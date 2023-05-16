Вадим Кстенин наградил памятным знаком «Воронеж – город воинской славы» полковника полиции

Фото мэрии Воронежа

Полковник полиции Александр Воронцов получил памятный знак «Воронеж – город воинской славы». Его вручил лично мэр Вадим Кстенин. Церемония прошла в городской администрации во вторник, 16 мая. В ней принял участие председатель горДумы Владимир Ходырев.

Командир отряда мобильного особого назначения «Центр» воронежского управления Росгвардии удостоился высокой награды за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач по обеспечению государственной безопасности. Это следует из постановления мэрии.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Как отметили в горадминистрации, Воронцов – личность для Воронежа поистине легендарная, с выдающейся биографией. 32 года он служил в органах МВД на командных должностях в спецподразделениях, прошел десятки горячих точек, участвовал в боевых действиях, получил множество госнаград, среди которых три ордена «Мужества». Очередную награду – медаль «За отвагу» – полковник удостоился за успешное выполнение задач в зоне СВО.

– Уважаемый Александр Иванович! Для меня сегодня огромная честь вручать одну из самых значимых городских наград, и я могу от себя сказать, что искренне уважаю ваши трудовые и ратные подвиги. Самое главное в вашей жизни, на что мы все должны равняться, это «служение». Служение Родине, своему народу, любимой области, нашему любимому Воронежу. Трудно перечесть те героические моменты, которые были у вас по службе, но каждый из этих моментов – это целая история, которую вместе со своим настроем, своими душевными качествами нужно передавать нашему молодому поколению. Поздравляю вас с заслуженной наградой!, - сказал Вадим Кстенин.

Фото мэрии Воронежа

– У меня много наград, но это особенная – так как она является оценкой нашего труда именно со стороны воронежцев, – отметил Александр Воронцов.

Напомним, памятный знак «Воронеж – город воинской славы» учрежден в 2010 году. Согласно положению, им награждаются воронежцы, внесшие весомый вклад в развитие города и заслужившие уважение и признательность его жителей.