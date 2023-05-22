В месячнике благоустройства в Воронеже участвовали более 127 тысяч человек

На планерке в мэрии обсудили, как сделать наш город еще чище. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В понедельник, 22 мая, на планерке мэру Воронежа доложили об оперативной ситуации в городе, а также об итогах завершившегося месячника благоустройства.

Руководитель городского управления по делам ГО и ЧС Сергей Хомук сообщил, что с 24 апреля по 22 мая чрезвычайных ситуаций не произошло. За этот период в единую диспетчерскую службу обратились 22 117 граждан, из них 6 349 – за прошедшую неделю. Все сигналы своевременно отработали.

Сергей Иларионович напомнил, что в связи с приходом почти летнего тепла, ранним сходом снега и просыханием почвы пожароопасный сезон в этом году в регионе начался с 23 марта.

– В рамках выполнения противопожарных мероприятий руководители управ районов организовали ежедневное патрулирование лесных массивов по 21 маршруту. Для патрулирования ежедневно задействуются представители управ, городского УМВД и регионального ГУ МЧС, а также необходимая техника. Мы наладили взаимодействие с жителями домов, находящихся возле лесополос, – рассказал Сергей Хомук.

Глава города Вадим Кстенин дал подчиненным поручение до конца недели объехать всех районы и подготовить сводную информацию по наличию и качеству минерализованных полос.

– Все недостатки, которые в ходе проверки будут выявлять, немедленно передавайте в районные управы, чтобы была возможность эту ситуацию поправить. Их сотрудникам также нужно будет еще раз проработать все вопросы, связанные с организацией минерализованных полос, – дал задание мэр

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Дмитрий Буханцев рассказал, что за минувшую неделю в Воронеже зарегистрировали 249 преступлений. Из них 117 уже раскрыли. За этот период произошло 300 ДТП, составили 1 172 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения.

Об итогах весеннего благоустройства городских территорий в ходе планерки рассказал и.о. руководителя управления дорожного хозяйства Иван Селиверстов. Он напомнил, что основным мероприятием в рамках этой работы стал месячник благоустройства, проходивший в апреле. В течение всего месяца проводили санитарные дни и районные субботники, а 8 апреля состоялся и общегородской. В нем участвовали 127,8 тыс. человек. Причем активнее всех оказались жители Центрального и Ленинского районов. В них на субботники вышли соответственно более 26 и 25 тысяч человек.

– Следует отметить и активное участие жителей многоквартирных домов и частного сектора. Они участвовали в уборке не только своих придомовых территорий, но и общественных пространств, – подчеркнул Иван Селиверстов.

Напомним, в ходе месячника убирали парки, скверы, лесополосы, бульвары – всего 1034,8 га, улично-дорожной сети – 449,8 км, придомовые территории, куда вошли 4 462 двора, и бесхозные площади – 30,9 га. Также высадили 174 саженца деревьев и 1262 кустарника.

– Особое внимание уделяли приведению в порядок мемориалов и мест воинских захоронений, а также городских кладбищ. С последних вывезли более 11 тысяч кубометров мусора. Удалили, в том числе на основании обращений горожан, 91 аварийное дерево. Месячник по санитарной очистке городских территорий завершен, однако текущее благоустройство будет продолжаться, – сообщил Иван Сергеевич.

Иван Селиверстов. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Глава Воронежа Вадим Кстенин выразил благодарность всем, кто активно участвовал в месячнике благоустройства. Однако он заострил внимание подчиненных на необходимости более внимательного контроля за вывозом собранного за это время мусора.

Мэр поставил задачу руководителю контрольно-аналитического управления Александру Чернышову провести мониторинг всех городских территорий. И в случае выявления стихийных свалок передавать информацию районным управам для оперативного вывоза мусора.

– Радость от совместной работы, от того, что мы сделали наш город чище, красивее, немного теряется, когда обнаруживаешь, что за собранным в мешки мусором никто не едет. Сделайте выборочный анализ, в том числе, на основании мониторинга соцсетей и СМИ. Допускаю, что просто могли не знать, где именно работали и оставили мусор люди, поскольку они добровольно выходили и убирали там, где хотели. В срочном порядке все эти места надо выявить. А потом забрать оттуда весь мусор на полигоны, – распорядился Вадим Кстенин.