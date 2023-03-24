Весенние каникулы для школьников в Воронеже 2023: расписание событий, главные мероприятия

Тайна полета Птеродактиля" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

27 марта в Воронеже стартуют весенние каникулы для школьников. "Комсомолка" собрала афишу мероприятий, которые может посетить детвора. Отдыхать полноценно уже можно с выходных.

ПРЕМЬЕРА В ТЕАТРЕ КУКОЛ

25 и 26 марта театр кукол приглашает юных воронежцев на премьеру. Новый спектакль «Тайна полета Птеродактиля» - о семейке динозавров. Он получился очень необычным. Во-первых, его поставил артист театра драмы имени Кольцова! Правда, для Игоря Болдышева опыт постановок уже не новый (в его портфолио есть работы в качестве хореографа и режиссера по пластике в театре драмы, режиссера в рамках образовательного театрального проекта шоу «Театр»), но кукольный спектакль он сделал впервые.

В получасовом действе показывают версию, откуда у птеродактилей взялись крылья. Авторы постановки фантазируют, что причиной появления «взлетательных» конечностей стала забота юного динозавра о бабушке, которой было тяжело ежедневно спускаться с горы к озеру за рыбой для пропитания прожорливого внука. Чего он только не напридумывал: «лифт» по доставке рыбы наверх, крылья из палок, «сочинил» даже вертолет Леонардо да Винчи - за много веков до известного изобретателя!

Спектакль будет идти на Малышкиной сцене. Роли исполняют Анна Лужецкая и Владимир Руднев. 25 марта в 17.00 и 26 марта в 16.00 и 17.00 (3+)

Тайна полета Птеродактиля" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Также в дни школьных каникул в театре кукол покажут: 25 марта в 11.00 и 14.00 - "Солдат и ведьма" (6+), 26 марта в 11.00 и 14.00 - "Али-Баба и 40 разбойников" (6+), 27 и 28 марта в 11.00 и 14.00 - "Винни-Пух и все, все, все" (4+), 29, 30, 31 марта в 11.00 и 14.00 - "Денискины рассказы" (6+), 1 апреля в 11.00 и 14.00 - "Три поросенка и Черный волк" (4+), 2 апреля в 11.00 и 14.00 - "Сказка про Ежика и Медвежонка" (4+).

ГАСТРОЛИ ТЕАТРА ИЗ МАРИУПОЛЯ И ВОРОНЕЖСКИЕ СПЕКТАКЛИ

27 марта в театре юного зрителя с гастролями побывает Мариупольский русский драматический театр. Артисты из ДНР представят две постановки: музыкальную сказку по пьесе Орлова «Золотой цыпленок» (в 12.00, 6+) и комедию «Водевили» по одноактным пьесам-шуткам Чехова «Юбилей», «Медведь» и «Предложение» (19.00, 12+).

У воронежского ТЮЗа и своя программа спектаклей на каникулах: 25 марта в 12.00 и 15.00 - "Часовщик" (6+), 26 марта в 12.00 и 2 апреля в 12.00 и 16.00 - "Алиса в стране чудес" (6+), 26 марта в 20.00 - "Выстрел" по Пушкину (12+), 28 марта в 14.00 и 18.00 - "Остров сокровищ" (12+), 29 марта в 13.00 и 18.00 - "У ковчега в восемь" (12+), 30 марта в 12.00 и 15.00 - "Волшебник Изумрудного города" (6+), 31 марта в 12.00 и 16.00 - "Золушка" (6+), 1 апреля в 11.00 и 13.00 - "Кошкин дом" (6+).

В остальных воронежских театрах тоже покажут на каникулах детские спектакли.

Театр драмы 25 марта в 12.00 и 1 апреля в 13.00 представит комедию «Человек с детских акцентом» по мотивам произведений Григория Остера (6+), а 2 апреля в 13.00 - сказку "Звездный мальчик" по Оскару Уальду (6+).

Театр оперы и балета 26 марта в 12.00 покажет музыкальную сказку «Кот в сапогах» (6+), 31 марта в 19.00 балет "Руслан и Людмила" (6+), а 2 апреля в 18.00 балет "Чиполлино" (6+).

Звездный мальчик Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«КОСМИЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ» В ОКЕАНАРИУМЕ

С 25 марта по 2 апреля в Воронежском океанариуме детвору ждут приключения, яркие впечатления и тайны Вселенной, спрятанные под водой.

Ежедневно, кроме 27 марта, в 11.00 стартует оу с водолазом «Подводная галактика» - фантастическое путешествие с астронавтом на новую экзопланету Нью-Терра в главном океаническом аквариуме.

В 12.30 - интерактивное занятие с мастер-классом «Созвездия животных».

В 17.00 не пропустите экскурсию для всей семьи «Звезды океанариума».

А в 18.00 приходите на программу «Подводный круиз» с погружением водолаза в главный аквариум и кормлением морских обитателей.

Также посетители океанариума смогут понаблюдать за ежедневными показательными кормлениями животных на расстоянии вытянутой руки и узнают про их особенности и повадки.

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Фото Воронежского океанариума

«ВЕСЕННЕЕ НАУШАХСТОЯНИЕ» В ПАРКЕ АТТРАКЦИОНОВ

А в Парке аттракционов наступает время «Весеннего наУШАХстояния»! С 25 марта по 2 апреля каждый день, с 13.00 до 16.00, будет проходить квест-игра с призами. Еще одна ежедневная активность - фотоохота на Гонщицу! Ну, и конечно, крутые катания на аттракционах и игры на симуляторах.

В дни школьных каникул Парк будет работать по будням на два часа дольше: с 12.00 до 21.00. В выходные, как обычно.

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Фото Парка аттракционов

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ ДО НАШЕЙ ЭРЫ В КИДБУРГЕ

В период весенних каникул гостей КидБурга отправят на машине времени в эпоху до нашей эры! Детвора сможет на игротеках поближе познакомиться с культурой и бытом древних людей. Кидбуржанам предстоит: раскрыть преступление, которому 30 000 лет, принять участие в первобытном показе мод, выучить древний танец под ритмы хитов эпохи палеолита, создать амулеты силы и узнать уникальные факты о древних людях на Кидбург ФМ.

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