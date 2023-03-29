В Воронеже заброшенные детские лагеря станут образовательными и спортивными центрами

Воронежская городская Дума

В 2023 году тема развития детского оздоровительного отдыха в Воронеже продолжает оставаться одной из важнейших для депутатов городского парламента. На минувшем Совете городской Думы народные избранники заслушали и обсудили информацию о подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицами Курнатовского и Дубовой в Железнодорожном районе. Именно в этом месте находятся заброшенные лагеря, которые планируют реконструировать.

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Проект готовится в рамках программы развития детских лагерей отдыха в Воронеже, инициатором которой выступил спикер Владимир Ходырев. Программа уже подготовлена и получила одобрение губернатора региона и сенаторов Сергея Лукина и Галины Кареловой.

Руководитель управления главного архитектора Григорий Чурсанов сообщил, что в прошлом году был проведен тендер и заключен муниципальный контракт на выполнение работ по планировке этой территории. Цель городских властей - реконструкция и строительство новых ДОЛ «Кировец», «Полет», «Защитник» и «Алмаз».

Воронежская городская Дума

В техзадании сказано, что подрядчик обязан согласовать проект с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, поскольку участок расположен в границах особо охраняемой природной территории государственного природного заказника федерального значения «Воронежский».

В конце ноября 2022 года подрядчик направил комплект документов на согласование в Министерство. Они были получены адресатом 8 декабря. Однако до сих пор ответ из ведомства в Воронеж не пришел. А в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, срок согласования документации по планировке территории не может превышать 15 рабочих дней со дня ее поступления.

Григорий Чурсанов предложил депутатам горДумы направить письмо губернатору Александру Гусеву, в котором попросить о содействии в решении вопроса. Спикер городского парламента Владимир Ходырев дал поручение профильным структурам.

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После совета Думы Ходырев провел совещание по реализации программы по развитию сети детских оздоровительных лагерей. На нем присутствовали генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко, руководитель — заместитель генерального директора — директор филиала «Россети Центр Воронежэнерго» Вячеслав Антонов, главный инженер «Газпром межрегионгаз Воронеж» Владимир Сорокин, руководитель управления главного архитектора Григорий Чурсанов и депутаты Олег Черкасов и Александр Сысоев.

Участники обсудили инспекцию специалистов ресурсоснабжающих компаний в лагеря, чтобы изучить состояние их мощностей и возможности модернизации и строительства новых инженерных коммуникаций. В частности, речь шла о проекте круглогодичного образовательно-оздоровительного детско-юношеского центра на базе заброшенного лагеря «Защитник». В перспективе планируется расширение территории за счет действующего лагеря «Полет» по типу всероссийского образовательного центра «Сириус».

Воронежская городская Дума

Кроме того, специалистами будет обследована территория будущего круглогодичного спортивного лагеря на базе лагерей «Салют» и «Звездный» с вместимостью 1 000 человек в смену. А также территорий муниципальных лагерей «Юность» и «Ромашка», «Дружба», базы отдыха «Колос». Одна из этих территорий, по словам председателя горДумы Владимира Ходырева, может стать пилотным проектом для создания лагеря по патриотическому воспитанию, для юнармейцев совместно с Минобороны РФ.

Ирина Шабанова