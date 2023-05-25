В Воронеже 10 кленов с проспекта Революции отправят в питомник

Клены попробуют спасти. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

10 кленов с проспекта Революции отправили в питомник. Такое решение приняли сотрудники городского управления экологии в результате мониторинга состояния высаженных деревьев.

Напомним, весной 2022 года в ходе реконструкции проспекта в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с обеих сторон главной улицы Воронежа высадили более 250 остролистных кленов. После завершения зимы специалисты обнаружили стремительное увядание семи из них. А затем определили, что темпы вегетации отстают еще у трех деревьев. Экологи сразу провели ряд мероприятий, направленных на реанимацию этих десяти кленов. Однако должного эффекта они не принесли.

– Это естественный допустимый процесс. Согласно общероссийской статистике, после высадки деревьев идет отпад 10-13% из них. К сожалению, здесь мы тоже не исключение. Приняли решение – перевезти усыхающие деревья с проспекта Революции в питомник, где до посадки они находились на передержке. Там специалисты попробуют побороться за их жизнь, – рассказала руководитель управления экологии Воронежа Галина Воробьева.

Перед отправкой после выкапывания корневую систему кленов тщательно осмотрел эксперт из Центра защиты леса Воронежской области (филиал ФБУ «Рослесозащита»). Выводы о ее текущем состоянии после детального изучения передадут в управление экологии.

Эксперт тщательно осмотрел корневую систему увядших кленов. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Экологи также взяли пробы грунта из лунок, где росли поврежденные деревья. Их направят в сертифицированную лабораторию – государственный Центр агрохимической службы «Воронежский». Все эти исследования позволят определить причину высыхания части кленов. Полученные результаты и рекомендации экспертов учтут при определении дальнейшей судьбы деревьев.

– После того, как клены перевезут в питомники, сотрудники ПАО «РоссетиЦентр»- Воронежэнерго» и муниципального учреждения «Зеленхоз» полностью освободят лунки от земли и закроют их. По итогам всех исследований будем принимать решение о дальнейшей высадке саженцев в этих местах, – резюмировала Галина Воробьева.