Из-за постоянных потопов в подвал дома в Воронеже не зайти даже в сапогах

Фото Воронежского отделения ОНФ Фото: Предоставлено

Больше пяти лет жильцы многоэтажного дома №15 по переулку Автогенному в Воронеже страдают от постоянного залития подвала канализационными стоками. Многочисленные обращения в администрацию обслуживающей дом компании «РЭП-101» результатов не дают, жалуются люди.

САПОГАМ - ЧЕРЕЗ КРАЙ

Одна из жителей, Галина Подпоринова, рассказывает, что войти в подвал можно только в резиновых сапогах:

- Да и они не всегда помогают. Я, например, несколько раз черпала через край, когда пыталась самостоятельно затыкать дыры в трубах.

Дошло до того, что пенсионерка самостоятельно закупила пластиковые заглушки и установила их под своей квартирой, иначе дышать в ней из-за вони было нечем.

Отчаявшиеся жильцы попросили помощи у регионального штаба Народного фронта, члены которого посетили злополучный дом.

- Если судить по томам переписки с УК и властями, то дело вроде бы делается. На бумаге. А по факту мало что меняется. Например, в ноябре коммунальщики заказывали у сторонней организации санобработку подвала. Приезжали какие-то люди, что-то смотрели. Но обработки жильцы так и не дождались. Руководство компании-исполнителя наотрез отказалось посылать сотрудников туда, где фекалий по полено. Там сначала нужно устранить протечки, многолетние озера откачать и просушить все основательно, - сообщил член регионального штаба ОНФ Алексей Бурданцев.

Фото Воронежского отделения ОНФ Фото: Предоставлено

КАПРЕМОНТ ОТЛОЖИЛИ

Дом стоит в очереди на проведение капитального ремонта в следующем году. Именно на него уповают в обслуживающей многоэтажку УК «РЭП-101»:

- В доме очень старые коммуникации. В этом году должен был пройти капитальный ремонт, но его так и не начали. В здании регулярно случаются протечки труб, мы меняем участки сетей, краны, стояки. Но без капитального ремонта окончательно проблему залитий в подвале дома не решить.

Коммунальщики признаются, что с каждым годом ситуация усугубляется. В этом году протечки в подвале происходят практически каждый месяц.

- 13 сентября лопнули трубы холодной вода и канализации. 4 октября произошел засор труб водоотведения. В ноябре потекла задвижка транзитной трубы поставщика горячей воды и отопления, вода стала стекать в подвал. 25 ноября и 9 декабря забились канализационные выпуски. Выпуски встали из-за того, что уличный колодец перестал принимать стоки. После того, как водоканал прочистил колодцы, вода перестала прибывать в подвал, - сообщают в УК.

Из-за хронических протечек подвал не успевает просохнуть. После откачки воды на полу остается слой густой массы, с которой не справляется насос. Необходимо время, чтобы жидкость испарилась, только тогда в помещения можно провести дезинфекцию.

- Также мы рекомендуем жителям провести общее собрание и передать в Фонд капремонта решение о перенесении сроков проведения капитального ремонта сетей дома. На эти цели собственники квартир уже перевели на счет Фонда почти 1,5 млн. рублей, - добавили в УК «РЭП-101».