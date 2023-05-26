Депутат Воронежской гордумы отдал приемную волонтерам, помогающим бойцам СВО

фото: пресс-служба Воронежской областной Думы

В конце мая в Воронеже традиционно праздновали День соседей, который вот уже несколько лет активно развивается в нашей стране. Ранее в это время горожане активно приводили в порядок свои дворы, устраивали красочные мероприятия для детей и родителей, навещали одиноких пенсионеров. В этом году праздник приобрел другую тональность. День соседей объединил тех, кото готов был оказать посильную помощь воинам-соотечественникам, выполняющим свой долг в зоне СВО на Донбассе.

АКЦИЯ СПЛОТИЛА

Показательный пример - акция, которая прошла в сквере на улице Беговой у домов №№61 и 63 в Коминтерновском районе. Привлечь внимание горожан от мала до велика смогли волонтеры организации «Воронеж Z» и активисты приемной депутата городской Думы Владимира Клецова. На благоустроенной площадке в сквере дети готовили для бойцов рисунки, а взрослые писали письма и знакомились с техникой вязания маскировочных сетей, которые необходимы сейчас на линии боевого соприкосновения. Мастерская, благо, находится рядом со сквером.

фото: пресс-служба Воронежской областной Думы

НА ФРОНТ ОТПРАВИЛИ БОЛЕЕ 600 СЕТЕЙ

Посетил мероприятие и сам депутат Вадим Клецов. Именно он предоставил волонтерам под мастерскую свою общественную приемную на Московском проспекте, 58.

Координатор группы «Воронеж Z» Раиса Лисицкая поделилась, что у них налажены контакты с представителями российской армии, есть конкретные заказы на маскировочные сети из лент. С начала февраля их сплели уже свыше 600 (в день добровольцы делают около 12 штук).

Материалы, которые в мирной жизни привычно использовались для рыбалки и садоводства, теперь стали основой сетей маскировочных, которые на фронте спасли уже не одну жизнь. День соседей – еще одна возможность привлечь внимание к этому неравнодушных людей. И многие захотели поучаствовать в акции.

- В рамках этого мероприятия мы хотели привлечь добровольцев. Надеемся, что будет приток. Пока у нас около 25 волонтеров, среди них много пенсионеров, но есть также студенты и школьники, которые неравнодушно относятся к нашему общему делу – плести сети. На празднике мы показывали наглядно, как проходит работа: дети и взрослые резали ленты, потом их закручивали с помощью специальной машинки и вязали на дель (каркас), - рассказала помощник депутата Воронежской гордумы Вадима Клецова Наталья Сулина.

фото: пресс-служба Воронежской областной Думы

ДОБРОВОЛЬЦЫ НУЖНЫ

Поддержала ее Раиса Лисецкая.

- Мы решили самостоятельно организовать мастерскую, которая бы обеспечивала заявки с переднего края. Это была инициатива активных людей. Потом стали искать помещение. Обратились в управу Коминтерновского района и к депутату Владимиру Клецову. Он проникся нашей идеей, поинтересовался, для чего это нужно и помог, - поделилась координатор группы.

Сейчас в мастерской попеременно, по мере своих возможностей, трудятся волонтеры – женщины и мужчины. Кто-то приходит на три часа, кто-то на целый день. Кто не успевает – работают на дачах. В неделю получается изготовить до 300 квадратных метров сетей. Так люди вносят свою лепту в общее дело Победы.

НАША ЗАДАЧА - ПОМОЧЬ

Пообщался со своими избирателями и Вадим Клецов.

- Часть работы депутата как раз в этом и заключается: в общении, в оказании содействия, помощи как материальной, так и консультационной. Это наша работа, которую мы стараемся выполнить максимально качественно. Люди обращаются к нам на приемах с разными вопросами. Конечно, в основном они касаются ЖКХ, но есть и юридические вопросы, их тоже удается решить. Также приходят и с личными просьбами. Вот, например, волонтеры попросили помещение, чтобы выполнять там работы для помощи бойцам. Мы предоставили им общественную приемную, – подытожил Вадим Клецов.

Ирина Шабанова