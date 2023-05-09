В Воронеже в параде на День Победы в 2023 году приняли участие 2,2 тысячи человек

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

9 мая 2023 года в Воронеже состоялось праздничное шествие в честь Великой Победы. В нем приняли участие 2,2 тысячи человек. Об этом рассказал в руководитель управления по взаимодействию со СМИ и административной работе регионального правительства Артем Сокольников.

Для сравнения он привел цифру за прошлый год. В 2022-м участников шествия насчитывалось 1,5 тысячи.

А в этом году личного состава было почти на 50% больше, – подытожил Артем Сокольников.

Днем ранее, 8 мая в Воронеже и во всех районах области прошли мероприятия, посвящённые 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Так, церемония возложения венков и цветов к Вечному Огню, который горит на могиле Неизвестного солдата, прошла на площади Победы в столице Черноземья. Священнослужители провели панихиду, затем был исполнен гимн России и курсанты роты почетного караула прошли торжественным маршем. После этого в театре оперы и балета состоялся концерт, посвященный празднованию 9 Мая.