В Воронеже при строительстве дублера Московского проспекта высадят 689 деревьев

Городские власти обещают посадить в ходе строительства дублера Московского проспекта сотни деревьев и кустарников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В мэрии Воронежа рассказали, как продвигаются дела со строительством дублера Московского проспекта. Напомним, его планируют сделать, чтобы снизить количество пробок на одной из главных улиц столицы Черноземья. Это тем более важно, если иметь в виду перспективу реализации проекта «метробуса», который находится на согласовании в федеральном министерстве.

Для достижения этой цели уже строят дорогу - от Шишкова до Тимирязева. Также спроектирован западный дублер – связь улицы Антонова-Овсеенко и Кольцовской. На его первую очередь уже определили подрядчика, скоро начнутся работы.

Перед всеми проектировщиками поставили задачу минимизировать удаление зеленых насаждений. Например, строительство участка дороги к улице Антонова-Овсеенко не потребует никакой вырубки. Она пройдет по уже существующей просеке.

Но если это действительно необходимо и нет никакого варианта избежать вырубки, что подтвердит и госэкспертиза, то в проектную документацию и смету закладывают компенсационную высадку.

Так, в случае на участке улицы 60-й Армии в рамках ее реконструкции вырубят часть зеленых насаждений, в том числе и на разделительной полосе между встречными потоками – на участке от бульвара Победы до улицы Генерала Лизюкова. Без этого не удастся переустроить сети инженерных коммуникаций и разместить ливневую канализацию для дороги.

Вырубка, без которой нельзя обойтись, будет проходить под контролем экологов, все другие деревья будут сохранены. В качестве компенсации в проекте предусмотрели дополнительное озеленение этого участка. То есть, высадят 359 новых деревьев.

Всего в рамках первого этапа проекта – на участке от улицы Владимира Невского до Солнечной – посадят 689 крупномерных саженцев деревьев разных пород. Кроме того, в ходе озеленения появятся сотни кустарников, а также обустроят газоны.

При строительстве дублера Московского проспекта создадут и необходимую инфраструктуру для пешеходов. В частности, сделают широкий тротуар с велодорожками по обеим сторонам улицы, который будет отделять проезжую часть от жилых кварталов.