос, который интересовал всех присутствующих: как Сергей решился путешествовать пешком по России, да к тому же в одиночку?

- Меня сопровождает Господь! Он направляет и подсказывает, куда идти. Если захочу куда-нибудь свернуть, он вернет меня на правильный путь. Сначала мягенько, а потом жестко!

Основная проблема, с которой сталкивается Сергей в дороге, - питание. Вроде и деньги есть, а бывает, продукты элементарно негде купить:

- Помню проходил мимо Башкортостана, там до ближайшего магазина было 10 км в другую сторону от моего маршрута, то есть дополнительные 20 км. Но мне повезло: нашелся добрый человек, который привез продукты просто так!

Вообще, со всеми трудностями, с которыми Сергей сталкивается в дороге, ему помогают справляться неравнодушные люди.

- Самые отзывчивые люди у нас на Северном Кавказе, в Башкортостане и в Сибири. Там тебя и накормят, и напоят, и спать уложат, - поделился впечатлениями путешественник. – Помню, в Красноярске проходил - меня вечером мужик какой-то на грузовике нагнал. Познакомились с ним, разговорились, он предложил меня в баню свою отвезти. А дом его в 40 км от трассы был. Накормил меня, я там у них искупался, он все предлагал у него остаться, но мне надо было идти. Он меня обратно на трассу и отвез. Еще 80 км из-за меня проехал!

Вообще, мужчина не любит останавливаться у кого-то дома, в хостелах или гостинцах. Он ночует в своей палатке:

- Организм слишком быстро привыкает к хорошим условиям. Вот даже сегодня вы меня привезли сюда, покормили, пообщались со мной - вряд ли я завтра больше 20 км пройду. Тело будет сопротивляться и лениться.

Сергей постоянно находится на связи с родными. Его племянница из Иркутска звонит ему чуть ли не каждый вечер, за исключениям дней, когда связи просто нет. Он рассказывает ей о своем самочувствии и историях, которые с ним приключились. Семья переживет за путешественника, но поддерживает его и отговаривать от странствий не пытается.

Воронежские приключения

Без приключений у Сергея не обошлось и в Воронеже. Когда закончилась пресс-конференция, гостя повезли обратно на заправку, чтобы там он смог забрать свои вещи, запастись водой и заменить старые покрышки на новые: в колледже ему решили сделать подарок и «переобуть» его тележку.

Перед конечной точкой маршрута заехали в магазин, чтобы выбрать мужчине кеды, потому что старые истрепались:

- Так, эти не подходят: у них задник жесткий - идти тяжело будет. А у этих подошва отоврется, - быстро рассуждал путешественник, перебирая обувь на прилавке.

После того как нашли те самые, с правильной жесткостью и прошивкой, попросили продавца принести нам еще одну пару, на всякий случай.

На вопрос, где мужчина берет деньги на путешествие, Сергей ответил, что раньше ему помогала одна из партий, а теперь он путешествует на пенсию и на средства, которые присылают неравнодушные люди.

Пока путешественник менял покрышки, заметил, что восемь спиц прогнили: начал их проверять, а они одна за другой стали отваливаться. В тот момент растерялись все. На часах 16 вечера, а мы на трассе, специализированным магазином и не пахнет.

Провожать нашего героя поехали и коллеги из другого издания. Все вместе мы активно пытались найти в интернете специалиста, который мог бы нам помочь натянуть спицы. Ну, или хотя бы ближайший веломагазин, чтобы купить замену старым. Пока все судорожно тыкали по экранам мониторов, к Сергею подошел водитель Константин:

- Так, Серег, диаметр колеса у тебя какой? 24? А спицы какой длинны? Ну-ка, померяй! - по-свойски обратился он к путешественнику.

Константин быстро нашел работу для каждого: мы держали тележку, пока Сергей откручивал колесо, девушка-фотограф искала номера ближайших магазинов, а наш коллега-журналист бегал с линейкой и пытался понять, откуда и докуда нужно мерить спицу. Константин в это время уже висел на телефоне и общался с каким-то своим приятелям, который как никто другой разбирался в велотоварах:

- Ты мне скажи, кто может нам спицы натянуть? Ну, ты посмотри, по контактам пробей! -взбудоражено пытался донести запрос до своего собеседника Костя.

Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

В какой-то момент наша компания превратилась в колл-центр, где работал только один специалист Сергей Алексеев. Каждый раз, когда кто-то звонил, неизменно звучало приветствие:

- Да, здравствуйте! Меня Сергей зовут, я к вам по поводу спиц! - говорили в трубку по очереди наш коллега журналист, водитель Константин и сам Сергей.

После часа активного поиска, обзвона всех знакомых и приставания ко всем незнакомым, двух кружек выпитого кофе и трех сникерсов было найдено решение: единственный веломагазин, который мог нам подойти, находился на Беговой. Почему именно он? Потому что у Сергея на тележке стояли колеса от горного велосипеда и специалиста, который мог натянуть спицы именно на него и именно те самые, ни в каком другом месте больше не было!

Время 17.00. Нужно срочно ехать туда, а нас на пятиместную машину шесть человек…

- Кому-то придется остаться и дождаться, пока мы привезем Сергея с колесом! - проговорил журналист.

- Никому оставаться не придется! Сейчас плотненько сядем, кто-то к кому-то на коленочки - и поедем, все за мной! - скомандовал Константин.

Он утрамбовал нас в машину и повез в город под песенку Трофима:

Тормоза не откажут на спуске.

На подъем не заглохнет мотор.

И помчит по ухабам по русским.

Дальнобойщик, водила, шофер.

- Да, в этом путешествии у меня первый раз так оказия! - улыбнулся Сергей, прижавшись к окну.

Всю дорогу обратно мы слушали байки путешественника и водителя Кости. Кажется, что после этого приключения в списке отзывчивых регионов появится еще и Воронеж.

Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

«Вашему вокзалу достанется»

Сергей Алексеев не собирается останавливаться на достигнутом. У него уже есть планы на будущий год: он хочет проехать по России на электричках, исследовать железнодорожный транспорт и вокзалы на предмет доступной среды для слабовидящих людей.

- Я и в Воронеж заеду! Вашему вокзалу по самые помидоры достанется, - посмеялся наш собеседник.

В тот день путешественнику поменяли спицы. Он, как и планировал, остался переночевать в лесу недалеко от заправки и на следующий день отправился дальше в путь. Сейчас Сергей идет в Липецкой области.