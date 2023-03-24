Спортивные выходные в Воронежской области: чемпионат ЦФО по баскетболу и две Спартакиады

На Средне-Московской, 72 в выходные будут и в баскетбол играть, и стрелять. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Предстоящие выходные побалуют турнирами по разным видам спорта. 25 и 26 марта в Воронеже пройдет четвертый тур чемпионата ЦФО по баскетболу среди женских команд. Он состоится в учебно-спортивном комплексе на улице Средне-Московской, 72. Игры стартуют в 17.00.

Кроме того, 26 марта в том же учебно-спортивном комплексе состоится XXI Спартакиада учащихся Воронежской области 2022-2023 года среди юношей и девушек (2006-2008 г.р.) по стрельбе из пневматической винтовки. Участники соревнований начнут демонстрировать свою меткость в воскресенье в 9.00.

В физкультурно-оздоровительном комплексе (ул. Димитрова, 2в корпус 1) 25 марта пройдет XXI Спартакиада учащихся Воронежской области 2022-2023 года среди юношей и девушек (2008-2010 г.р.) по настольному теннису. Соревнования стартуют в 9.00. А 26 марта там же состоится Спартакиада по настольному теннису среди трудящихся Воронежской области (корпоративные игры). Начнется турнир также в 9.00.

Турниры по двум видам единоборств проведут в спортзале СШОР № 33 (Бульвар Победы, 17Б). 25 марта там пройдут Кубок области и региональный турнир по рукопашному бою, посвященный памяти подвига десантников 6 роты. Бои на Кубок стартуют в 9.00. А областной турнир начнется в 10.30. Кроме того, 26 марта там же состоятся чемпионат и первенство области по всестилевому каратэ. Соревнования начнутся в 9.00.

25 и 26 марта в Россоши в спорткомплексе «Строитель» на улице Есенина, 21 пройдут Кубок и первенство Воронежской области по тяжелой атлетике. И в субботу, и в воскресенье силачи начнут поднимать тяжеленные штанги в 9.00.

А 25 марта в Воронеже в спорткомплексе «Звездный» (ул. Южно-Моравская, д. 3) проведут областные соревнования по пауэрлифтингу по программе Специальной Олимпиады. Соревнования начнутся в 14.00.

25 и 26 марта в Воронеже в спортивном центре «Гран-При» (ул. Ворошилова, 1а) состоится чемпионат области по скалолазанию. Покорять вершины спортсмены начнут в 10.00.