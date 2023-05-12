В Воронеже пройдет празднование 400-летия со дня рождения святителя Митрофана

фото: Правительство Воронежской области

В Правительстве области 12 мая прошло заседание рабочей группы под председательством губернатора Александра Гусева. Обсуждался вопрос празднования 400-летия со дня рождения святителя Митрофана Воронежского.

В заседании также приняла участие зампред Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галина Карелова.

Она в приветственной речи обратилась к участникам совещания:

— Очень рада, что сегодня принимаю участие в заседании рабочей группы. Надеюсь, мы будем способствовать, вместе с Александром Викторовичем, решению тех вопросов, которые возникают к федеральным органам власти.

В свою очередь губернатор акцентировал внимание на масштабности предстоящего события.

— Это первое заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 400-летия первого епископа Воронежского Митрофана. Это очень значимая фигура в историческом плане и в плане духовного возрождения нашей территории. Мы с Владыкой митрополитом Сергием обсуждали, что нужно готовиться к этому масштабному мероприятию, он поддерживает, поэтому надеюсь, что мы с вами подготовим и реализуем план, который позволит сделать это событие знаковым, —подчеркнул Александр Гусев.

фото: Правительство Воронежской области

Затем выступил представитель Воронежской епархии Андрей Скакалин. Он рассказал о праздновании 400-летия со дня рождения святителя Митрофана Воронежского и о том, какую важную роль он сыграл в истории страны. Святитель известен тем, что поддерживал проводимую Петром I модернизацию России, популяризировал поддержку государства православной церковью, призывал население к внесению пожертвований на нужды армии и флота.

К юбилею планируется ряд мероприятий. Пройдет традиционный Митрофано-Тихоновский крестный ход, а также крестный ход с ковчегом с частицей мощей святителя Митрофана Воронежского. Кроме того, будет проводиться цикл книжно-иллюстративных выставок, научно-просветительских конференций, уроков истории, показов документальных кинофильмов, викторин.

Центральными событиями станут богослужение и Праздничный концерт на территории Благовещенского кафедрального собора.

Также в историко-культурном тематическом парке «Петровский остров» планируется установка памятника святителю Митрофану. Об этом проинформировал заместитель председателя Правительства Воронежской области Константин Кузнецов.

Ирина Шабанова