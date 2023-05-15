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Общество15 мая 2023 13:35

Игорь Артамонов: Знаменательное событие для всей Липецкой области - в регион доставили мощи Георгия Победоносца

Губернатор Липецкой области вместе с липчанами встретил ковчег со святыней
Источник:kp.ru
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Мощи Георгия Победоносца привезли в Липецкую область. Сегодня их доставили в Липецкий Христорождественский собор. Вместе с прихожанами и военнослужащими ковчег со святыней встретил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Для региона это знаменательное событие. Георгий Победоносец – один из самых почитаемых святых, на протяжении многих веков покровитель русского воинства. Всегда, когда нашей родине было сложно, люди молились Георгию Победоносцу. И сегодня тем, кто защищает Родину, очень нужны эти молитвы и наша поддержка. Сегодня и завтра липчане могут приложиться к святыне», – сказал Игорь Артамонов.

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В храме прошла божественная литургия, которую возглавил епископ Усманский Евфимий. Мощи Георгия Победоносца пробудут в Липецке до вечера 16 мая. Приложится к святыне верующие смогут даже ночью.

Дальше ковчег со святыней повезут в Воронеж. Всероссийский молебен начался 6 мая, в день памяти Георгия Победоносца. Ковчег со святыней пройдет через 100 городов России, маршрут завершится в конце сентября 2023.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области.

БИЗНЕС-ПРЕСС