Депутаты горДумы приняли присягу избранного мэра Воронежа Вадима Кстенина

фото: Воронежская городская Дума

В День космонавтики, 12 апреля, в Воронежской городской Думе прошло символичное заседание. В этот день принес присягу недавно избранный на конкурсе мэр Вадим Кстенин. Именно ему депутаты доверили следующие 5 лет управлять Воронежем. Его кандидатуру поддержали парламентарии 28 голосами из 28. В мероприятии приняли участие губернатор Александр Гусев, председатель горДумы Владимир Ходырев, руководители структурных подразделений мэрии, районных управ, представители правоохранительных структур и ведомств и общественники.

фото: Воронежская городская Дума

ВПЕРЕДИ - МНОГО ЗАДАЧ

В начале заседания Вадим Кстенин произнес клятву, в которой пообещал соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы и законы Воронежской области, Устав города, уважать и охранять права человека и гражданина, верно служить народу. В конце речи он пояснил, что главное слово для него – это «служить».

– Огромная честь и ответственность служить любимому Воронежу и его людям, делать его комфортнее, а жизнь горожан – благополучнее. Благодарю губернатора Александра Гусева, депутатский корпус за доверие. Впереди много задач, которые я изложил в своей программе. Они выполнимы, так как подкреплены четкими механизмами финансирования, – сказал Вадим Кстенин.

И добавил, что ему не нужно времени, чтобы вникать в рабочий процесс.

фото: Воронежская городская Дума

СИМВОЛ ВЛАСТИ

Поздравил мэра со вступлением в должность губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он отметил консолидированную совместную работу мэрии и депутатов. А этом важно в нынешних непростых политических и экономических реалиях.

– Вадим Юрьевич, хочу вам пожелать вот также настойчиво и активно работать, как вы последние годы работали. Многое получалось, многое сделано в городе, конечно, проблем еще остается достаточно и следующий пятилетний срок для вас не будет простым. Он будет таким же напряженным, – подчеркнул губернатор.

Затем председатель горДумы Владимир Ходырев торжественно вручил Кстенину символ власти.

– Поздравляю вас со вступлением в должность. Хочу вручить, как и пять лет назад, символ власти – герб и флаг Воронежа, – сказал спикер горДумы.

В ответном слове градоначальник поблагодарил Владимира Ходырева и депутатов за доверие и попросил «с этой минуты полностью спрашивать за всю работу».

О ДОРОГЕ В НАГОРНОЙ ДУБРАВЕ

Также народные избранники на заседании обсудили и ряд других вопросов. В частности, утвердили программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежа на период до 2041 года. Депутат от фракции КПРФ Артем Рымарь задал вопрос по поводу возможного строительства дороги на особо охраняемой территории Нагорной дубравы. По проекту там предусмотрена транспортная связь, которая необходима горожанам. Но депутата интересовала судьба зеленых насаждений – будут ли они вырубаться для этого. Мэр Вадим Кстенин пояснил, что утвержденная программа долгосрочная, пока она не предполагает конкретных технических решений и предложил обсудить вопрос будущей трассировки территории в ходе совместного открытого диалога. В свою очередь спикер Владимир Ходырев поручил более детально рассмотреть вопрос на Совете горДумы.

фото: Воронежская городская Дума

300 МЛН - НА РЕМОНТ ВОЗЛЕ ШКОЛ

Кроме того, стало известно, что по недавно принятой программе по улучшению территорий возле школ и детсадов в Воронеже выделили 300 млн рублей. В нее внесено свыше 250 объектов.

– Проблема ремонта около школ и дошкольных учреждений стоит достаточно остро сегодня. В нем нуждаются больше половины образовательных учреждений. Некоторым уже Роспотребнадзор предъявил предписание устранить недостатки. Проблема серьезная и объемная. Депутаты горДумы на профильных комиссиях ее рассматривали с 2022 года, вышли с инициативой к губернатору, которую тот поддержал. В марте приняли комплексную программу и на сегодняшний день выделены порядка 300 млн рублей на капремонт. В этом вопросе заинтересованы все - и депутаты городского парламента, и руководители образовательных учреждений. Теперь ремонт начнется, - подытожила председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и социальной поддержке населения Марина Бочарова.

Ирина Шабанова