Воронежцам показали «выпускной» летучих мышей

Фото: Анастасия АСТАШОВА

Вечером 26 апреля в Ботаническом саду имени Козо-Полянского яблоку было негде упасть. Толпа взрослых и детей собралась посмотреть, как биологи и волонтеры организации «Летучие мыши. Воронеж» выпускают на волю проснувшихся после зимней спячки и реабилитации рукокрылых.

Можно смотреть, но не трогать

В пластиковых контейнерах под теплой, мягкой тканью укутались разные «толстячки», «кожаны», «нетопыри» - летучие мышки всех мастей. Коробочки с ними аккуратно расставлены на столе, чтобы на необычных зверьков могли посмотреть все желающие: обязательно под чутким присмотром биологов, которые выхаживают таких малышей и знают их повадки.

- «Толстячки» - для демонстрации, они сегодня не полетят. Мы составили им рацион, чтобы привести «в форму», они сбросят немного веса, и тогда их выпустят, - объясняют биологи-организаторы.

Фото: Анастасия АСТАШОВА

На руках у ученых перчатки, чтобы мыши могли зацепиться за них и держаться лапками. Зверьков можно сфотографировать без вспышки и рассмотреть вблизи, но ни в коем случае не трогать, чтобы они не испугались. Хотя дети так и желают пощупать хрупких созданий, ничуть не боясь их маленьких зубок и внешнего вида.

Мышь на ладони, размером с палец, биолог плавно ведет по кругу. Толпа около стола уплотняется, люди умиляются, глядя на зверьков через камеры на телефонах.

«От тепла и сухости может превратиться в мумию»

В реальном мире летучие мыши – это не бэтмены, которые всех спасают, а беззащитные животные, сами нуждающиеся в помощи людей, в особом ветеринарном вмешательстве и заботе. Проснувшийся зимой зверек до весны не доживет. Тем более, если у него есть травмы. Елена Шерстяных, руководитель центра охраны животных «Наша природа», создала группу, куда воронежцы могут обратиться, если найдут летучих мышей на улице, в подъезде или у себя дома.

Фото: Анастасия АСТАШОВА

Перед тем, как достать десятки мышат из контейнеров, Елена увлекает детей и родителей беседой об этих загадочных животных, задает вопросы об их природе, а ребята настойчиво тянут руки даже тогда, когда ничего и не спрашивают: хотят дополнить рассказ Елены своими новыми знаниями о мышках. Многое они успели прочитать в информационных брошюрах, которые всем раздавали при входе.

- В Воронежской области обитает примерно 16 видов летучих мышей. В природе они живут либо в старых деревьях, либо в пещерах. А что у нас происходит? И пожары, и вырубки лесов, и даже лесное хозяйство ведется не должным образом. Если раньше о животных еще как-то задумывались, то сейчас о них вспоминают реже. Деревьев остается мало. Есть мышки, которые живут только в пещерах. Там особый микроклимат и высокий уровень влажности. Раньше их могли исследовать только специалисты, сейчас все чаще входы туда открыты для каждого. Люди пугают мышей и не дают им спать даже в пещерах. Критично, если вы подберете мышку «ночницу», например, возле водохранилища, и принесете домой. Зимой, когда работает центральное отопление и в комнатах очень сухо, зверек может просто за несколько часов превратиться в мумию, - рассказывает Елена Шерстяных.

Фото: Анастасия АСТАШОВА

«Вибрирует и расправляет крылья»

В честь «выпускного» рукокрылых в Ботаническом саду расположилась тематическая творческая выставка. Наклейки, игрушки, сумки, открытки и бижутерия с летучими мышками. Все привлекает внимание детей. Особенно – ожидание самого загадочного полета. Лучшее время их выпуска – когда появляются насекомые. Летучие мыши питаются ими.

Фото: Анастасия АСТАШОВА

Мышку вынимают из мягкой и теплой ткани, где она как следует отогрелась, ведь до этого спала в холодильнике у биологов. По словам ученых, это идеальная среда для мышиного сна. Затем ее сажают в ладошку и поднимают на вытянутой руке.

- Смотри! Она вибрирует и уже расправляет крылья! – слышится взволнованный детский голос.

Летучая мышь минуту-другую ерзает в теплой перчатке биолога-кормильца. Затем мышонок, резко вспорхнув крыльями, исчезает среди цветущего сада, а по территории катится всеобщее: «Ого!»

К каждому зверьку нужно искать особый подход. Елена говорит, что самый сложный «пациент» у них на реабилитации – мышонок по кличке Серафим.

- Его нам привезли в декабре, и с тех пор он нас мучит, - улыбается биолог, - не хочет спать, мы его лечим, даем витамины. А до этого он долго содержался у людей, и они, видимо, сбили ему режим. У мышки наблюдались такие симптомы, как «прозрачная перепонка», он путал день с ночью. Серафима даже поймали белым днем. Всю зиму он нас мучил, потом две недельки поспал, потом опять продолжил нас мучить. И сейчас он, на удивление, только приходит в норму. Все правильные мыши готовы к вылету, а он готов к спячке. Мы подождем, когда он восстановится.

Если вы обнаружили летучую мышь в неподходящем месте, то можно позвонить по тел. +7 920 226-95-74.