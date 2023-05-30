Светлана Пермякова: Со мной очень трудно – я могу все понять, даже измену!

Светлана Пермякова в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Аншлаг собрала в Воронежском концертном зале комедия «Слишком женатый таксист» со Светланой Пермяковой. Зрители соскучились по любимой артистке, которую полюбили со времен ее участия в КВН и сериале «Интерны». Перед спектаклем «Комсомолка» расспросила актрису, чем она сейчас живет, вспоминает ли свое кавээновское прошлое.

ЕСЛИ НАДО, Я И ГВОЗДЬ ЗАБЬЮ, И РОЗЕТКИ ПОМЕНЯЮ

- Светлана, у вас в 2020-м году было 17 антреприз. Как вы учите большие объемы текста?

- Это какая-то ошибка: у меня всего шесть спектаклей. Я не такая плодовитая, как Татьяна Васильева или Татьяна Кравченко. А учить как? Как в школе – по строчке, повторяешь. Репетиции еще есть – рано или поздно запоминаешь эти куски. Слава богу, сейчас нет таких объемов. А так – по старинке, как в школе. Как я сейчас с дочкой Варварой учу – берешь и учишь стих. Она встает в полпятого утра перед школой и учит. Ей утром легче учить, чем вечером.

- В кино сейчас снимаетесь?

- Не могу сказать, что вся в работе. Сейчас мало снимают. Антреприза выручает.

- Зато есть занятость в передаче «Суперженщина».

- Да, можно сказать, что пять лет я в этой программе варюсь. К выходу этой программы на ТВ3 было семь выпусков на платформе «Одноклассники» – она называлась «Лига домохозяек». Спасибо ТВ3 они взяли ее на канал. Просто назвали по-другому. Я в программе каждой говорю, что она суперженщина. Кто ведет домашнее хозяйство, кто ухаживает за мужем, кто ухаживает за котом, за пчелами, - тот, кто берет ответственность за кого-то и за что-то, - суперженщина.

- Проект о том, как женщины справляются с тяготами домашнего быта. А вы как справляетесь? Успеваете по дому что-то делать? Гвоздь вбить, кран починить?

- Конечно. Гвоздь - с удовольствием. Мне не составляет это никаких трудов. И розетки, если что поменять могу. Кто-то не умеет этого делать, другие скажут «А нам-то это зачем, когда есть специально обученные люди?» Но если надобность будет, я все могу. Люблю готовить, белье гладить, посуду мыть – успокаиваюсь так.

КУР САМИ ВЫВЕЛИ ИЗ ИНКУБАТОРА

- Сейчас еще и занимаетесь строительством дома. Даже свою ферму с огородиком завели. Что у вас растет?

- У нас огородик 80 соток. Четыре года мы уже живем в деревне в Калужской области, так расположило нас это место. Отдыхаем там. Маленький домик, который лет шесть стоял в запустении, все было заросшее, спасибо моему мужу Максиму, который увидел это место другими глазами и меня вдохновил. А я как любящая жена сказала: хорошо, тебе нравится – ты делай, я рядом буду. Хотя я понимаю, что там работы уйма. За одним участком мы прикупили соседние, вот и получилось около 80 соток. У нас теперь несколько помощников, потому что невозможно одним справиться. Картошку гектарами не выращиваем. У нас небольшой аптекарский огород, но очень культурный, Максим сделал высокие грядки. Благодаря этому я не накланяюсь, спину берегу. Растет клубника, посадила черную редьку, репу, свеклу, морковку, капусту, баклажаны, бобы, фасоль, помидоры, огурцы. Смородина есть, крыжовник, жимолость. Плодовые еще молодые, мы их недавно посадили. Яблони только зацвели, малину высаживаем.

- А из животных кто водится?

- Утки, индоутки, куры, вывели их сами - из инкубатора. Абсолютно черные, мясо темное, но мы не едим их, красивые ходят у нас. Яйца голубенькие. Еще три гуся. Одного Максим на груди вынянчил, назвали его Макс, он на меня шипит. Гусыня - Надька - крикливая, прибрала сразу Макса к рукам, ходит за ним. А третий гусь – одинокий, серый красавец. Еще два лебедя - Иван да Марья. И три петуха: одного я зову Басковым, он старается перепеть других, подхватывает и дольше тянет. Еще пчелки в этом году у нас.

Светлана Пермякова в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МНЕ ТРУДНО БЫТЬ ИСТЕРИЧКОЙ

- Ваша самая запомнившаяся роль в кино - Люба из «Интернов». Наверняка на улице так и зовут поклонники.

- А мне все равно приятно, когда меня и Любой называют, мне без разницы. А даже, когда мне говорят: «Ой, как вы на Свету Пермякову похожи!», я людей не разубеждаю, говорю: «А мне все так говорят!». И человек удовлетворяется. Ну что я им буду говорить, что это я и есть? Похожи и похожи, ну и очень хорошо.

- Каким проектам вы благодарны по жизни?

- Всем, их не так много и было. Я благодарна и «Интернам» (с ребятами до сих пор общаемся, недавно Кристина Асмус на день рождения приглашала), и проекту «Звезды в Африке», он перевернул жизнь. Два года туда ездила. Я благодарна даже каждому спектаклю. Роли маленькие – ну да, зато есть, спасибо большое.

- На шоу «Звезды в Африке» вам же не нравилось, что там враждовали группировками.

- Меня всегда группировки коробили и до сих пор коробят, я не понимаю, зачем это. Даже сейчас, когда я смотрю проект, у меня просто волосы встают дыбом. Думаешь, у нас не так было, по-другому, и наш главный интриган по сравнению с нынешними участниками, просто дитя малое!

- А из тех, с кем вам приходилось жить на проекте, с кем была сложнее всего выстраивать отношения?

- А мне ни с кем не трудно. Я человек неконфликтный, я считаю, надо жить по правде, быть честным перед самим собой. И потом не стыдно за любые фразы, которые ты сказала. Я никаких интриг не плела. Мне трудно в этих интригах, я в них запутываюсь. Я не понимаю, как это, для чего все это. Лучше по-честному. Каждый человек имеет право ошибиться и сказать какие-то слова в горячке. Потом ты за них попросишь прощения, если осознаешь, что ты не прав. Ну вот, попроси прощения! Мне не трудно. Мне даже Максим говорит: «С тобой поссориться невозможно, Потому что ты все понимаешь». Мне трудно быть истеричкой. Мне трудно разбить тарелку об пол. Я могу все понять. Я могу понять измену. И если я пойму, то я могу простить. Поэтому со мной очень трудно в этом плане. Вроде легко, но на самом деле очень трудно, потому что я все понимаю.

- Как вам ведущие Ольга Бузова и Михаил Галустян, отличаются их экранные образы от того, какие они в жизни?

- Я считаю, зрителям не надо это знать. Экранный образ должен остаться таким. Каждый из нас и в жизни отличается в общении с разными людьми. А еще есть третье - образ артистический. Некий ореол. И развенчивать его мы не имеем права. Принимаем или нет.

С ПОХУДЕНИЕМ НИКАКИЕ ФИШКИ НЕ РАБОТАЮТ

- Многие помнят вас как участницу команды КВН «Парма». Вы смотрите современные КВН и юмористические шоу?

- Не смотрю. И времени нет, и не хочу. Я не открещиваюсь от КВН, как некоторые артисты, наоборот, я очень благодарна команде, благодаря КВНу ко мне пришла известность. Кто бы знал Светлану Пермякову, если бы не КВН? Но я считаю, что закрыла гештальт, не хочу тянуть его в будущее. Нужно идти дальше к новому чему-то. А не тянуть старое: вы знаете, я вот когда-то была… Всем интересно, кем ты сейчас являешься. Помнят за прошлые заслуги - замечательно. Ну а если забыли – напоминать людям не надо. Да 14-летним наплевать, кто такие Светка и Жанка из КВН. Вот «Звезды в Африке» им интересны. И мне! Я благодарна проекту, потому что он дал мне вторую волну популярности. Потому что ко мне подходят одноклассники Варвары и смотрят с восхищением: «Это были вы?». Да, это я, и мне не стыдно, потому что играла честно, и они видят, что победить должен быть справедливый, сильный человек, а не лживые и приспосабливающиеся.

- Вам во время проекта «Звезды в Африке» легко было находить общий язык с тиктокерами, которые вас в два раза младше?

- Как с детьми. Мало их учат! Я стараюсь не пропустить этого момента со своей дочерью. Многие известные мамы отдают больше времени экрану, а дети остаются в стороне. Я сейчас понимаю, что у меня есть какие-то прорехи, которые мне нельзя дальше затягивать. Мне надо уделить внимание дочери, чтобы из нее вырастить нормальную, достойную женщину, хозяйку, чтобы она знала, как подмести, вымыть пол, прибрать. Понимаю, что этот момент уже у меня упущен, мы ругаемся постоянно! Говорю, Варя, бери веник, подметай - через слезы, через силу, но мы проходим. Это очень важно, мне кажется. И вот тик-токеры - то же самое. Гаврилина - она хорошая, умная, замечательная девочка. Она говорила: «Вы так похожи на мою маму». Я говорю: ну вот и слушай меня, как маму. Я ей много говорила про жизнь.

- У вас была авторская программа про похудение. Какие фишки реально работают?

- Была, но не получила большой популярности, и я успокоилась. Я смеюсь, девочки, не хотите со мной худеть, тогда сделаем проект «Потолстеем со Светланой Пермяковой» – это же гораздо интереснее. Будем вечером созваниваться: а что у вас есть на ужин? Пирог, кексик – ну и будем кушать! А назавтра спросим, кто сколько прибавил!.. А фишек нет. Надо меньше жрать - это каждый раз себе говорю, вот и все. Понимаешь, что с возрастом метаболизм замедляется, становится все труднее сбрасывать. К сожалению, физиология женщины за 50 - это уже медицинская тема.

- Прошло 11 лет, с тех пор как вы стали мамой. Сейчас что бы сказали про материнство в 40?

- Это прекрасно! Я бы еще парочку родила, но, к сожалению, Господь не дал. 45 лет - я думаю, уже предел. В 40 – не поздно! Это самый расцвет – умения, желания, хотения! Это классно!