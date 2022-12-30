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Спорт30 декабря 2022 13:03

Воронежская фигуристка Ксения Говорова: «Когда увидела в деле Аню Щербакову, захотела прыгать как она»

Победительница всероссийских соревнований в Тольятти побывала в гостях у «Комсомолки»
Алексей СЕРГУНИН
Дарья Власова (слева), Ксения Говорова и Наталья Чудаева (справа).

Дарья Власова (слева), Ксения Говорова и Наталья Чудаева (справа).

Фото: Алексей СЕРГУНИН

12 декабря воронежская спортсменка Ксения Говорова добилась редкого для воронежского фигурного катания успеха – выиграла всероссийские соревнования в Тольятти. Это в прошлом веке у нас был Николай Панин-Коломенкин, теперь спортсменов-фигуристов, способных хотя бы на уровне страны бороться за награды, можно сосчитать на пальцах одной руки. Одна из них - воспитанница Дарьи Власовой Ксения Говорова.

Ксения Говорова. Фото из архива спортсменки.

Ксения Говорова. Фото из архива спортсменки.

«Папа хотел, чтобы я танцевала»

- У меня в семье спортсменов не было. Просто папа хотел, чтобы я танцевала. Он считал, что у меня есть потенциал. И решил, что нужно отдать на фигурное катание, - вспоминает Ксения.

Нашей юной землячке 14 лет, а катается она с трех с половиной.

- Сначала на маленьком катке с индивидуальным тренером занималась. Потом стала кататься в спортивной школе. Первые мои соревнования прошли в «Юбилейном» на мой день рождения – 31 января 2012 года. Мне исполнилось четыре года. Это были самые простые соревнования – выполняла базовые элементы (перебежку, ласточку и т.д.).

Ксения Говорова. Фото из архива спортсменки.

Ксения Говорова. Фото из архива спортсменки.

Ксения кардинально поменяла свой тренировочный процесс три года назад.

- Тогда практически с нуля мы начали сотрудничество, - рассказывает ее тренер Дарья Власова. - Ксюша катается 11 месяцев в году. Отдыхает только в июне. А потом начинает готовиться к сезону, который стартует в сентябре. Предсезонная подготовка очень важна. Все, что спортсмен сумел наработать за июль и август, то это весь его запас на соревновательный сезон. Так что лето на фоне отдыха в июне получается изнурительным и напряженным за счет двух других месяцев. Но таковы реалии, и если спортсмен хочет добиваться успеха, то должен их принимать.

«Захотела хорошо прыгать»

Ключевой момент в карьере Ксении – первый серьезный выезд. Это был этап Кубка России в Сызрани (18-22 сентября 2020 года). Он получился очень тяжелым. Но в тоже время позволил Ксении не только трезво оценить свой уровень, но и получить столь важный заряд мотивации для дальнейших занятий.

- По сути, до этих соревнований я ничего толком не умела и не видела, - призналась Ксения. – Но я ехала с настроем, что на что-то способна. На самом деле ошибалась. Я увидела то, как нужно кататься и какие прыжки совершать. Там выступала Аня Щербакова, которая в Пекине прошлой зимой стала Олимпийской чемпионкой. И мне ужасно захотелось выйти на такой же уровень. Так что тот турнир, проходивший без зрителей, но из-за ковида собравший всех сильнейших российских фигуристок, открыл мне глаза и дал невероятный толчок для дальнейших занятий.

Ксения Говорова. Фото из архива спортсменки.

Ксения Говорова. Фото из архива спортсменки.

Про тренировки, школу и семью

В Воронеже Ксения катается в трех местах – на Platinum Arena, в Арене Север и в ледовом дворце «Алмаз». С понедельника по пятницу первая тренировка с 6:45. Чтобы приехать вовремя, нужно просыпаться в 5:30. И так каждый будний день 11 месяцев в году. В день у Ксении от трех до четырех тренировок, один выходной в неделю.

Учится Ксюша в гимназии № 1. В день по шесть уроков, точнее по три пары (по два урока на один предмет). Занятия начинаются с 10:00, так что удается совмещать с тренировками. И делает она это достаточно успешно – вторую четверть текущего учебного года закончила на «четыре» и «пять».

Родители у Ксении далеки от спорта, а вот своих детей активно приобщают к здоровому образу жизни. 4-летний Кирилл уже занимается джиу-джитсу, 11-летняя Кристина ходит на тренировки по тхэквондо.

Про макияж, питание и травмы

- К каждым соревнованиям Ксения подходит очень трепетно в плане своего образа и готовится самостоятельно, - рассказала ее хореограф Наталья Чудаева. – Она очень любит наводить красоту, особенно перед стартом. Тщательно подбирает оттенок теней. Весь ее макияж – это результат только ее работы.

Что касается питания, то тут все просто и понятно. Никакой вредной пищи, запрет на фастфуд и газировку. Обязательно нужно есть перед утренней тренировкой, иначе не будет сил. А так каких-то других ограничений нет.

- Единственный критерий, которого мы придерживаемся, это сохранять вес. Минус один - два килограмма допустимы, но прибавка в весе, даже минимальная – это уже проблема, - пояснила Наталья Чудаева.

Падения были, есть и будут, без них никуда. Но это нормально. Главное во время выступления – сохранять концентрацию.

- Все травмы идут от невнимательности, несобранности, из-за ненужных мыслей, - уверена Дарья Власова. - А если ты с умом совершаешь прыжок, то даже падаешь правильно, группируешься, и падение получается не таким болезненным, как порой бывает.

Ксения Говорова. Фото из архива спортсменки.

Ксения Говорова. Фото из архива спортсменки.

Вместе со звездами

Санкции, введенные против российских спортсменов на фоне СВО, перевернули ситуацию в отечественном спорте и фигурном катании в частности с ног на голову. Теперь кандидатам в мастера спорта приходится выступать бок о бок со спортсменами мирового класса. Например, Ксения каталась на одном турнире с 2-кратной чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой. Все варятся вместе. И пока предпосылок, что ситуация поменяется в ближайшее время, нет совершенно никаких.

В этой связи возникает вопрос – как будут присваивать звания, начиная от мастера спорта международного класса и выше? Пока ответ на него не даст никто. Но норматив на звание «Мастер спорта России» Ксения выполнила.

С другой стороны, изоляция от международных соревнований обернулась резким повышением призовых на российских турнирах. К примеру, на чемпионате России-2022 в Красноярске победитель получал 2,5 миллиона рублей, серебряный призер – полтора, бронзовый – миллион. И хотя чаще всего спор за медали ведут наши звезды, но подобные призовые влияют на планы спортсменов и добавляют им мотивации развиваться, что крайне важно.

«Рассчитывала на чистое катание, но в итоге победила»

Первую, и пока единственную победу, Ксения одержала на всероссийских соревнованиях, которые проходили в Тольятти с 10 по 12 декабря.

На вопрос «Ехала ли Ксения в Тольятти за победой?», она честно призналась: - Нет. Задача была простая – откататься чисто. Как короткую программу, так и произвольную. Важно было не допустить помарок, чтобы оказаться в числе лидеров, что позволило бы выполнить норматив мастера спорта России. Лучше мне удалась короткая, но и произвольную откатала хорошо. И в итоге по сумме баллов заняла первое место.

В феврале Ксению ждет зональное первенство России. А вообще ключевая задача на ближайшую перспективу – повысить максимально рейтинг, чтобы в первой половине сезона-2023/24 получить приглашение на топовые соревнования, ну а самое главное – попытаться отобраться на чемпионат России-2023, который состоится в декабре.

СПРАВКА «КП»

Фактически Ксения Говорова уже вписала свое имя в историю воронежского фигурного катания, юридически это произойдет в ближайшие полгода. Как рассказала «КП» старший тренер сборной Воронежской области по фигурному катанию Татьяна Барданова, у нас в регионе не было мастеров спорта по этому виду спорта с советских времен.

- В 2022-м году этот норматив выполнили сразу двое воронежцев – Егор Коваленко и как раз Ксения Говорова. Ожидается, что в течение ближайших шести месяцев Минспорта РФ присвоит воронежцам столь долгожданные звания мастеров спорта России.

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