Услышали сирену – позвоните родным: воронежцам рассказали, как подготовиться к возможным ЧП

Занятие посетил около сотни горожан, в том числе студенты и журналисты. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Вы находитесь в своей квартире и вдруг слышите звук тревожной сирены, каковы будут ваши действия? Знаете ли, где находится ближайшее укрытие? Какие вещи с собой возьмете? А если вдруг раздаются взрывы, какая часть дома самая безопасная? С учетом нынешних реалий подобные вопросы все больше волнуют население. Помочь воронежцам ликвидировать пробелы в знаниях решили преподаватели опорного вуза и спасатели. 3 декабря в бизнес-инкубаторе ВГТУ прошло первое открытое занятие по гражданской обороне. Его посетил около сотни горожан, в том числе и корреспондент «КП».

ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

Вся встреча продлилась около полутора часов. Первые 45 минут заняла лекция. Собравшимся рассказали о задачах гражданской обороны, средствах индивидуальной защиты, классификации убежищ, поведении при различных видах ЧС и содержимом «тревожного чемоданчика». Во многом материал соответствовал школьному курсу ОБЖ. Хотя в большинстве своем воронежцы рассчитывали на освоение практических навыков, например, первой помощи. Или хотя бы на получение четких алгоритмов действий в наше неспокойное время.

Тем не менее нельзя и сказать, что лекция была полностью бесполезной. Понятное дело, что вряд ли все массово бросились запоминать граммовку йодной профилактики при угрозе радиационного воздействия или название препарата для закапывания в глаза при выбросе аммиака. Но повторить еще раз базовую информацию и задать по ней уточняющие вопросы, тоже не стало лишним. Ниже приводим выжимку очевидных, но все же полезных фрагментов занятия.

1. Оповещение

При возникновении опасности из-за военных конфликтов, ЧС природного или техногенного характера для привлечения внимания населения включают сирены. Они работают две-три минуты. Как только вы слышите их звук, нужно включить телевизор или радио. По ним будут крутить более подробное сообщение и информацию по дальнейшим действиям. Рекомендации повторят несколько раз, так что, если вы что-то недопоняли или пропустили, не паникуйте. На случай ЧС неплохо иметь радиоприемник на батарейках, потому что нередко в экстренной ситуации электричество отключается.

2. Защитные сооружения

Основными видами защитных сооружений являются укрытия и убежища. В качестве первых используют подвалы многоквартирных домов. Вторые оборудуют на предприятиях. В Воронеже более пяти тысяч МКД, но только в четырех тысячах есть подвал. Информацию к какому сооружению прикреплено ваше жилище, можно узнать в районной управе. Один комплект ключей от подвала должен храниться в объединенной диспетчерской службе или управляющей компании, второй - у жителей близлежащей ко входу в подвал квартире. Объявления о том, где находятся ключи должны быть размещены на подъезде. Также в качестве укрытий можно использовать многоуровневые подземные парковки.

3. «Тревожный чемодан»

Так принято называть базовый набор вещей для выживания в экстремальной ситуации. В первую очередь, в «тревожный чемодан» нужно положить документы и деньги. Лучше всего поместить их предварительно в непромокаемый пакет. Пригодятся и такие принадлежности, как маленький радиоприемник, фонарик, батарейки, свечи, спички, свисток, сухой спирт. Обязательно нужно взять стандартную аптечку и лекарства, которыми вы обычно пользуетесь. Запас высококалорийной еды: консервы, шоколад, печенье, сухари. Одноразовая посуда. Запас воды: зимой - три-четыре литра в день на человека, летом - пять-шесть. Стоит положить в «чемоданчик» сменное белье и носки; запасной комплект одежды и обуви, который должен быть комфортным и соответствовать сезону. Спальный мешок, средства личной гигиены также нужно взять с собой.

Вы можете добавить в «тревожный чемодан» и другие вещи. Только надо помнить, что при передвижении на транспорте с собой допускается багаж весом не более 50 кг. При пешем ходе сумки должно быть удобно нести. Спасатели советуют разделить собранные вещи на две части. В маленький рюкзак положите предметы первой необходимости, а во второй побольше – остальные вещи. Разумеется, «тревожный чемоданчик» должен быть собран заранее, а не в момент тревоги.

Представили МЧС, администрации города и вуза. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

СИРЕН НЕ СЛЫШНО

После окончания лекции, наступило время вопросов. Зал значительно оживился. Общение экспертов с воронежцами заняло еще порядка 45 минут.

– В ноябре проводилась учебная тревога. В этот момент я находилась у себя в квартире, но ничего не слышала. И у многих моих знакомых произошла аналогичная ситуация. Получается, система оповещения нуждается в доработке? – уточнила одна из присутствующих в зале горожанок.

– У вас в доме, наверное, пластиковые окна, – начал ответ замначальника регионального ГУ МЧС по гражданской обороне и защите населения Сергей Хриченко. – Нам часто поступают такие жалобы. Но сейчас используются такие хорошие строительные материалы, которые не пропускают звук. Радиус действия сирен километр-полтора. С открытыми окнами сирены должно быть слышно. Если нет, обращайтесь в местные органы власти. Мы же ведь и проводим эти проверки, чтобы получить обратную связь и скорректировать работу.

Заведующий кафедрой техносферной и пожарной безопасности ВГТУ Павел Куприенко добавил, что вряд ли в ближайшее время появится оповещение, которое будет «пробиваться» через пластиковые окна.

– Да и зачем? Вы же ведь не хотите слышать шум проезжающих машин? У меня такое предложение: услышали на улице сирену, позвоните родственникам и друзьям. На сегодняшний день другого выхода не вижу.

Заместитель руководителя управления по делам ГО ЧС Воронежа Юрий Климов пояснил, что во время проверки у каждого источника стоят люди. Затем они начинают отходить до того места, где звука уже не слышно. Таким образом специалисты выявляют «мертвые» зоны и наносят их на карту. Конкретное количество таких «белых пятен» Климов не назвал, но добавил, что проблема нехватки оповещения решается на уровне области.

Занятия будут проходить по субботам в 12.00 по адресу: ул. 20-летия Октября, 84 Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАЛАЖЕНО

– А можете поспособствовать, чтобы оповещение о ЧС происходило еще и по телефону? Сделать обзвон, как с кредитами? – раздался следующий вопрос из зала. – И еще один момент. Вы очень интересно рассказали про «тревожный чемоданчик». Но ко мне применима пословица: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Подскажите, когда все-таки нужно его собрать?

– Если бы мы знали, как хорошо бы мы жили! – иронично заметил Павел Куприенко.

– Что же касается смс-оповещения, – подхватил тему сотрудник областного ведомства МЧС Сергей Хриченко. – Ни для кого не секрет, что мы его осуществляем. Хоть раз, но вам должно было приходить сообщение от RSCHS о порывах ветра или аномальной жаре. Так что информирование налажено. По поводу «тревожного чемоданчика» – у меня он собран на протяжении 20 лет, периодически просто обновляю вещи, у которых истек срок годности. Ведь может произойти ЧС любого характера, без привязки к нынешним событиям, и самое необходимое должно быть под рукой.

СПИСАННЫЕ БОМБОУБЕЖИЩА

По поводу укрытий также прозвучал не один вопрос из зала. Например, жительница улицы Ворошилова недоумевала, почему нельзя использовать бомбоубежища советских времен.

– Состояние нашего подвала даже описать сложно. Могу пригласить сотрудников МЧС, показать им его. Между тем, в доме по соседству есть старое убежище. Мы все об этом знаем. Почему их нельзя использовать?

– Как мы уже говорили, убежища строятся только на предприятиях с расчетом на наибольшую рабочую смену. Для населения – укрытия, в качестве которых используют подвалы. Всем управляющим компаниям выдавались предписания, они должны были навести порядок. Но более пятисот подвалов все еще не соответствуют нормам. Если ваш в их числе, обращайтесь в УК, пишите жалобы, – прокомментировал Юрий Климов.

– Бомбоубежища, о которых вы говорите, появлялись в зданиях после войны. Такие есть под кинотеатром «Спартак», в доме на площади Ленина. Прошло уже больше 60 лет. Гарантийный срок давно вышел. Они подлежат списанию, но никто этим не занимается. Эти защитные сооружения – федеральная собственность. Мы не можем их приватизировать, – добавил Павел Куприенко.

После окончания лекции, зал значительно оживился Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

С ЖИВОТНЫМИ РАЗБИРАЙТЕСЬ САМИ

На некоторые вопросы воронежцы получили не совсем удовлетворяющие ответы. Так, одна из слушательниц пыталась выяснить, как помочь психологически дезадаптированному человеку.

– Например, из СМИ я узнала про чрезвычайную ситуацию. От стресса опустились руки. Может есть набор каких-то фраз, чтобы эмоционально меня реанимировать?

– Законспектируйте нашу лекцию и повторяйте ее утром, в обед и вечером. Тогда все у вас будет отлично, – отшутился завкафедрой.

Женщина, которая ранее спрашивала, о тревожных сиренах вновь подняла руку.

– Подумайте, пожалуйста, о животных. В убежище с ними нельзя, куда их девать? Может возникнуть угроза большого количества бездомных животных….

– Как говорил Экзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Собаки, кошки являются членами семей. Думайте сами, что вы будете с ними делать. Нигде этого не прописано. Вон с Донбасса многие беженцы приезжали с животными, а кто-то оставлял там, – ответил Куприенко.

В заключении организаторы открытых занятий пообещали прислушаться к запросам горожан и провести 17 декабря обучение по оказанию первой помощи. А в ближайшую субботу, 10 числа, преподаватели ВГТУ прочитают вновь общую лекцию по гражданской обороне. Занятия будут проходить в 12.00 по адресу: ул. 20-летия Октября, 84 (вход с ул. Красноармейской). Уточнить информацию можно по номеру: 271-30-00.

АЛЬТЕРНАТИВА

В столице Черноземья курсы по гражданской обороне также проводят в учебно-методическом центр ГО ЧС по Воронежской области (Ворошилова, 36). Во всех районных управах и территориальных отделах 12 микрорайонов города находятся учебно-консультационные пункты, на базе которых тоже должны проходить подобного рода занятия.

Кроме того, различные военно-патриотические и спортивные организации обучают воронежцев начальной военной подготовке. Тематика занятий различная: от оказания первой помощи и изготовления маскировочных сетей до огневой подготовки и выживания в лесу. Одни проводят их бесплатно, другие собирают организационный взнос от трехсот до пяти тысяч рублей.