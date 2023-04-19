На Петровской набережной в Воронеже может появиться оборудование для световых шоу

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Мэр Воронежа Вадим Кстенин проинспектировал ход реконструкции первой очереди Петровской набережной, где подрядчик - ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» - проводит благоустройство в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Это один из знаковых проектов, не только для Воронежа, но на уровне региона. Задачу обновить набережную поставил перед мэрией глава региона Александр Гусев.

ВЕЛОДОРОЖКИ С СОХРАНЕНИЕМ ДЕРЕВЬЕВ

В ходе выездного совещания Вадим Кстенин прошел всю территорию благоустройства, пообщался с представителями заказчика и подрядной организации, которые доложили о ходе работ и обсудили возникшие в ходе благоустройства вопросы.

На сегодня рабочие возводят подпорную стену на причале у Чернавского моста и обустраивают вело- и беговые дорожки. Мэр распорядился, чтобы конфигурация дорожек исключала вырубку здоровых деревьев.

На площадке, где располагался причал катера «Москва-16» создают масштабную смотровую площадку, строители заливают монолитные опоры и изучают разные варианты облицовки. Один из них - облицовка по принципу, который уже использовали на «мосту» в парке «Орленок». Глава города поручил проработать на смотровой площадке вопрос безопасности ограждения и предложить решения по организации наружного освещения. Кроме того, обсуждается вопрос размещения оборудования для проведения световых шоу.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

НА АДМИРАЛТЕЙСКОЙ ПЛОЩАДИ СОХРАНЯТ ИСТОРИЧЕСКУЮ ОГРАДУ

А на участке от причала катера до Адмиралтейской площади уже залили монолитное основание для установки ограждения. Оно будет разным для разных участков набережной. А в районе Адмиралтейской площади останется историческим.

На самой Адмиралтейской площади завершается демонтаж старой плитки. Все хорошо сохранившиеся фрагменты передадут комбинатам благоустройства для повторного применения, например, для точечного ремонта. Площадь будет окружена амфитеатром, на котором установят лавочки. Параллельно подрядчик прокладывает кабельные линии и монтирует освещение на других участках.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

РАБОТЫ ИДУТ С СОБЛЮДЕНИЕМ СРОКОВ

Вадим Кстенин сделал ряд замечаний по качеству работ. По контракту первую очередь реконструкции набережной подрядчик должен сдать к осени этого года. Пока у компании есть все основания, что сроки будут соблюдены.

– Это очень важный для нас объект, не только потому, что он находится под пристальным вниманием губернатора Александра Гусева, но и потому, что городу, имеющему в своей черте водоем, нужно обязательно иметь красивую современную набережную, привлекающую и горожан и туристов, - подытожил осмотр мэр и заверил, что будет и впредь держать ход работ на личном контроле.

- Перед нами поставлены амбициозные задачи – обеспечить качественное развитие всей территории до Вогрэсовского моста. Мы ожидаем, что оно продолжится реализацией проекта благоустройства второй очереди, - добавил Вадим Кстенин.

ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ

Следующим этапом благоустройства станет вторая очередь Петровской набережной, она обозначена вторым пунктом в голосовании, организованном Минстроем России.

С 15 апреля по 31 мая каждый житель Воронежа может выбрать одну из территорий, которые могут быть благоустроены в первоочередном порядке. В этом году от Воронежа на голосование представили сквер «Петровский» и вторую очередь Петровской набережной. Отдать свой голос можно тремя способами: на платформе 36.gorodsreda.ru, через личный кабинет на сайте «Госуслуги» или - обратившись за помощью к одному из 200 волонтеров голосования в МФЦ, торговых центрах и других популярных точках города.