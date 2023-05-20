Ожившие герои мультфильмов и бесплатные показы: в Воронеже проходит анимационный фестиваль

Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

19 мая в Воронеже стартовал первый Международный анимационный фестиваль «МультПрактика». В столицу Черноземья приехали гости из Китая, Ирана и Сербии, чтобы выбрать лучшие мультфильмы со всего мира.

Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

На входе в «Орленок» посетителей встречали ростовые куклы, маленькие гости с радостью фотографировались и танцевали с северным мишкой и пандой. Те, кто посмелее, играли с Бабой Ягой. Взрослым тоже было чем заняться: по всему парку расставили тематические площадки, где каждый мог прикоснуться к миру мультипликации.

Официальная часть фестиваля началась с приветственной речи губернатора. Александр Гусев отметил, что очень скоро в Воронеже появится «Дом Анимации». Он станет тем самым местом, где все желающие смогут попробовать себя в создании мультипликационного продукта и поучиться у профессионалов.

Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

Но погрузиться в мир мультфильмов можно было уже в пятницу. Ребятишкам выпала возможность подружиться с любимыми героями: пираты учили малышей сражаться с «мыльными» драконами, пионеры рассказывали и показывали, как правильно работать с песком в «сыпучей анимации», а всеми обожаемый Волк из «Ну, погоди!» уступил свое место мальчишкам и девчонкам и предложил им вместо него забраться в курятник и собрать яйца.

Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

В «Орленке» в этот день можно было услышать не только русскую речь. И не удивительно, ведь заявки на участие в фестивале поступили из США, стран Южной Америки, ЮАР, Японии, Франции, Италии, Венгрии, Словении, Турции, Ирана и Китая. Многие приехали лично, чтобы обменяться опытами с иностранными коллегами.

Среди гостей мы отыскали директора фестиваля, генпродюсера анимационной студии «Воронеж» Владимира Николаева и решили узнать у него, почему именно наш город стал площадкой для международной «МультиПрактики».

Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

- Вообще, Воронеж смело можно назвать культурной столицей. У нас проходит Платоновский фестиваль и Маршакфест. И, конечно, какой-то мультимедийный, анимационный фестиваль очень сильно просился к нам, - рассказал Владимир Николаев, - На «МультиПрактие» можно заглянуть за ширму, посмотреть, как реально создается кино. Все мастер-классы, которые будут у нас проходить, очень камерные, поэтому смело можно задавать вопросы лекторам. Надеемся, что все это даст огромный импульс для создания креативных индустрий. Здорово, когда возникает вот такая синергия.

Пока разговаривали с Владимиром мимо нас несколько раз пробегали малыши. После своих выступлений на сцене они неслись за кулисы смотреть мультики на большом экране. Для гостей был создан кинотеатр под открытым небом: лавочки, пуфики и кресла - все было занято детворой.

Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

Креативных людей, действительно, в «Орленке» собралось очень много. Одним из приглашенных стал директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев:

- Мне кажется этот фестиваль не мог не состояться, - поделился он мыслями с корреспондентами «Комсомолки». - Воронеж - одна из столиц российской индустриальной мультипликации, а рано или поздно анимация выплескивается с экрана и становится форматом прямого общения со зрителями. Фестивали хороши тем, что объединяют профессионалов со всего мира, помогают наладить прямой контакт со зрителями и дают возможность детям почувствовать, что мультфильмы - это не что-то абстрактное.

Фото: Анастасия ВАСИЛЬЕВА

«МультиПрактика» продлится до 21 мая. Все выходные желающие смогут посещать лекции и закрытые мультипликационные показы (только предварительно необходимо зарегистрироваться). А в воскресенье состоится официальное закрытие, где мы и сможем узнать имена победителей.