Владелец машины, на которую в Воронеже с 19-го этажа упал мужчина: «Большая удача, что внутри никого не было»

Так выглядит иномарка после падения на нее человека с 19 этажа.

Владельцем иномарки Nissan X-Trail, на которую приземлился выпавший с 19-го этажа мужчина, оказался 53-летний воронежец Роман Беляев. 3 апреля он приехал в ЖК «Гагаринский» по личным делам. Тем же вечером в четвертом подъезде этого жилого комплекса разыгралась драматичная история. Роман тоже стал ее участником, но, к сожалению, не по собственной воле.

«ШЕЮ СЛОМАЛО БЫ СРАЗУ»

Как рассказал владелец иномарки «КП-Воронеж», момент ЧП он пропустил. С мужчиной связались знакомые и сообщили о случившемся. Сигнализация авто сработала странно: либо ее совсем не было слышно, либо она отреагировала с опозданием.

- Первое, что пришло в голову: какая удача, что в автомобиле никого не было, иначе произошла бы настоящая трагедия! Если бы кто-то сидел сзади, то шею сломало бы сразу, - поделился Роман Беляев.

Поговорить с «летуном» - 41-летним белгородцем - Роману возможности не представилось. К моменту появления хозяина машины его уже увезли в больницу. Да и в целом мужчина считает, что их общение вряд ли сможет дать какие-то результаты.

У Романа нет КАСКО на Nissan: не видел в нем смысла из-за базового тарифа и возраста авто (иномарке восемь лет). А имеющийся полис ОСАГО не покрывает подобные случаи, поэтому воронежец и не рассчитывает на компенсацию от страховщиков.

«МАШИНА ПОГИБЛА ПОЛНОСТЬЮ»

- Обратился в оценочную фирму, жду резюме. Надеюсь, что в течение недели процедура будет завершена. Nissan в таком состоянии, что полностью ущерб оценить невозможно. Разве что внешне. Внутрь из-за придавленной крыши пробраться нельзя. Надо найти мастера, который возьмется за ремонт или хотя бы предоставит оценщикам доступ в салон: снимет или поднимет крышу. Но, думаю, это полная гибель машины, - добавил Роман Беляев.

Мужчина написал заявление в полицию. Затем обратился с региональное Следственное управление СРК, в котором находятся все материалы. Роман полагает, что дело будут рассматривать по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

- Нахожусь в режиме ожидания. Жду, когда вызовут к следователям, чтобы отдать документы по проверкам. Потом уже буду готовить иск и обращаться в суд, - заключил владелец уничтоженной машины.

Владелец ищет мастера, который сможет предоставит оценщикам доступ в салон. Фото: Предоставлено "КП"

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Нестандартная ситуация требует такого же подхода

А если бы у Романа все-таки было КАСКО, попал бы его случай под страховку? Этот вопрос мы адресовали специалистам.

- Все будет зависеть от условий договора, то есть конкретных рисков, входящих в страховое покрытие. Например, в полном пакете по КАСКО есть «злоумышленные действия третьих лиц». Случившееся может подпадать под эту категорию. Стандартное покрытие включает риск повреждения от упавших предметов. Однако сложно говорить о человеке как о вещи. Здесь надо тщательно изучить формулировки договора. Но гипотетически случившееся можно отнести и к этому риску: падение ведь было. Страховой компании потребовались бы подтверждающие документы. Обычно не связанные с ДТП ситуации фиксирует участковый, но здесь делом занимается Следственный комитет, - отметил наш собеседник, эксперт в области страхования. - И еще вот какой момент: владелец машины при положительном решении получил бы выплату по КАСКО, а уже страховая могла бы предъявить регрессный иск человеку, который повредил авто. Сейчас же хозяину напрямую придется с ним взаимодействовать.

Вместе с тем специалисты не исключают и возможности отказа в компенсации. В подобной ситуации многое зависит от нюансов трактовки, политики страховой компании, да и готовности клиента оспаривать решение.

- Если человек считает, что прав, то может написать досудебную претензию. Юристы страховой посмотрят, насколько грамотно составлено обращение, есть ли прецеденты, каков размер требований. Возможно, что-то пересчитают и попытаются урегулировать вопрос. Если же они говорят, что это 100% не попадает под страховой случай, то, естественно, претензия остается без удовлетворения. Дальше уже суд принимает решение. Однако в случае с «летуном» ситуация нестандартная, и ответ может быть таким же. История громкая, получила огласку в СМИ. И страховой компании потребовалось бы оценить репутационный ущерб при отказе. Даже если бы юридический отдел убедил руководство, что вина полностью на упавшем человеке, думаю, отказ не прозвучал бы сразу.

Иногда, в порядке исключения, встречается компромиссная выплата. Решение о ней принимает руководитель. Например, клиент оформил страховой случай с неточностями, но он все равно получает деньги. Компания идет на это, но благодаря своему отношению привлекает новых клиентов. Однако сильно рассчитывать на такой вариант не стоит.

Отметим также, что форс-мажоры, в число которых входят военные действия, забастовки, теракты или стихийные бедствия, страховка не покрывает.

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