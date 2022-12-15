В Воронеже на улице Карла Маркса появятся вернисажи, площадки для музыкантов, новые деревья и кустарники

В обсуждении концепции участвовали мэр Воронежа Вадим Кстенин и председатель Воронежского отделения Союза архитекторов России Константин Кузнецов. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В Воронеже завершили работу над концепцией благоустройства участка улицы Карла Маркса длиной 2,3 километра от пересечения с проспектом Революции до перекрестка с улицей Кольцовской. Ее разрабатывали в течение четырех месяцев архитекторы Центра компетенций по развитию городской среды вместе со студией дизайна из Санкт-Петербурга. При работе учитывали мнение горожан, полученное, в частности, во время опроса в интернете.

Гостями презентации проекта и активными участниками его обсуждения были глава Воронежа Вадим Кстенин, заместитель председателя правительства Воронежской области Константин Кузнецов, руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков, архитекторы и заинтересованные горожане.

В рамках презентации представили анализ работы над проектом. Стало понятно, насколько сильно он увязан с историей старинной улицы. Ее вкратце напомнили.

Бульвар Карла Маркса ранее состоял из трех улиц: Садовой, Старо-Московской и Малой Успенской. В границах участка проектирования расположены объекты культурного наследия федерального и регионального значения. Это накладывает большое количество ограничений по видам возможных работ. В частности, на заседании архитектурной комиссии при региональном Градсовете рассмотрели визуализацию проекта многофункционального нежилого здания архитектора Сергея Забнина. Его фасад будет выходить на Карла Маркса. Здание находится в охранной зоне бывшего завода Столля.

Улица Карла Маркса также имеет статус особо охраняемой природной территории. Архитекторы вместе со специалистами городского управления экологии и привлеченным экспертом – руководителем ландшафтной студии, разработали целую «зеленую программу». В частности, провели анализ каждого дерева с указанием его характеристик и требуемых видов работ по уходу за ним. Сейчас на Карла Маркса растут клены, катальпы, березы, вязы, липы, каштаны, тополи.

Так будет выглядеть улица Карла Маркса вечером. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Архитекторы предложили решения по озеленению пустых участков под деревьями низкорослыми кустарниками вместо газона, высадке сирени (она упомянута в воспоминаниях легендарного архитектора Николая Троицкого), декоративной яблони (для создания входной группы «Большая садовая»), созданию палисадников из роз и многолетников, а также обновлению клумбы у цветочных часов. Предлагают также добавить и однолетние, и многолетние цветы с учетом раскрытия цветка в разное время суток. Планируют также высадить злаковые. Это отсыл к историческому факту – на заводе Столля, ранее располагавшемся на Карла Маркса, производили технику для сельского хозяйства и хлебозаводов.

Отдельные локации обсуждали по мере их движения от памятника Никитину. В частности, обновят установленную за монументом детскую игровую площадку, создадут новые конструкции для выставки и продажи предметов искусства. Они будут представлять собой «вернисажи» с сидениями, рассчитанными не только на размещение картин, но и на проведение городских выставок. Перекресток с дорогой для удобства пешеходов выделят мощением и приподнимут.

Предполаемый вид новой площадки. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

На "вернисажах" смогут проводить городские выставки. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Ближе к Воронежской государственной академии спорта собираются создать площадку для музыкантов. Ее разместят достаточно далеко от домов. Сделают это неслучайно. Присутствовавшие на встрече горожане пожаловались на то, что некоторые музыканты создают сильный шум. Как вариант решения проблемы, предложили сделать несколько стационарных мест с установкой ландшафтных акустических систем для подключения аппаратуры. При этом уровень звука будут ограничивать, а колонки выключать после 22.00. Музыканты, которые также были на встрече, заявили о готовности учитывать пожелания местных жителей при условии правильной организации пространства для их концертов.

У самой академии спорта предполагают сделать световую инсталляцию «Первый Олимпийский чемпион Панин-Коломенкин». На плитке нанесут легендарные «фигуры» чемпиона.

У академии спорта сделают световую инсталляцию «Первый Олимпийский чемпион Панин-Коломенкин». Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Для букинистов сделают навесы с качелями, скамейки со столами для выкладки книг и даже книжный шкаф.

Также на улице Карла Маркса появится не меньше сотни скамеек разных форм, крупная плитка, брусчатка на отдельных участках (в случае ее обнаружения при проведении работ), а также гравировка на покрытии отдельных исторических названий. Например, ранних наименований бульвара.

Проект сквера букинистов. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Кроме того, воссоздадут исторический облик фонарей, в целом будут стремиться к единому теплому тону для всего освещения. Планируют также создать эффект дополненной реальности фасадов зданий – какими они были несколько веков назад, значимых событий и основных видовых точек. Отдельно проработали схему транспортного обслуживания с траекториями работы спецтехники, выездами с прилегающих территорий.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин поблагодарил всех участников встречи за большой труд и внес свои предложения в проект:

– Мы всегда должны работать наперед. Очень хорошо, что мы подступились к улице Карла Маркса, имея большой запас по времени, подошли к этому процессу взвешенно, имели возможность услышать максимальное количество людей. Впереди большая стадия проектирования. Будем привлекать проектную команду, которая работала по Карла Маркса, для участия в анализе того технического задания, которое мы будем давать проектировщикам. Цель - максимально приблизиться к концепции, учесть все нюансы. Сейчас мы видим целеполагание и варианты решения. Но по опыту реализации крупных проектов по благоустройству понимаем, что на стадии проектирования появится еще много вопросов. Например, в концепции не отражены вопросы «чистого неба», а они должны быть на стадии рабочего проектирования. Мы должны будем найти техническое решение убрать провода не только вдоль улицы, но и уходящие внутрь дворов. Предстоит еще очень большая работа – посмотреть прилегающую дорожную инфраструктуру, чтобы и бизнес поддерживать, чтобы были подъезды. Мы только сделали первый шаг.

Вадим Кстенин добавил, что улица Карла Маркса не единственное пространство, которое будет преображаться:

– Сейчас мы потратили четыре месяца на то, чтобы концепцию выработать. Нужен еще год, чтобы эту концепцию запроектировать, довести до ума, еще раз обсудить техническое задание. Таких проектов у нас должно быть много. Сейчас наблюдается их катастрофическая нехватка. Предлагаю определяться со следующим важным для города общественным пространством и запускать ровно такие же процедуры, после которых мы должны будем сформировать пул проектов. Берем на себя обязательство финансировать такое проектирование. Цель - чтобы у нас всегда были два-три проекта.

Экспертную оценку представленному проекту дал заместитель председателя правительства Воронежской области, председатель Воронежского отделения Союза архитекторов России Константин Кузнецов:

– С огромным удовольствием посетил мероприятие. Работа проходила, в том числе и на площадке Дома архитектора, с вовлечением горожан. Особенно отмечу, что губернатор Александр Гусев и мэр Вадим Кстенин очень внимательно относятся к организации работы над ключевыми общественными пространствами. Только благодаря получению обратной связи мы пришли к тому, что Петровская набережная будет не гранитной, а с сохранением естественного природного ландшафта. Такой же интересной получилась улица Карла Маркса – знакомой и привычной, но в тоже время получившей новые смыслы благодаря грамотно расставленным акцентам. Особые слова благодарности команде проекта – департаменту архитектуры и Региональному центру компетенции, которые отлично справились с разработкой концепции.