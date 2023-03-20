5 причин, почему воронежский «Буран» провалил сезон-2022/23

Фото со страницы ХК "Буран" в VK.

Наш «Буран» не просто неудачно выступил - он откровенно сел в лужу. Среди 26 клубов воронежцы оказались на 25-м месте. Ниже финишировал лишь ангарский «Ермак». В то же время соседний «Тамбов» уверенно пробился в плей-офф с восьмого места. На вопрос, чем мы хуже тамбовчан, в интервью «КП» ответил экс-наставник «ураганных» Сергей Карый.

Сергей Карый. Фото: Алексей СЕРГУНИН

НЕТ СТАБИЛЬНОСТИ

- У них сыгранная команда, они усиливаются точечно. И тренеру, в данном случае Алексею Ваулину, комфортно работать. Я Лешу хорошо знаю: он у меня в Саратове играл. Хороший парень, великолепный спортсмен и думающий тренер. Начав с самых низов в Пензе, он дошел до вершины. Особенно ярко тамбовчане смотрелись в позапрошлом сезоне. Да и в этом уверенно вышли в плей-офф, пусть и вылетели в первом раунде. У них сформированная команда, каждый знает, что делать. В Воронеже же стабильностью не пахнет, - уверен Сергей Карый.

Главный тренер "Тамбова" Алексей Ваулин. Фото со страницы ХК "Буран" в VK.

По словам бывшего тренера «Бурана», основная проблема воронежского клуба - отсутствие стабильности в кадровом компоненте.

- У нас каждый год процентов на 70 меняется команда. И это самое страшное для любого клуба. Каждый игрок заточен был в своем ключе под ту систему, которую исповедовал тренер. И даже топовый хоккеист не факт, что заиграет у нас. Для достижения какого-то серьезного результата нужно время. Но в Воронеже ни игроки, ни наставники не имеют уверенности в завтрашнем дне. При малейших проблемах летят головы. И даже если сезон завершают спокойно, то нет гарантии, что на следующий розыгрыш команда сохранит состав и тренера. Слишком все нестабильно у нас, и чрезмерно много резких движений.

НЕУДАЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В минувшем розыгрыше ВХЛ воронежцам откровенно не повезло с календарем.

- Команда хорошо подготовилась, и состав подобрался добротный, - анализирует Сергей Карый. - Но начало сезона в виде выезда в Ханты-Мансийск, Тюмень и Санкт-Петербург (две встречи) подкосит кого угодно. Первый блин всегда задает тон последующего движения. Нам он не удался. Хотя, на мой взгляд, команда очень прилично смотрелась. Игра была представительная. Желание - огромное. Они старались, стелились под шайбы. Чуть-чуть ребятам не хватило сыгранности. И эти четыре стартовые неудачи негативно повлияли на психологическое состояние хоккеистов воронежского клуба. И игроков, и тренера.

РАННЯЯ ОТСТАВКА БИРЮКОВА

Смена наставника для клуба по ходу сезона - беда. Два увольнения - катастрофа. Но воронежцы умудрились задействовать четырех специалистов (Бирюков, Баев, Емелин, Крамаренко). Стартовые неудачи повлекли за собой увольнение Михаила Бирюкова. Под его руководством «Буран» одержал одну победу в семи турах, и он покинул свой пост.

Михаил Бирюков. Фото со страницы ХК "Буран" в VK.

- Бирюков, возможно, морально подсел. Отсутствие побед и задача попасть в топ-16 давили. Это очевидно. Но слишком рано тренер ушел или его попросили. Уверен, он мог бы выправить ситуацию. Я друзьям своим на старте сезона говорил, что мы в десятке будем. Но пришел Анатолий Емелин. А это совсем другой расклад.

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ ХОККЕЙ ЕМЕЛИНА

Каждый тренер приходит в клуб со своими взглядами на хоккей. И появление Емелина не стало исключением.

Анатолий Емелин. Фото со страницы ХК "Буран" в VK.

- Он опытный специалист, но с совершенно иным подходом. Бирюков предпочитал атакующую манеру. Зрители шли на активный хоккей. Однако новый тренер начал продвигать свое видение. Парни стали останавливаться в средней зоне, откатываться назад. А против сильных команд, когда им позволяют делать все, что угодно, играть тяжело. Переход от атакующего хоккея к оборонительному не принес результата. И оказавшись на самом дне, парни уже не смогли подняться. Хотя, конечно, положительная динамика на финише просматривалась. Но было уже слишком поздно.

ВРАТАРСКАЯ ПРОБЛЕМА

Традиционно значение вратаря для команды переоценить сложно. Но за последние годы влияние голкиперов на коллективный результат стало еще весомее.

- И если с полевыми игроками тренерский штаб угадал, собрав под своими знаменами крепких середняков, то вот вратарский вопрос решить так и не удалось, - уверен Сергей Карый. - Хотя я хорошо отношусь к Макарову, и Гросса взяли. Но сильнее всех оказался Вельмакин из молодежной команды. Это же тоже неправильно.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

По информации «КП», ряд тренеров не хотят идти в «Буран». Их больше всего отталкивает отсутствие последовательного развития. Сегодня - одно, завтра - другое. А когда нет уверенности в завтрашнем дне и тебя за малейшую ошибку (неудачу) могут уволить, то глупо ожидать очередь из желающих поработать с некогда флагманом черноземного хоккея. Очевидно, Дмитрий Крамаренко в сезоне-2023/24 не будет у руля «Бурана», и велика вероятность, что больше половины состава вновь сменится. А это значит, воронежским болельщикам опять придется ждать чуда, хотя предпосылок получить хороший результат в столь сжатые сроки совершенно никаких.

Фото со страницы ХК "Буран" в VK.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Михаил КУЧЕРЕНКО, спортивный журналист:

Михаил Кучеренко. Фото Сергея СЕЛИНА.

- Михаил Бирюков, покидая свой пост уже в конце сентября, подчеркнул, что при достаточно сильном подборе хоккеистов ему так и не удалось создать боеспособный коллектив. В этом, наверное, и кроется основная причина провала команды, от которой в минувшем сезоне, как никогда за последние годы, ждали достойного результата. Безусловно, неудачный старт регулярного чемпионата сыграл немалую негативную роль. Четыре поражения на выезде, лишь одна победа в первой серии домашних матчей. Будь показатели «Бурана» на этом отрезке более высокими, возможно, дело постепенно наладилось бы, учитывая действительно приличный кадровый потенциал. Но когда с самого начала сезона проигрыши идут один за другим, неизбежно возникают немалые проблемы уже чисто психологического плана, которые вряд ли способствуют становлению и сплочению того самого коллектива. И в нашем случае ни приглашение опытного тренера в лице Анатолия Емелина, ни изменения в составе, к сожалению, не стали положительной встряской для команды.