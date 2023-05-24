В гимназии Басова ребята познакомились с воронежскими Героями России и участниками СВО

Смотр строя и песни посвятили 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне Фото: Ольга ЧЕРНУШКИНА

24 мая в Воронеже в гимназии им. Басова прошел смотр строя и песни среди учеников третьих и четвертых классов. Помимо этого в рамках месячника, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, были организованы уроки мужества, которые посетили участники специальной военной операции.

Новые знакомые

День у школьников начался с интересных знакомств. К ним пришли Герои России Андрей Дьяченко и Петр Каштанов, а также Дмитрий Коптилов, дважды удостоенный ордена Мужества. Петр каштанов и Дмитрий Коптилов – участники СВО. Андрей Дьяченко участвовал в операции в Сирии. Ребята с интересом слушали гостей и задавали вопросы.

После уроков все вместе отправились во двор учебного заведения, где и состоялся почетный смотр строя и песни.

Воспитанников поздравила директор гимназии им. Басова Марина Бочарова Фото: Ольга ЧЕРНУШКИНА

Первой к воспитанникам обратилась директор гимназии им. Басова Марина Бочарова:

- Дорогие наши ребята! Сегодня очень почетное и ответственное мероприятие - конкурс-смотр строя и песни, который проходит в рамках завершения месячника, посвященного годовщине Победы. Я желаю вам всего лучшего! Сейчас соберитесь и настройтесь. Но самое важное, что я хочу вам сегодня сказать: всегда помните, что вы - будущее нашей великой Родины! И желаю вам сегодня и всегда чтить традиции нашего государства!

После обращения директора слово взял заместитель председателя Воронежской городской Думы Олег Черкасов:

- Уважаемые друзья, очень хочется поздравить вас с 78-й годовщиной Великой Победы. Проводить подобные мероприятия очень важно. Ребята, сегодня перед вам герои! Смотрите на них и равняйтесь! Я от всей души хочу пожелать вам светлого будущего и жизненной мудрости!

Кто шагает дружно в ряд?

Школьники замерли в ожидании, ведущий дал команду - и все зашевелились:

- Классы стройся, направо, шагом марш! - бойко крикнули командиры отрядов.

Дети дружно маршировали мимо гостей, перестраивались и пели песни военных лет. Классы менялись с невероятной скоростью, члены жюри не успевали выставлять баллы. Только сосредоточишься на одних ребятах - они уже доходят до конца строя и, задрав носики кверху, ждут, когда пройдут все остальные. Но при всей этой суматохе и перестановке мальчишки и девчонки не сбивались, они шагали к победе.

- Мне очень приятно вспомнить вместе с вами сегодня день Победы и наших героев. Что касается конкурса, то вы большие молодцы. Все у вас хорошо! Есть, конечно, некоторые недочеты, но они рабочие. Мы вам поможем. Покажем, как надо. Потренируемся. В дальнейшим у вас все точно получится, - обратился к ребятам Герой России Андрей Дьяченко.

Классы стройся, направо, шагом марш! Фото: Ольга ЧЕРНУШКИНА

Проигравших нет

Пока подводились результаты, перед мальчишками и девчонками выступили старшеклассники-юнармейцы. Они продемонстрировали ребятам, как нужно грамотно обращаться с оружием, а также показали, что значит слаженная работа.

Вообще, смотры строя и песни стали доброй традицией не только в нашем городе, но и в стране. Эти мероприятия проводятся в рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Главная цель таких конкурсов - формировать у ребят представление о Российской армии и воспитывать в них желание быть похожими на наших героев.

В этот день не было проигравших. Все ребята показали, на что способны Может, где-то носочки они тянули не до конца, но песни пели очень складно и от души.