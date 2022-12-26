Из-за несговорчивых соседей жители четырех воронежских квартир пользуются только кипятком

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Эту историю «Комсомолке» рассказала Лилия, жительница дома №3/2 по Ленинскому проспекту в Воронеже. Женщина устала бороться за элементарные человеческие условия. Дело в том, что на кухне в ее квартире течет только … кипяток. И так продолжается два с половиной года.

- Мы взяли эту квартиру в ипотеку в 2020 году, - рассказала нам Лилия. – Покупали вторичное жилье. Когда въехали, долго делали ремонт и приводили жилье в порядок. И как-то не сразу обратили внимание, что на кухне из холодного крана не течет вода.

Попытались самостоятельно устранить неисправность, но не могли. С помощью соседей семья выяснила, что проблеме этой несколько месяцев, ее не смог решить предыдущий владелец, и предпочел продать жилье.

НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА

Квартира Лилии находится на 15-ом этаже. Кипятка на кухне нет также еще в трех квартирах. Соседи с помощью коммунальщиков установили, что причина неисправности кроется в квартире, расположенной на 13-ом этаже. Но попасть туда оказалось непросто.

- В квартие живут мать и дочь, обе имеют проблемы с психикой и категорически не пускают к себе ни слесаря, но соседей. Просто не открывают дверь на звонки, - объясняет Лилия.

Чего только не придумывали доведенные до отчаяния коммунальными проблемами жильцы! Даже по очереди дежурили под дверью соседки.

- Так удалось однажды подкараулить хозяйку, когда она вышла в подъезд, - продолжает наша читательница. - Поговорили с ней, объяснили ситуацию. Вроде, договорились на следующий день подойти со слесарем. Однако в назначенный час дверь, как обычно, нам не открыли…

ТЕРПЕТЬ ЕЩЕ 20 ЛЕТ?!

Куда только не обращалась с жалобами Лилия. Не смогли помочь ни в УК, ни жилищной инспекции. Пояснили, что подобные споры между собственниками решаются только в суде.

- Тогда мы обратились в суд, который встал на нашу сторону и постановил соседям с 13 этажа предоставить доступ к внутриквартирным коммуникациям. Но решение суда осталось до сих пор не исполненным… Понимаете, мы уже в отчаянии. У меня маленький ребенок, который несколько раз обжигался кипятком. Мы вынуждены мыть посуду и пользоваться холодной водой только в ванной. А кипяток остужать. И кроме всего прочего, представьте, сколько мы платим за перерасход кипятка!

Безвыходность ситуации усугубляет и то, что даже продать злополучную квартиру до выплаты ипотеки семья не может.

КОММЕНТАРИЙ УК «АВА-КРОВ»

В обсуживающей дом компании подтвердили наличие проблемы у жильцов дома. Но коммунальщики официально расписались в бессилии ее устранить:

- В ответ на ваше обращение сообщаем, что вся необходимая документация, для предоставления доступа в квартиру №101, где необходимо выполнить работы, передана на исполнение судебным приставам, - ответили нам в УК.