Воронежцы после потепления в Новогоднем лесу находят грибы

Вот такую красоту находят грибники в воронежских лесах в январе Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Жители микрорайона Краснолесный (станция Графская) поделились фото грибов, которые растут в их новогоднем лесу. Воронежцы сообщают, что потепление и сырость почувствовали вешенки, которые начали идти в рост. Кажется, что на дворе не январь, а конец октября или начало ноября и по лесу впору пройтись с корзинкой.

Вешенки любят сырость Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

- Не сказать, чтобы их очень много, но на супчик хватит. Так что у меня сегодня новогодние грибы – к Новогоднему столу, - поделился читатель.

Такое явление в начале января, уверены очевидцы, вызвано рекордным потеплением. Кстати, накануне в регионе был установлен новый температурный рекорд – почти +8. А это максимальный показатель за последние 52 года.

Правда, уже к выходным синоптики обещают мороз Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Впрочем, не стоит особенно привыкать к теплу. Уже к Рождеству синоптики обещают резкое похолодание, местами до -20 градусов.

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