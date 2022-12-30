Воронежская фигуристка Ксения Говорова: «Когда увидела в деле Аню Щербакову, захотела прыгать как она»

Дарья Власова (слева), Ксения Говорова и Наталья Чудаева (справа). Фото: Алексей СЕРГУНИН

12 декабря воронежская спортсменка Ксения Говорова добилась редкого для воронежского фигурного катания успеха – выиграла всероссийские соревнования в Тольятти. Это в прошлом веке у нас был Николай Панин-Коломенкин, теперь спортсменов-фигуристов, способных хотя бы на уровне страны бороться за награды, можно сосчитать на пальцах одной руки. Одна из них - воспитанница Дарьи Власовой Ксения Говорова.

Ксения Говорова. Фото из архива спортсменки.

«Папа хотел, чтобы я танцевала»

- У меня в семье спортсменов не было. Просто папа хотел, чтобы я танцевала. Он считал, что у меня есть потенциал. И решил, что нужно отдать на фигурное катание, - вспоминает Ксения.

Нашей юной землячке 14 лет, а катается она с трех с половиной.

- Сначала на маленьком катке с индивидуальным тренером занималась. Потом стала кататься в спортивной школе. Первые мои соревнования прошли в «Юбилейном» на мой день рождения – 31 января 2012 года. Мне исполнилось четыре года. Это были самые простые соревнования – выполняла базовые элементы (перебежку, ласточку и т.д.).

Ксения Говорова. Фото из архива спортсменки.

Ксения кардинально поменяла свой тренировочный процесс три года назад.

- Тогда практически с нуля мы начали сотрудничество, - рассказывает ее тренер Дарья Власова. - Ксюша катается 11 месяцев в году. Отдыхает только в июне. А потом начинает готовиться к сезону, который стартует в сентябре. Предсезонная подготовка очень важна. Все, что спортсмен сумел наработать за июль и август, то это весь его запас на соревновательный сезон. Так что лето на фоне отдыха в июне получается изнурительным и напряженным за счет двух других месяцев. Но таковы реалии, и если спортсмен хочет добиваться успеха, то должен их принимать.

«Захотела хорошо прыгать»

Ключевой момент в карьере Ксении – первый серьезный выезд. Это был этап Кубка России в Сызрани (18-22 сентября 2020 года). Он получился очень тяжелым. Но в тоже время позволил Ксении не только трезво оценить свой уровень, но и получить столь важный заряд мотивации для дальнейших занятий.

- По сути, до этих соревнований я ничего толком не умела и не видела, - призналась Ксения. – Но я ехала с настроем, что на что-то способна. На самом деле ошибалась. Я увидела то, как нужно кататься и какие прыжки совершать. Там выступала Аня Щербакова, которая в Пекине прошлой зимой стала Олимпийской чемпионкой. И мне ужасно захотелось выйти на такой же уровень. Так что тот турнир, проходивший без зрителей, но из-за ковида собравший всех сильнейших российских фигуристок, открыл мне глаза и дал невероятный толчок для дальнейших занятий.

Ксения Говорова. Фото из архива спортсменки.

Про тренировки, школу и семью

В Воронеже Ксения катается в трех местах – на Platinum Arena, в Арене Север и в ледовом дворце «Алмаз». С понедельника по пятницу первая тренировка с 6:45. Чтобы приехать вовремя, нужно просыпаться в 5:30. И так каждый будний день 11 месяцев в году. В день у Ксении от трех до четырех тренировок, один выходной в неделю.

Учится Ксюша в гимназии № 1. В день по шесть уроков, точнее по три пары (по два урока на один предмет). Занятия начинаются с 10:00, так что удается совмещать с тренировками. И делает она это достаточно успешно – вторую четверть текущего учебного года закончила на «четыре» и «пять».

Родители у Ксении далеки от спорта, а вот своих детей активно приобщают к здоровому образу жизни. 4-летний Кирилл уже занимается джиу-джитсу, 11-летняя Кристина ходит на тренировки по тхэквондо.

Про макияж, питание и травмы

- К каждым соревнованиям Ксения подходит очень трепетно в плане своего образа и готовится самостоятельно, - рассказала ее хореограф Наталья Чудаева. – Она очень любит наводить красоту, особенно перед стартом. Тщательно подбирает оттенок теней. Весь ее макияж – это результат только ее работы.

Что касается питания, то тут все просто и понятно. Никакой вредной пищи, запрет на фастфуд и газировку. Обязательно нужно есть перед утренней тренировкой, иначе не будет сил. А так каких-то других ограничений нет.

- Единственный критерий, которого мы придерживаемся, это сохранять вес. Минус один - два килограмма допустимы, но прибавка в весе, даже минимальная – это уже проблема, - пояснила Наталья Чудаева.

Падения были, есть и будут, без них никуда. Но это нормально. Главное во время выступления – сохранять концентрацию.

- Все травмы идут от невнимательности, несобранности, из-за ненужных мыслей, - уверена Дарья Власова. - А если ты с умом совершаешь прыжок, то даже падаешь правильно, группируешься, и падение получается не таким болезненным, как порой бывает.

Ксения Говорова. Фото из архива спортсменки.

Вместе со звездами

Санкции, введенные против российских спортсменов на фоне СВО, перевернули ситуацию в отечественном спорте и фигурном катании в частности с ног на голову. Теперь кандидатам в мастера спорта приходится выступать бок о бок со спортсменами мирового класса. Например, Ксения каталась на одном турнире с 2-кратной чемпионкой мира Елизаветой Туктамышевой. Все варятся вместе. И пока предпосылок, что ситуация поменяется в ближайшее время, нет совершенно никаких.

В этой связи возникает вопрос – как будут присваивать звания, начиная от мастера спорта международного класса и выше? Пока ответ на него не даст никто. Но норматив на звание «Мастер спорта России» Ксения выполнила.

С другой стороны, изоляция от международных соревнований обернулась резким повышением призовых на российских турнирах. К примеру, на чемпионате России-2022 в Красноярске победитель получал 2,5 миллиона рублей, серебряный призер – полтора, бронзовый – миллион. И хотя чаще всего спор за медали ведут наши звезды, но подобные призовые влияют на планы спортсменов и добавляют им мотивации развиваться, что крайне важно.

«Рассчитывала на чистое катание, но в итоге победила»

Первую, и пока единственную победу, Ксения одержала на всероссийских соревнованиях, которые проходили в Тольятти с 10 по 12 декабря.

На вопрос «Ехала ли Ксения в Тольятти за победой?», она честно призналась: - Нет. Задача была простая – откататься чисто. Как короткую программу, так и произвольную. Важно было не допустить помарок, чтобы оказаться в числе лидеров, что позволило бы выполнить норматив мастера спорта России. Лучше мне удалась короткая, но и произвольную откатала хорошо. И в итоге по сумме баллов заняла первое место.

В феврале Ксению ждет зональное первенство России. А вообще ключевая задача на ближайшую перспективу – повысить максимально рейтинг, чтобы в первой половине сезона-2023/24 получить приглашение на топовые соревнования, ну а самое главное – попытаться отобраться на чемпионат России-2023, который состоится в декабре.

СПРАВКА «КП»

Фактически Ксения Говорова уже вписала свое имя в историю воронежского фигурного катания, юридически это произойдет в ближайшие полгода. Как рассказала «КП» старший тренер сборной Воронежской области по фигурному катанию Татьяна Барданова, у нас в регионе не было мастеров спорта по этому виду спорта с советских времен.

- В 2022-м году этот норматив выполнили сразу двое воронежцев – Егор Коваленко и как раз Ксения Говорова. Ожидается, что в течение ближайших шести месяцев Минспорта РФ присвоит воронежцам столь долгожданные звания мастеров спорта России.