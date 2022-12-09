На главной площади Воронежа зажгли вензель Петра I

Фото мэрии Воронежа

На площади Ленина в Воронеже, где вовсю идет подготовка к новогодним и рождественским праздникам, на ели вместо традиционной звезды зажгли вензель Петра I. Его работу специалисты фирмы-подрядчика протестировали вечером 9 декабря.

Высота вензеля свыше двух метров. Его внешний вид разработан специалистами фирмы-подрядчика совместно с компанией, которая занималась производством новогоднего дерева. А вырезали его на станках в воронежских цехах.

Сборка новогодней красавицы – главной воронежской 21-метровой ели – стартовала несколько дней назад. В этом году она удивит горожан тем, что ствольная, состоит из прочной металлической основы и веток, расходящихся на концах в «еловые лапы».

Фото мэрии Воронежа

Также продолжается установка и других элементов новогоднего оформления. Напомним, в этот раз площадь будет украшена в тематике эпохи Петра Первого. В этом году вместо привычных цифр, обозначающих наступающий год, появятся две входные группы в виде Кикиных палат. Этот памятник архитектуры петровского барокко находится в Санкт-Петербурге. Назван в честь владельца дома адмирала-советника и одного из сподвижников Петра Первого – Александра Кикина. На новогодних каникулах воронежцы и гости города смогут увидеть и пройти через огромные конструкции размером с двухэтажный дом с фундаментом. А 31 декабря и 1 января они будут выполнять функции дополнительных входов для увеличения пропускной способности. В общем, добро пожаловать в новогоднюю сказку!

- Это сборные конструкции, которые состоят из множества элементов. Каждая при доставке занимала огромный 20 тонный грузовик. Это уникальный сложный архитектурный образ, зарисовка, которую мы сделали на нашем производстве. И мне, как члену Союза архитекторов приятно, что мы можем показать такой арт-объект жителям Воронежа и тем самым напомнить о петровской эпохе. Их установка на площади Ленина практически завершена - осталось декорирование световыми элементами, - рассказал представитель фирмы-подрядчика Борис Чубур.

Фото мэрии Воронежа

А на следующей неделе в Воронеж ждут специалистов из Москвы для проведения сертификации аттракционов. В наступающие выходные продолжится сборка новогоднего дерева, монтаж горки и шатра, а также установят качели-лодочки.