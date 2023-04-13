Гусев: «В Воронежской области будет продолжена программа ремонта сельских дорог»

Фото - пресс-служба Правительства Воронежской области

В Воронежской области продолжат реализацию программы ремонта сельских дорог, которая получила положительные отклики граждан. За 5 лет – с 2018 по 2022 годы – на эти цели было выделено почти 12 млрд рублей. Данную информацию губернатор Александр Гусев озвучил во время ежегодного отчета перед депутатами облДумы в прямом эфире 13 апреля.

– Современная дорожно-транспортная инфраструктура – это еще один драйвер экономического роста региона и важный показатель качества жизни населения, - подчеркнул глава области.

Объем дорожного фонда в регионе увеличился за последние пять лет в 1,6 раза (для сравнения: в 2018 году он составлял 11,1 млрд рублей, в 2022 году – 21 млрд рублей). Общие вложения в дорожную инфраструктуру составили 80,4 млрд рублей, в том числе почти 13 млрд привлекли из федерального бюджета.

«Пятилетка» не прошла даром. За это время в регионе было построено и отремонтировано почти 5,5 тысяч км региональных и местных автомобильных дорог. Приведение магистралей к нормативным требованиям позволило ликвидировать 165 мест концентрации ДТП и повысить безопасность дорожного движения. На 30% снизилось количество погибших в авариях.

На сегодняшний день завершены значимые для региона объекты. В Воронеже построена транспортная развязка на пересечении улиц 9 Января и Антонова-Овсеенко, реконструированы путепроводы по улице 9 Января и по улице Ленина, ввели в строй участок трассы М-4 «Дон» в обход Лосево и Павловска, отремонтирован юго-восточный обход Боброва. Капремонт был сделан на мостах через плотину Воронежского водохранилища, реки Дон и Тихая Сосна.

С 2021 года уделяется внимание ремонту улиц частного сектора в Воронеже, на ее финансирование ежегодно выделяется порядка 500 млн рублей. В целом за пять лет на развитие транспортной инфраструктуры столицы Черноземья было направлено более 20 млрд рублей, в том числе 6,1 млрд в 2022 году.

В настоящее время идет реконструкция и ремонт автомобильной дороги Воронеж – Луганск. В 2022 году начато масштабное строительство Остужевской развязки и автодороги «Воронеж – Отрадное» и др.

Для повышения качества и безопасности пассажирских перевозок с 2019 года приобретено 342 автобуса различной вместимости. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» перевозчиками Воронежа по льготному лизингу получено 140 автобусов большой вместимости. В текущем году на цели обновления пассажирского транспорта предусмотрено порядка 900 млн рублей. Власти планируют такую же сумму привлечь из федерального бюджета