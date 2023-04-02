В Воронежской области в апреле вступят в силу новые законы

Срочников обещают не отправлять служить в новые регионы России. Фото: Виталий ТИМКИВ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

С 1 апреля по Указу Президента в России начался весенний призыв. Он продлится до 15 июля. Военные обещали, что срочников не будут отправлять на службу в новые регионы нашей страны. Проект о поэтапном повышении возраста призывников тоже их пока не касается.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОПЛАТЫ «КОММУНАЛКИ»

С начала апреля владельцам жилья начнут приходить новые платежные квитанции за услуги ЖКХ. Теперь оплачивать их будут по фактическому потреблению. В случае если в многоквартирном доме установлен счетчик, платить нужно будет по его показателям. Если его нет, деньги придется выкладывать, исходя из высоких нормативов. В большинстве случаев это придет к удорожанию платы за пользование жильем. Нуждающимся обещают дать возможность получить субсидии.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

В апреле в практической части экзамена выполнение упражнений на площадке заменит серия дополнительных заданий в черте города. Их нужно будет выполнять на участках дорог с менее интенсивным движением транспорта. Кроме того, теперь рядом с водителем будет сидеть сотрудник ГИБДД. А инструктор займет место на заднем сиденье.

ИНДЕКСАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

С начала апреля повысят социальные пенсии. Это, к примеру, выплаты инвалидам, детям, потерявшим кормильца или родители которых неизвестны. Их суммы вырастут на 3,3%. Социальные пенсии получают те граждане, у которых недостаточно официального трудового стажа для того, чтобы они могли рассчитывать на обычную страховую. В 2023 году они должны достичь отметки в 7153 рубля. На них явно не проживешь.

РОСТ ПОШЛИН ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ

С 1 апреля норма бесплатного ввоза в Россию вещей, заказанных в интернет-магазинах, снизится в пять раз – с 1000 до 200 евро. А вес – до 31 кг. В чемодане наземным транспортом можно без пошлины ввести вещи на сумму 500 евро и весом до 25 кг. Самолетом – до 10 тысяч евро. Пошлина за все, что выйдет за эти пределы, составит 15% от стоимости, но не менее 2 евро за каждый дополнительный килограмм.

НАКАЗАНИЕ ЗА ФЕЙКИ О РАБОТЕ ГОСОРГАНОВ

С 5 апреля за распространение фейков о работе российских госорганов за рубежом будет грозить такая же ответственность, как и за фейки о действиях ВС РФ. Речь идёт о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и Следственном комитете. Нарушителям закона будет грозить до трех лет лишения свободы. Также вводят штрафы за дискредитацию работы госорганов России за рубежом.

УЖЕСТОЧЕНИЕ ПРОВЕРКИ МИКРОЗАЙМОВ

С 24 апреля микрофинансовые компании при оформлении займов онлайн, будут тщательнее проверять документы. На такую меру пошли, потому что мошенники стали слишком часто давать «липовые» копии. Теперь же вводят десять новых способов проверки. Тем самым постараются минимизировать число случаев, когда деньги берут на имена ничего не подозревающих об этом людей.

УСИЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ МАТКАПИТАЛА

Потребительские кооперативы, на погашение займов которых можно направить маткапитал, заставят соответствовать требованиям Центробанка. С 1 апреля их включат в специальный реестр. В Госдуме обосновали это новое требование частыми нарушениями: например, владельцу сертификата нередко выдают займы на непригодное для проживания жилье по завышенной стоимости.

СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ТЕПЕРЬ БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ ПРОЩЕ

В апреле установят новый порядок передачи реквизитов банковских счетов в информационные системы, что упростит процедуру получения мер социальной поддержки. Можно будет выразить согласие с использованием Единой системы идентификации и аутентификации, заполнив соответствующие поля формы в личном кабинете на портале «Госуслуги».

«ГОСУЛУГИ» С 14 ЛЕТ

Дети с 14 лет получат возможность сами регистрироваться на портале госуслуг. Им нужно будет указать СНИЛС, паспортные данные, мобильный телефон и адрес электронной почты. На портале можно, к примеру, зайти в электронный дневник, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в вуз. Кроме того, детей до 14 лет могут зарегистрировать на «Госуслугах» родители или законные представители.

УПРОЩЕНИЕ СИСТЕМЫ БЫСТРЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

С начала месяца банки, которые участвуют в Системе быстрых платежей, дадут возможность использования мобильного приложения СБП для переводов от физических лиц юридическим, а также ИП. Такие переводы используют для оплаты товаров и услуг.

НА ПРАЗДНИК НА ВОДЕ ТЕПЕРЬ МОГУТ НЕ ПУСТИТЬ СУДА

С 6 апреля смогут запрещать движение судов по водоемам, на котором проводят праздники. Власти получат право принять такое решение при рассмотрении соответствующего обращению организатора. Теперь, например, часть общегородского выпускного в Воронеже, проводящую на водохранилище, с судов вблизи наблюдать могут и не дать.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

С 28 апреля органам исполнительной власти разрешат получать сведения из Единого реестра ЗАГСа — о рождении, заключении или расторжении брака, смерти россиянина.