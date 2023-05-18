Чемпион России по шахбоксу из Воронежа: «За то, что меня били на ринге, взял реванш за шахматной доской»

Айк Гаспарян делал ставку на шахматные раунды, и она сработала. Фото: из личного архива Айка Гаспаряна.

29-летний Айк Гаспарян занимается видом спорта, чем-то напоминающим классический эпизод из «Джентльменов удачи». Помните, когда работник гостиницы в исполнении Анатолия Папанова проигрывает уголовнику, которого играет Георгий Вицин? А потом Крамаров подсказывает «корешу» неудачный ход. Сразу начинается драка. Крамаров бьет Вицина шахматной доской по голове, а тот кричит знаменитое «Ухи-ухи!».

Так вот, теперь появился вид спорта, где за неудачи за шахматной доской можно «настучать» сопернику по лицу. Причем вполне законно! По правилам шахбокса. О них рассказал чемпион России из Воронежа по этому новому виду спорта Айк Гаспарян:

- Поединок по шахбоксу состоит из пяти раундов, каждый из которых длится три минуты. Сначала идет шахматная игра. В ней на один ход дается максимально 30 секунд. Если за три минуты никому не удалось победить, соперники переходят на боксерский ринг. Там идет бой в течение такого же маленького промежутка времени. Нет нокаута, соперники снова играют в шахматы. Потом, если партия не выиграна, опять бокс. И дальше уже последний раунд. Это снова продолжение партии в шахматы. Если по ее итогам никто так и не победит, считают выигравшим того, кто набрал больше очков в боксе. А если их поровну, то победа достается игравшему черным цветом в шахматах.

«УВИДЕЛ В СЕТИ, КАК ДЕВУШКИ СИДЕЛИ ЗА ДОСКОЙ, А ПОТОМ НАЧАЛИ ЛУПИТЬ ДРУГ ДРУГА В РИНГЕ»

Айк Гаспарян рассказал, как пришел к решению заниматься таким пока еще экзотическим видом спорта. Началось все с родного для спортсмена Еревана. В столице Армении 5-летний Айк начал серьезно заниматься шахматами, потом на соревнованиях удавалось попадать в первую тройку. Когда ему исполнилось 16, семья переехала в Воронеж. Юноша продолжал участвовать в шахматных турнирах и дорос до звания кандидата в мастера спорта. Отучился в строительном университете, получил профессию инженера. Однако ему хотелось прежде всего заниматься шахматами. И мечта сбылась.

- Я стал тренером по шахматам. – рассказывает Айк. - Работаю прежде всего с детьми. Но среди учеников есть и более продвинутые шахматисты. Шахбокс открыл для себя случайно в начале 2022 года. Увидел в Сети, как девушки сначала сидят за доской, а потом лупят друг друга. Подумал, что это веселое интересное шоу. А когда узнал, что, оказывается, есть такой вид спорта, решил, что здорово было бы им заняться. Недавно прошел пик пандемии коронавируса, и после всех ограничений хотелось попробовать что-то новое.

Чтобы преуспеть в шахбоксе, Айку надо было с нуля заняться боксом. Родные отговаривали. Мол, это тебе не шахматы, так можно получить, что потом всю жизнь на лекарства будешь работать. Однако отговорить им его не удалось.

- Тренер, к которому я пришел, тоже был удивлен, - продолжает вспоминать Айк. – И честно сказал, что за два месяца до чемпионата России (а я поставил себе цель в нем участвовать), может только научить меня защищаться. Занимался один-два раза в неделю. Всего было 10-15 тренировок. И поехал на чемпионат.

В боксерских раундах чемпионата России приходилось, в основном, защищаться. Фото: из личного архива Айка Гаспаряна.

«В ПЕРВОМ ЖЕ ПОЕДИНКЕ ЕДВА НЕ ПОЛУЧИЛ НОКАУТ, ЗАТО ПОТОМ СТАЛ ЛУЧШЕ ИГРАТЬ В ШАХМАТЫ»

Чемпионат России по шахбоксу проходил в Санкт-Петербурге с 10 по 12 марта. Айк на нем провел три поединка. Все они были нелегкими.

- Первые два моих соперника – один из Челябинска, другой – хозяин соревнований, были профессиональными боксерами. Их стратегия была понятна – в шахматы потянуть время и все решить на ринге. В первой партии из-за волнения понаделал грубых ошибок. И выяснение отношений перешло на ринг. Там почти сразу получил два увесистых удара. Думал, что скоро будет нокаут. Но как-то дотерпел до конца раунда, ноги потом тряслись от усталости. Зато за доской мандраж как рукой сняло. Стал играть намного увереннее и победил. Такая же картина была и во втором поединке. Тоже с трудом выстоял в ринге. А в третьем раунде в шахматы спокойно «дожал» соперника и вышел в финал.

В ринге Айку пришлось биться и с куда более габаритным противником. Фото: из личного архива Айка Гаспаряна.

Решающий поединок получился не менее тяжелым. Роман Моларишвили из Грузии и в шахматы хорошо играет, и на ринге неплох.

- Если в первых двух играх, уверен был, что в шахматах свое возьму, то в финале у Романа тоже были шансы. Все решила одна секунда, его время на раздумье кончилось, и я стал чемпионом России, - говорит Айк.

Айк Гаспарян на верхней ступени пьедестала чемпионата России. Фото: из личного архива Айка Гаспаряна.

«НЕ ПОНИМАЮ, ЗАЧЕМ ЕХАТЬ НА СОРЕВНОВАНИЯ, ЕСЛИ В ЧЕСТЬ ТВОЕЙ ПОБЕДЫ НЕ ПОДНИМУТ ФЛАГ РОССИИ»

После победы на чемпионате России Айку Гаспаряну стали приходить предложения об участии в различных турнирах.

- Например, звали в Челябинск – там много сильных шахбоксеров. Но не получилось поехать по различным обстоятельствам. Возможно, удастся принять участие в Кубке России в селе Лермонтово Краснодарского края. Турнир пройдет с 12 по 22 июня. Ну и главный турнир, к которому планирую подготовиться основательно – чемпионат мира. Он пройдет в октябре или ноябре 2023 года в Италии. Разговаривал с участниками чемпионата России. Они говорят, что очень мощная сборная у французов. У них они не смогли выиграть. Причем у французов хороший уровень и в шахматах, и в боксе. Вообще в Европе должно быть немало сильных спортсменов. Все-таки первые соревнования по шахбоксу прошли в Нидерландах уже 20 лет назад - в 2003 году. А в России им активно стали заниматься всего лишь три года назад.

Айк надеется, что политическая истерия, приводящая к всевозможных санкциям, до шахбокса еще не докатилась:

- Вид спорта у нас совсем молодой, думаю, что эти «разборки» до него не дошли. Моя позиция такая – не понимаю, зачем ехать на соревнования, если в честь твоей победы не поднимают флаг и не играют гимн. Впрочем, буду больше ориентироваться на позицию российской федерации шахбокса. Понимаю, что я – не звезда, которая могла бы диктовать свои условия.

«ШАХБОКС УЧИТ ПРИНИМАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ»

Айк Гаспарян уверен: навыки шахбоксера и в жизни очень пригодятся.

- Это классный симбиоз двух крутых видов спорта, - считает он. – Шахматы вообще наводят порядок в голове. Они дают возможность просчитывать варианты при принятии сложных решений в жизни. А бокс учит действовать правильно в критических ситуациях. Когда пульс на пределе и мощный удар каждую секунду может «выключить тебе свет». Шахбокс помогает в обычной жизни преодолеть стресс. Например, школьникам и студентам – спокойнее вести себя на экзаменах. А, скажем, сотрудникам органов правопорядка – сохранять холодную голову в экстремальных ситуациях.

Чемпион советует начинать заниматься шахбоксом как можно раньше.

- Профессиональные шахматисты старше 18 лет, конечно, им уже не будут заниматься. Слишком велик риск получить травму на ринге, пропустив сильный удар. А вот если заниматься этим с детства, то такая опасность грозит уже гораздо меньше.

Есть у Айка Гаспаряна и планы по развитию нового вида спорта в Воронеже.

- Если бы получилось открыть какую-нибудь школу или секцию, было бы здорово. Правда, бизнесмен из меня, так скажем, не очень. Но хочется приобретенный опыт кому-то передать. Понимаю, что на это нужно время, ресурсы и силы, но готов их потратить. Цель того стоит.