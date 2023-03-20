Воронежцы пожаловались на работу зооярмарки, где дикие животные содержатся в ужасных условиях

Фото из группы Центра "Наша природа" в соцсети "Вконтакте" Фото: Предоставлено

Общественники-зоологи обратились в мэрию и городскую станцию по борьбе с болезнями животных с жалобой на работу так называемой зооярмарки. Она в начале марта открылась в помещении одного из торговых центров Воронежа. Организаторы предлагают гостям посмотреть домашних и экзотических подопечных, а ещё – погладить и покормить. По сути, это тот же контактный зоопарк, работа которых запрещена с 2020 года (ФЗ №498), отмечают зоологи.

Специалисты Центра охраны животных «Наша природа» посетили зооярмарку и зафиксировали нарушения на фото и видео.

- Наряду с десятками кроликов и кошек в зале выставлялись лиса, енот, носуха и дикобраз, - рассказали в Центре. - Сотрудники зооярмарки на просьбу предоставить документы, подтверждающие законность их деятельности, ответили, что всё необходимое – у начальницы. А она сегодня вовсе не планировала быть на месте.

Тогда общественники пожаловались чиновникам. На место выехал ветеринар станции по борьбе с болезнями животных, который потребовал у организаторов выставки паспорта на животных. Оказалось, что там не всё в порядке.

Так, у лисы и дикобраза нет отметок о прививках против бешенства. У некоторых кроликов имеются признаки заболевания глаз, у носухи видны наросты на задних лапах и новообразования на теле. У всех животных нездоровый вид и тусклая шерсть.

- Сотрудник предложил посетителям погладить носуху, хотя она не относится к перечню животных, которые могут быть допущены до физического контакта с гостями, - продолжают зоологи-общественники. - Вместо прочных запоров дверцы вольеров держались на гвоздиках и болтах. То есть их могут открыть как сами подопечные, так и посетители, что недопустимо.

Нарушением является и то, что в вольерах у экзотов и диких животных нет подстилки, надёжных укрытий и даже конструкций для лазанья за исключением пары гладких лакированных перекладин.

Организаторы предлагают посетителям кормить хищников арахисом или морковью. Соблюдается ли в рацион зверей – пока неизвестно.

Срок работы зоовыставки уже истек. Официально она закрылась 14 марта. Тем временем по заявлению общественников, специалисты станции по борьбе с болезнями животных и межрегионального управления Россельхознадзора начали расследование, чтобы привлечь нарушителей к ответственности.

- В идеале «Пушистики» должны быть закрыты навсегда, а животные – изъяты. Но что будет по факту – посмотрим на следующей неделе, - добавили ы Центре «Наша природа».