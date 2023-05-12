Депутаты горДумы обсудили программу по капремонту школ и детских садов в Воронеже

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

В Воронежской городской Думе прошло заседание рабочей группы, которая занимается разработкой программы по проведению капремонта зданий школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Народные избранники обсудили процесс подготовки документа.

В ГРУППЕ – 14 ЧЕЛОВЕК

Напомним, рабочая группа была создана 18 апреля. Такое решение приняла постоянная комиссия горДумы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям. В нее вошло 14 человек. В их числе - депутаты Олег Черкасов, Андрей Соболев, Сергей Колиух, Владислав Новомлинский, Алексей Золотарев, Марина Бочарова, Артем Рымарь, Александр Сысоев и Иван Кандыбин, а также представители управления образования Воронежа и Контрольно-счетной палаты. Возглавил ее вице-спикер Олег Черкасов. Он в ходе заседания и поставил ряд первоочередных задач.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

ПРОГРАММА БУДЕТ ПЯТИЛЕТНЕЙ

Так, до 1 июня предстоит сформировать предложения для разработки программы на ближайшие пять лет - с 2024-го по 2028-й. Внести в документ объекты, требующие капремонта с разбивкой по годам и указать источники финансирования.

Также до 1 июня необходимо провести анализ учреждений образования, которые, например, находятся в многоэтажках старого жилого фонда или в отдельных зданиях, но в предаварийном состоянии. Депутаты предложили оценить: есть ли целесообразность их дальнейшего функционирования с учетом территориального расположения и укомплектованности?

Далее необходимо будет предусмотреть финансирование мероприятий на проведение работ по обследованию состояния зданий и разработку проектно-сметной документации на капремонт учреждений образования города.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

СРЕДСТВА МОЖНО ПРИВЛЕЧЬ

Ну и также до 1 июля проанализировать существующие варианты привлечения внебюджетного финансирования. Например, в казне области существуют зарезервированные средства. Если, допустим, горадминистрация найдет инвестора, который готов будет вложить 50% стоимости работ, то можно подать заявку и оставшиеся 50 % получить из зарезервированных денег.

Руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова доложила избранникам, что уже подготовлен перечень школ, учреждений допобразования и детских садов, которые требуют капремонта. В первую очередь попали те, для которых уже подготовлена проектно-сметная документация. Свой список учреждений предоставили и аудиторы КСП.

Депутаты в связи с этим предложили включить учреждения образования в отдельную программу или подпрограмму по капремонту. Это позволит сконцентрировать внимание на ее главных аспектах для более тщательной проработки.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

ГОТОВЬТЕ СМЕТУ!

Председатель постоянной комиссии по бюджету Андрей Соболев выступил за то, чтобы детально проработать требующие капитального ремонта объекты на 2024-2025 годы и более усреднено - до 2028-2030 годов. Также он поручил чиновникам просчитать, сколько средств на ПСД требуется в 2023 году и только затем готовить обращение к мэру и губернатору.

Парламентарии дали поручение горадминистрации и экономистам городской Думы просчитать, сколько необходимо средств для подготовки ПСД для образовательных организаций, а также в среднем просчитать стоимость капремонта одного объекта, чтобы иметь общее представление о необходимом финансировании программы. Следующее заседание рабочей группы намечено на 26 мая.

Ирина Шабанова