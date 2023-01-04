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Общество4 января 2023 9:12

Воронежцы после потепления в Новогоднем лесу находят грибы

Для вешенок наступила благоприятная пора
Ирина ШАБАНОВА
Вот такую красоту находят грибники в воронежских лесах в январе

Вот такую красоту находят грибники в воронежских лесах в январе

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Жители микрорайона Краснолесный (станция Графская) поделились фото грибов, которые растут в их новогоднем лесу. Воронежцы сообщают, что потепление и сырость почувствовали вешенки, которые начали идти в рост. Кажется, что на дворе не январь, а конец октября или начало ноября и по лесу впору пройтись с корзинкой.

Вешенки любят сырость

Вешенки любят сырость

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

- Не сказать, чтобы их очень много, но на супчик хватит. Так что у меня сегодня новогодние грибы – к Новогоднему столу, - поделился читатель.

Такое явление в начале января, уверены очевидцы, вызвано рекордным потеплением. Кстати, накануне в регионе был установлен новый температурный рекорд – почти +8. А это максимальный показатель за последние 52 года.

Правда, уже к выходным синоптики обещают мороз

Правда, уже к выходным синоптики обещают мороз

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Впрочем, не стоит особенно привыкать к теплу. Уже к Рождеству синоптики обещают резкое похолодание, местами до -20 градусов.

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