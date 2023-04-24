В Воронеже осенью высадят свыше 4 тысяч деревьев и кустарников

Саженцы благополучно перезимовали. Фото - мэрия Воронежа

Свыше четырех тысяч деревьев и кустарников планируют дополнительно высадить в Воронеже этой осенью. Сейчас власти города объявили поиск подрядчика на закупку саженцев. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в мэрии.

Там пояснили, что торги пройдут отдельно для каждого района.

Ранее мэр Вадим Кстенин, держащий вопрос озеленения города на контроле, отмечал, что важно не только посадить новые деревца, но и обеспечить сохранность растений.

– Для лучшей приживаемости саженцев мы перешли на трехлетние контракты: в обязательствах подрядчиков закреплен также уход за ними на протяжении двух лет, – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

С проблемой нерадивых поставщиков по озеленению Воронежа власти столкнулись в конце 2021 года. Тогда вопрос решили кардинально: Вадим Кстенин поручил перейти от практики аукционов к конкурсам.

В этом году ситуация не изменится. В рамках исполнения контракта подрядная организация проведет подбор саженцев деревьев и кустарников в питомниках. Причем делать это будет совместно с представителями управления экологии мэрии.

Саженцы благополучно перезимовали. Фото - мэрия Воронежа

Кстати, такую практику применяют уже и к весенней высадке. Руководитель профильного управления Галина Воробьева лично посетила питомники и осмотрела предлагаемый состав и качество зеленых насаждений.

Осенью на улицах и в общественных пространствах Воронежа появятся: липа мелколистная, клён остролистный, ива плакучая, тополь пирамидальный, лиственные кустарники и др.

Высадка саженцев будет вестись с 25%-й заменой грунта и внесением удобрений. Уходные работы за саженцами, которые запланированы в 2024-2025 годах, будут проходить с фиксацией системой ГЛОНАСС каждого конкретного мероприятия.

– Это рыхление и прополка приствольных лунок, смена подвязок и кольев в случае утраты, а для кустарников – внесение удобрений. Предусмотрен и полив зеленых насаждений – 40 раз (20 раз в год) в зависимости от погодных условий, – подытожили в мэрии.