Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом и военным тягачом в Воронежской области

Обстоятельства аварии выясняет полиция Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Ольховатском районе пассажирский автобус врезался в стоящий на проезжей части МАЗ. Пострадали восемь пассажиров, им оказывают медицинскую помощь. Авария произошла на дороге «Белгород – М4-«Дон» в 5.10 среды, 14 декабря. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Главка.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель автобуса «Сестра», 41-летний мужчина, не учел погодные условия. Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, припаркованный МАЗ – это военный тягач. Сейчас все обстоятельства и причины произошедшего выясняют полицейские.