На сокращение численности бездомных животных в Воронеже удвоят финансирование

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежские чиновники признали неэффективной работу по сокращению численности безнадзорных кошек и собак в городе. Несмотря на ежегодно выделяемые на эти цели миллионы, животных не становится меньше. И жалоб от воронежцев – тоже.

В нашей области отловом, стерилизацией и вакцинацией бездомных животных по контракту занимаются два подрядчика. В их задачи входит выявление кошек и собак, а также последующая работа с ними. Однако на сегодня животных отлавливают, ориентируясь на заявки жителей, чего недостаточно.

- У нас эти подрядчики работают на всю область и просто физически не справляются с таким объемом животных, - рассказала Людмила Бородина, заместитель мэра Воронежа. – Технология такова: одномоментно надо отловить всех нестерилизованных животных в конкретном месте и направить их на процедуру ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск). Процедура длится 20 дней, через которые животных выпускают на прежнее место. Если отловить не весь объем, а лишь часть, то оставшиеся животные начинают активно размножаться. И через 50 дней мы имеем увеличение численности.

Изменить систему очень сложно, говорят в мэрии. Чтобы понять, в чем причина неудачи, воронежские чиновники изучили опыт городов, где удалось сократить численность «безпризорников». Ближайшим соседом оказался Нижний Новгород. Там при в разы меньшем, чем в Воронеже, финансировании число бездомных животных с 2015 года сократили с 8,5 тысяч до 450. Именно у нижегородцев воронежские чиновники позаимствовали систему ОСВВ. Она хороша, говорят в горадминистрации, но надо изменить подходы к реализации.

В связи с этим мэр города поручил, во-первых, перейти на активное выявление безнадзорных собак, отказавшись от заявительного принципа работы. А во-вторых, постепенно удвоить финансирование программы:

- В противном случае мы просто впустую тратим деньги, - резюмировал Вадим Кстенин. – Несмотря на проводимую работу, сохраняется прирост нестерилизованных животных в 2-3 раза.

Мэр распорядился уже в этом году дополнительно выделить на финансирование программы ОСВВ 12-13 миллионов, что почти вдвое больше, чем сейчас. В мэрии также рассмотрят вариант с поиском еще одного подрядчика для выполнения этих задач.

А вот сокращение кормовой базы животных и борьба с их прикормом горожанами, по словам Людмилы Бородиной, результата не даст:

- В условиях, когда животным не хватает корма, они начинают поедать друг друга. Поэтому и есть понятие гуманного отношения к животным и жестокого. И именно на гуманном отношении к животным построен Федеральный закон, который десятилетиями разрабатывали зоозащитники, чтобы мы им теперь руководствовались.