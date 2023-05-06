Сотрудники Нововоронежской АЭС начали готовиться к празднованию Дня Победы

Фото Управления информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

В преддверии 9 мая на площадках Нововоронежской АЭС и ее города-спутника – Нововоронежа проходят патриотические мероприятия и акции, посвященные празднованию 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

4 мая работники Нововоронежской АЭС, Нововоронежской АЭС-Авто, Опытно-демонстрационного инженерного центра по выводу из эксплуатации, ветераны-атомщики, представители Организации молодых атомщиков НВ АЭС, Молодой гвардии, депутаты, юнармейцы школы №2 навестили ветеранов города и поздравили с наступающим Днем Победы.

Первичная профсоюзная организация Нововоронежской АЭС инициировала проведение виртуального Парада «Бессмертного полка». Он объединил всех жителей города, являющихся участниками Великой Отечественной войны – около 800 человек. Парад будет транслироваться на городском плазменном экране с 7 по 10 мая, как и на экранах общего пользования Нововоронежской АЭС. Патриотическую акцию поддержали и частные предприниматели. Так ООО «ROSS» безвозмездно отдало 9 мая коммерческий экран для демонстрации виртуального Парада «Бессмертного полка».

Также каждый сотрудник Нововоронежской АЭС мог прислать историю своего родственника, принявшего участие в боевых действиях. С 2020 года профкомом было собрано около 500 таких историй, за 2023 год к ним прибавится еще 100. Трансляция виртуального парада началась на всех корпоративных ресурсах Нововоронежской АЭС со 2 мая и продлится до 12 мая. 5 мая профком НВ АЭС провел фотовыставку в городском Дворце культуры под названием «Память людей крепче архивов». Всего она насчитывает 50 фотографий, 25 из них – фронтовые фотографии из семейных архивов атомщиков. Другие 25 фотографий отражают работу вахты памяти поискового отряда Нововоронежской АЭС «Пересвет» и мемориальные мероприятия, в которых принимают участие работники НВ АЭС.

5 мая ОМА НВ АЭС провела акцию «Георгиевская ленточка», встретив работников атомной станции на проходных Нововоронежской АЭС и раздав всем желающим символ памяти. 6 мая в Нововоронеже пройдет ежегодный велопробег «ВелоДень», посвященный 78-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет. Дистанция велопробега составит 20 км. Организаторами выступили ОМА, отдел социального развития и профком НВ АЭС.

Во Дворце культуры и кинотеатре «Уран» будут установлены стены памяти, на которые каждый житель города сможет поместить фотографии своих близких, участвовавших в событиях Великой Отечественной войны.

9 мая состоится традиционное возложение венков от организаций и жителей атомного города.

«Мы знаем, какой ценой далась нашему народу эта Великая Победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Эта Победа, завоеванная старшим поколением, и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет дух, помогает преодолевать трудности, позволяет идти вперед. Пусть благодатная память объединяет всех людей против зла и жестокости за идеалы добра и человечности», – отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС.