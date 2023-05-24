Последние новости Воронежа на 24 мая 2023 года: проспект Революции не будет пешеходным, дожди закончатся к концу недели

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Администрация Воронежа временно отказалась от идеи сделать проспект Революции пешеходным в выходные. Мэр города Вадим Кстенин заявил, что это может помешать местным жителям свободно ездить на своих личных машинах. Также он привел в пример улицы Минска, где запрещена даже парковка. Но при этом есть возможность заехать в каждый из домов с обратной, не перекрытой стороны. Проспект Революции в Воронеже спроектирован так, что это сделать никак не получится.

В Воронеже съезды с трассы «Дон» для жителей Борового, Сомово и Репного построят к ноябрю. Об этом накануне сообщили в администрации города. Проект очень важен для транспортного удобства жителей отдаленных микрорайонов. С помощью новых съездов они смогут гораздо быстрее добираться до центра Воронежа. В частности, минуют сильно загруженную улицу Минскую и транспортные узлы на Остужева. На съездах оборудуют переходно-скоростную полосу, сделают шумозащитный экран и оборудуют метровый тротуар. Работы планируют завершить в ноябре 2023 года.

В Воронеже проливные дожди закончатся к началу выходных. По данным синоптиков, виной непогоды стал большой антициклон, стоящий в Западной Сибири. Он не пускает циклоны с европейской части России дальше. Поэтому облака, пришедшие с запада и с юга выливаются дождями в том числе и над нашей областью. При этом днем будет достаточно тепло – от +23 до +25 градусов. Возможно, осадков не будет в субботу, 26 мая. Но когда окончательно стабилизируется сухая погода, пока неясно.

22 и 23 мая в Воронеже прошли праздничные линейки. Несмотря на рекомендации властей проводить их в актовых залах, в некоторых школах торжество устроили во внутреннем дворе под открытым небом. При этом участников линеек пропускали строго по спискам. Проходили только ученики, их родители и учителя. Выпускники по традиции танцевали вальс. Причем их не смущал даже временами достаточно сильный дождь.