В десятом Зеленом Марафоне приняли участие более 7,5 тысяч жителей Черноземья

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20 мая в трех городах Черноземья – Воронеже, Липецке и Орле состоялся юбилейный десятый Зелёный Марафон. В праздничных мероприятиях, по предварительным данным, приняли участие более 7,5 тысяч жителей Черноземья, из них – свыше 3 тысяч человек посетило парк «Олимпик» в Воронеже. Основным забегом стала дистанция в 4,2 км. Также в программах городов-участников были детский забег на 200 м, скандинавская ходьба на 3 км, забег роллеров на 3 км и инклюзивные забеги для людей с ограниченными возможностями в Воронеже и Липецке.

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Мероприятие посетили не только гости и жители городов-участников, но и представители органов государственной власти и общественных организаций.

На старт одного из крупнейших забегов в России вышли любители бега в 60 городах — от Южно-Сахалинска до Калининграда, — которые соревновались на дистанциях от 4,2 км до 42,2 км. Всего в десятом Зеленом Марафоне приняли участие 110 тысяч человек.

Для зрителей и болельщиков были организованы концерты, спортивные и развлекательные активности. По традиции Зелёный Марафон стал не только спортивным, но и благотворительным праздником.

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Совместно с Благотворительным фондом «Вклад в будущее» стартовал сбор средств в поддержку акции «Мир открытых возможностей» для детей с особенностями развития. Семьи, где воспитываются такие дети, нуждаются в особой поддержке: психологической, педагогической, финансовой.

Во всех городах, где проходил Зелёный Марафон, каждый мог сделать пожертвование. Сама акция продлится до 1 сентября 2023 года.

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Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Этот год юбилейный для Зеленого Марафона. Мы продолжаем популяризировать спорт, здоровый образ жизни и формировать бережливый подход к окружающей среде. Участие в Зеленом Марафоне - это возможность прекрасно провести время всей семьей и зарядиться энергией. Возможно кто-то начнет сегодня с простой дистанции, а потом продолжит заниматься спортом, полюбит бег и станет чемпионом.Уверена, в следующем году мы продолжим нашу спортивную традицию».

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Накануне праздника в регионах Черноземья высадили более 90 тысяч саженцев. Непосредственно на площадках Зеленого марафона в городах были организованы зоны экологического просвещения для раздельного сбора отходов, где участники марафона смогли сдать вторсырье – пластик, пластиковые крышечки и пр.