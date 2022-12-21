Вадим Кстенин принял участие в завершающем год заседании Воронежской гордумы

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

21 декабря мэр Воронежа Вадим Кстенин принял участие в завершающем год двадцать четвертом заседании Воронежской гордумы под председательством спикера Владимира Ходырева. На сессии рассмотрели более двадцати вопросов повестки дня.

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ БЮДЖЕТА

Открыло заседание выступление секретаря Общественной палаты Воронежа, директора муниципального Центра развития творчества детей и юношества Татьяны Фалькович. Она вручила главе города и депутатам подарки, изготовленные руками детей, в знак благодарности за всестороннюю поддержку инициатив и проектов воспитанников учреждения.

Главной темой сессии стало принятие бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Документ, как и прежде, ориентирован на выполнение социальных обязательств. Ранее депутаты согласовали основные параметры бюджета города Воронежа на 2023 год. Его доходы составили 38 млрд. 096 млн. рублей (из них собственные доходы – 13 млрд. 162 млн. рублей), расходы – 39 млрд. 205 млн. рублей, дефицит бюджета – 1 млрд. 109 млн. рублей (8,4 процента от собственных доходов).

На 2024 год доходы составят 34 млрд 841 млн рублей (из них собственные доходы – 14 млрд 047 млн рублей), расходы – 35 млрд 275 млн рублей, дефицит – 434 млн рублей (3,1 процента от собственных доходов). На 2025 год - доходы – 32 млрд 803 млн рублей (из них собственные доходы – 15 млрд 100 млн рублей), расходы – 33 млрд 165 млн рублей, дефицит – 362 млн рублей (2,4 процента от собственных доходов).

Полностью будет обеспечено софинансирование затрат на реализацию национальных и инфраструктурных проектов.

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ СВО

Одобрение городского парламента получила инициатива администрации, касающаяся поддержки арендаторов муниципального недвижимого имущества в связи с частичной мобилизацией. Индивидуальные предприниматели или физические лица, призванные на военную службу по мобилизации, будут иметь право на отсрочку уплаты арендной платы на период службы. А вынужденное расторжение договоров с их стороны не будет наказываться штрафами. Кроме того, с таких предпринимателей не будут взиматься коммунальные платежи, связанные с арендой.

Депутаты рассмотрели обращение от жителей дома №36а по улице Березовая Роща, который недавно серьезно пострадал из-за пожара. Жильцы одной из квартир сообщили Артему Рымарю о своей проблеме: из-за ЧП с 11 декабря до сих пор у них нет электричества.

Отвечая на вопрос депутата, Вадим Кстенин отметил, что электроснабжение восстановлено во всем доме, за исключением квартиры, откуда начался пожар. В остальном вся система жизнеобеспечения дома уже работает.

«ВПЕРЕДИ МНОГО ВАЖНОЙ РАБОТЫ!»

Подводя итоги заседания, Вадим Кстенин обратился к парламентариям:

- Сегодня у нас другая ситуация в мире. Мы все вместе обязаны консолидироваться, мобилизоваться для того, чтобы решать поставленные перед нами задачи. А задач перед нами стоит больше чем в обычное время. Поэтому, спасибо за то, что оперативно, очень качественно работаете.

Глава города с удовлетворением отметил, что в этом году депутаты стали более активно работать и серьезнее вникать в городские проблемы. Не осталась без внимания и мэра и большая совместная работа с депутатским корпусом по важным для воронежцев темам поддержки участников СВО и их семей. Мэр предложил не останавливаться на этом, и в ближайшее время рассмотреть меры поддержки транспортных предприятий, задействованных в бесплатных перевозках семей участников спецоперации. В частности, с использованием субсидий из казны для компенсации выпадающих доходов транспортников.

- У нас очень много впереди работы. Работы очень интересной. Надеюсь на такое же четкое взаимодействие, какое на сегодняшний день у нас есть. С наступающим Новым годом! Здоровья вам, вашим семьям, благополучия, - подытожил обращение к народным избранникам Вадим Кстенин.