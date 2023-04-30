Вячеслав Зайцев в Воронеже: Умру как многие талантливые, чья смерть прошла незамеченной

Вячеслав Зайцев в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Печальная новость пришла вечером 30 апреля из столицы – ушел из жизни Вячеслав Зайцев. Ему было 85 лет. Эпоха, легенда, патриарх российской моды …

Мэтра связывали с Воронежем модные «нити» - он лет десять подряд возглавлял жюри фестиваля дизайнеров «Губернский стиль». Его всегда ждали, к приезду готовились особо – встречали с подарками: мастерицы задаривали его зайчиками всех мастей (у мэтра же было ласковое прозвище «Солнечный зайчик») - тряпичными, валяными, вязаными. В 2016-м подарили текстильную морковку - мэтр оценил остроумие, обрадовался как ребенок и даже в шутку ею «похрустел».

В Воронеже Вячеславу Зайцеву дарили зайцев и морковку. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фэшнгуру всегда приезжал «на стиле», поражая воображение воронежцев своими «луками» - то белым костюмом с шортами и пожарными гольфами, то классикой с котелком, то «радужным» образом, в котором смиксовал розовый, зеленый, красный и синий, то в графичным в стиле 70-х, то «солнечным». В последний приезд в 2018-м отдал предпочтение актуальному спортшику (смешение классических вещей с элементами спортивной стилистики). В своем образе Зайцев соединил классический синий пиджак, белую сорочку навыпуск, черные «велосипедки» с пожарными наколенниками, красные соломенную шляпу и кроссовки.

Несмотря на почтенный возраст, Вячеслав Михайлович никогда никому не отказывал во внимании, раздавал десятки автографов и сотни селфи с поклонниками.

«Комсомолка» вспомнила отрывки из его интервью нескольких лет (выдержки 2011, 2012, 2013, 2016, 2018 годов).

У МЕНЯ НЕ БЫЛО ВРОЖДЕННОГО ВКУСА

- Красный - мой любимый цвет, он ближе к народному. От него идет энергетика большая. Еще я люблю белый цвет. Это идет из детства. Он ассоциируется у меня с маминым постельным бельем. Когда я был мальчишкой, она меня заставляла снимать его с веревки, оно было такое ломкое, хрустящее, душистое – пахло морозцем. Это было так классно. После этого я очень люблю белый цвет и привык окружать себя им. На белом фоне всегда трудно сделать фотографии: такая съемка считается высшим пилотажем - малейшая неточность моментально вопиет. Я, например, не могу есть, если сгущенка на столе стоит в банке синего цвета - я это не могу видеть! Я должен перелить ее в белый молочник! Чтобы получить удовольствие от созерцания. Так и вкуснее становится. Я в этом плане человек очень щепетильный. Хотя казалось бы - откуда? У меня не было врожденного вкуса. Я родился в простой семье. Мама была скромной, милой женщиной, она не позволяла себе безвкусицы. Но вырасти на хороших хлебах было нереально - вокруг царила жуткая нищета и грязь. Мама работала уборщицей и прачкой. Помню, что я до 18 лет ходил в обносках. Поехал учиться в институт в Москву в потертых брюках. Потом стал приобщаться к искусству - пропустил через себя все лучшие образцы ушедшей цивилизации по живописи, графике, рисунку. Рисовал и одновременно впитывал в себя культуру. И потихоньку вырос. Надо просто стараться стать лучше. Стремиться к красоте. Окружить себя гармоничными вещами.

Красный - любимый цвет мэтра. На выставке в воронежском музее имени Крамского. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- В обычной жизни что вас вдохновляет?

- Природа. Я живу в прекрасном месте, каждый день смотрю на эту красоту - как все распускается, цветы появляются. Природа - самый лучший источник вдохновения. Природа и красивые люди.

- На одной из недель моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia вы объявили, что больше не будете делать сезонные коллекции. Неужели на пенсию?

- Нет-нет-нет! Я работаю - активно занимаюсь созданием тканей с авторским рисунком. Принты разрабатываю на компьютере, вообще серьезно компьютерным дизайном занимаюсь, интересно получается - особенно цветы, пейзажи. Людей фотографирую.

КРОССОВКИ ПОД ПЛАТЬЕ ОТ МЕНЯ НЕ ДОЖДЕТЕСЬ

- Вы сегодня одеты в стиле спортшик. Мы ждали, когда же и вы выпустите на подиум девушек в кроссовках под платье? Сейчас в моде спортшик, когда смешивают классические элементы со спортивными, - женщины в костюмах и кроссовках…

- Это нереально для меня. Я вас понимаю, но женщины все же хороши на каблуках. Хотя обстоятельства жизни способствуют внедрению в женский гардероб кроссовок, ноги надо беречь. Хорошо хоть платья еще остались…

- Да, сейчас же в тренде бомжстайл, когда миксуют одежду с чужого плеча, искусственно состаренную. Как вы к такой тенденции относитесь?

- Я такое не люблю. Считаю, женщины должны быть элегантны в любой ситуации. Женщина - идеал для мужчины, женственность всегда украшает. Даже в деловом стиле женщина должна выглядеть привлекательно.

- Какие принципы формирования эффектного образа?

- Начинать нужно с лица, это очень важно - глаза, губы обязательно должны быть подкрашены хорошей помадой натуральных оттенков - красного, темно-красного. Прическа очень важна. Убрать длинные волосы в маленький пучок. Короткие - красиво положить на плечи. Обязательно должен быть пиджак с четким плечом, немного приталенный, чуть расклешенный на бедрах. Прямая юбка. Белая сорочка - всегда здорово освежает лицо, у нас на улицах много людей в бесцветных одеждах, лица теряются.

Я ПРОТИВ ПОЛНЫХ МОДЕЛЕЙ НА ПОДИУМАХ

- Сейчас на подиум вышли модели plus size. Как вы относитесь к такому тренду?

- Я люблю полных женщин, они тоже должны элегантно одеваться. Я много шью на курпулентных дам, у меня достаточно таких клиенток. Но я против того, чтобы выводить полных моделей на подиум - это не слишком эстетично смотрится. Все-таки полнота должна быть скрыта… Я выбираю худеньких манекенщиц. Но для меня важно интеллектуальное начало – в глазах обязательно должен быть интеллект! У меня модели все образованные, учатся в институтах, университетах. Егор (он сейчас занимается модельным агентством) серьезно подходит к отбору манекенщиц. Конечно, для меня важна стать, рост 1,80, пропорции – чтобы ноги были хорошие и грудь. Сейчас, к сожалению, очень мало девчонок с большой грудью. А именно на них очень выигрышно, выразительно смотрятся приталенные наряды. И продавать такие легко. Но сейчас безгрудые модели…

В РАЗНОСТИЛЬЕ ПОМОЖЕТ РАЗОБРАТЬСЯ ТОЛЬКО ХОРОШИЙ СТИЛИСТ

- А что нас вообще ждет в моде?

- Разностилье. Уже предлагается одновременно множество тенденций. Обычному человеку трудно разобраться. Это ужасно, на самом деле. Какое-то «безмодье» получается.

- И как в этом ориентироваться простым смертным?

- Надо обращаться к стилисту. В данной ситуации это единственный человек, который может помочь, разобраться, что нужно конкретной женщине.

- Сейчас очень модно носить костюмы-смокинги с кроссовками. Для выпускного подойдет? На что выпускникам обратить внимание вообще?

- Костюмы должны быть хорошей формы. А кроссовками можно дополнить. Вечером же им танцевать на дискотеке. А девушкам не стоит выбирать платья взрослых женщин в пол - жуткое зрелище: дамы с детскими лицами, диссонанс. Должны быть легкие короткие пышные юбки с налетом детскости.

Вячеслав Зайцев в Воронеже на "Губернском стиле" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ОСНОВОЙ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ТРИКОТАЖ

- Какой должна быть школьная форма?

- Это должна быть не униформа, а скорее школьная одежда, со множеством вариантов в одном стиле - это могут быть пиджак, юбка или брюки, для девочек юбка-шорты - это удобно и красиво носить с гольфами. А еще трикотажные жилет, кардиган, шапочки - это стильно и функционально. Вообще, нужно предложить больше качественного трикотажа для школы. Трикотаж должен быть основой одежды с 1 по 6 класс. Даже для мальчишек. Трикотаж - очень комфортная одежда. Мобильная, пластичная, живая. И главное – легка в носке. Родителям легка в чистке. Трикотажная основа – кардиган, жилет, пуловеры-свитера, юбочки-плиссированные, чуть крупнее складки. Это идея нового стиля школьной одежды. Это будет разумно. Старшеклассникам нужно предложить несколько вариантов - чтобы они могли сами выбрать, ни в коем случае нельзя заставлять детей одевать то, что они не чувствуют. Может, снова джинсы ввести. Для старшеклассников я бы предложил сюртук, такой военизированный, взрослые ребята ведь очень суровые!

ФОЛЬКЛОР НУЖНО АДАПТИРОВАТЬ К СОВРЕМЕННОСТИ

- Что делать молодым дизайнерам, у которых нет средств, копить деньги или продавать идеи?

- Идеи и самим пригодятся, не торопитесь с ними расставаться. Нужно или копить деньги, или искать спонсоров. Правда, сейчас со спонсорами тоже проблема. Поэтому нужно учиться самим зарабатывать.

- Так дизайнер должен быть творцом или коммерсантом?

- К сожалению, сейчас мода стала бизнесом. Художник как таковой мало кого сейчас интересует. Поэтому дизайнер должен иметь коммерческую жилку, иначе просто не выжить.

- Чем российские дизайнеры могут конкурировать с западными, есть у наших какая-то фишка?

- Наши дизайнеры сейчас уже продаются на Западе, и уже мало чем отличаются от иностранных коллег в плане создания коллекций. Единственное отличие наших – это духовность. Коллекции русских дизайнеров - это работы настоящих художников. Важно, работая на самобытном материале, его адаптировать к современности. Часто, когда пытаются делать русские темы, за основу берут чистый фольклор, в итоге получаются слишком приторно-народные вещи до противности. Зачем? Такой фольклор всем уже надоел. Да и лучше, чем национальные костюмы, уже не придумаешь. Поэтому я думаю, лучше делать современное прочтение и акцентировать внимание на дневной деловой одежде, потому что современный человек большую часть времени проводит на улице или на работе. Значит, одежда должна быть комфортной и простой по форме, но выразительной по ткани. Например, я в своих коллекциях использую отечественные ткани, в частности, павловопосадские платки. С одной стороны, они очень народные, но из них получаются изумительно красивые вещи, очень стильные, современные и очень русские - и платья, и костюмы, и пальто. Еще художник может создать собственный рисунок и выпустить ткани с личными принтами. И у коллекции будет свой неповторимый стиль.

Вячеслав Зайцев в Воронеже на "Губернском стиле" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МНЕ ИНТЕРЕСНО БЫЛО ТО, ЧТО ДЕЛАЛИ МАККУИН И ГАЛЬЯНО

- За работой западных дизайнеров следите?

- Западная мода мне уже не интересна. Я даже перестал ездить в Париж – зачем? Достаточно посмотреть все в Интернете. И ничего нового я там не увижу, а если и увижу – то, как правило, извращения. Единственное, кто меня восхищает – Александр Маккуин. Уникальный был дизайнер, оставил потрясающее наследие. Его интересно смотреть, изучать. А все остальное в моде мне уже наскучило.

- Как вы относитесь к ситуации с Джоном Гальяно, которого выгнали из «Диора» за антисемитские высказывания?

- Мне кажется, его просто изжили конкуренты. Слышали, как Карл Лагерфельд отрицательно прокомментировал? Сразу чувствовалось, что он просто завидовал. Потому что Гальяно выбивал у всех фундамент из-под ног. Он очень талантливый человек, и я его очень люблю. Это выдающаяся личность в моде, как и ушедший раньше времени от нас Александр Маккуин, это два человека редчайшего таланта. Оба делали нереальные вещи. Настолько это все было эстетично, гармонично. Мне как художнику безумно интересно смотреть все, что они делали. Хотя Гальяно в последнее время пошел в отрыв, все что угодно стал себе позволять. Но он обладает потрясающей силой таланта, мощью, которая дана ему свыше. «Диор» тогда потерял очень большого человека. Это удар, потеря для моды.

Вячеслав Зайцев в Воронеже на "Губернском стиле" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«СЛАВА, ПОЗВОЛЬТЕ ПОЖАТЬ ВАШУ РУКУ» - САМОЕ ПРИЯТНОЕ ДЛЯ МЕНЯ

- Французы вас называют королем русской моды, «красным Диором». Я понимаю, что с высоты вашего статуса, уже можно не обращать внимания на титулы, тем более, зная им реальную цену. Но все же - греют они душу?

- Я не обращаю на них внимания. Для меня это все смешно. Когда перечисляют мои титулы, мне даже неловко, становится не по себе. Я просто художник. Творчество – моя жизнь. Я так живу. Я простой трудяга и все. Я всем обязан провидению. Просто у нас принято – называть так, чтобы придать значимость. Но не дай бог, что случится – умру как многие талантливые, смерть которых прошла незамеченной. А пока при жизни получать эти титулы забавно. Единственное чему я очень рад и что меня поддерживает и поднимает настроение, – это когда люди подходят и говорят: «Слава, позвольте пожать руку, спасибо, что вы есть!» Это самое ценное для меня – когда при жизни ты стал нужным человеком, которого любят. Это самое главное, я думаю. А все титулы – это… случайность.

- Не перестаю удивляться, насколько вы, настоящий мэтр, доступны для общения - на автограф-сессии всем уделили внимание, на фестивале с каждым сфотографировались.

- Даже если я измучен болезнью или усталостью, все равно не могу отказать людям. Считаю, что обязан. За то тепло, внимание, которые они мне дарят. Я благодарен, не могу отвернуться, сказать, что не в состоянии. Потому что считаю, что это моя миссия. Если людям так хочется прикоснуться ко мне, почему не прикоснуться? Так Бог решил.