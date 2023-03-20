Михаил Турецкий: Ни один артист, объявляя прощальный тур, уходить со сцены не хочет – это кокетство

Михаил Турецкий отпраздновал 60-летие с воронежцами Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Хор Турецкого» отметил с воронежцами 60-летний юбилей своего продюсера и создателя. Event-Hall был полон. А Михаил Турецкий - в ударе: фонтанировал шутками, не хотел заканчивать концерт, поздравлял с 80-летием бабушку юного зрителя. А после выступления еще смог дать интервью. Об избытке энергии, любви к дочерям и воспитании вкуса – в материале «Комсомолки».

60 ЛЕТ – ДЕТСКИЙ ВОЗРАСТ: У МЕНЯ СЕЙЧАС ЭНЕРГИИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 10 ЛЕТ НАЗАД

- Михаил Борисович, понимаю, что 60 лет - для мужчины не возраст. Но, тем не менее, вы для себя определяете эту дату, как некую веху, когда нужно стремиться к новым высотам или, наоборот, к удочкам на берегу тихого прудика? – поинтересовалась «Комсомолка» у мэтра.

- Ничего не определяю. Один из знакомых в свой 50-летний юбилей написал «Мне 18 250 дней». Все эти цифры… мы понимаем, что жизнь - это отрезок времени. Кому что на роду написано. Вспомните, гениальные музыканты Высоцкий, Джо Дасен, Элвис Пресли, Модест Мусоргский прожили 42 года. Таких примеров море. А Владимир Зельдин 100-летие справлял на сцене, общался с залом, и все были в восторге. Шарль Азнавур вышел в 96 лет на сцену и сказал, что ему Бриони костюмчик сшил специально к празднику, и все 6000 зрителей встали и аплодировали. Сложно понять, у кого какой срок. Кто какой энергетикой наполнен. О себе могу сказать: у меня сейчас энергии больше, чем 10 лет назад. Непонятно, с чем это связано. Может, с тем, что я каждый день выкладываюсь, и мне космическая энергия возвращается. Мой отец в 95 лет жаловался на возраст, мол, было бы сейчас лет 85… Ему хотелось вернуться именно в 85, видимо, в тот момент он чувствовал себя молодым и здоровым, хотя он в 92 года катался на лыжах... У меня много энергии и после концерта. Понятно, что это наследственность, но есть еще и много работы над собой. Я почти каждый день занимаюсь спортом - для того, чтобы была энергия. Сегодня встал в 5.30 и, несмотря на то, что куча дел, но двухчасовая тренировка была. Потом поехал в Воронеж на машине. В общем, для меня 60 лет - еще детский возраст. Не чувствую его совсем.

- Зельдин говорил, что хочет умереть на сцене…

- Я не хочу. Не нужно этого. Нужно умирать дома в кровати. Или в госпитале – чтобы не напрягать родственников. Иосиф Кобзон зачем-то в 60 лет объявил прощальный тур. И это было кокетством. Потому что он был как раз в самом зените славы. Это такой рекламный трюк. Ни один артист, объявляя прощальный тур, уходить со сцены не хочет. Обычно хотят, чтобы вынесли со сцены вперед ногами. Но я-то в основном продюсер, только потом артист, я не певец в чистом виде - я фронтмен, хормейстер. Я могу не присутствовать на концерте своих коллективов. «Хор Турецкого» и «Сопрано» могут приглашать и без меня. Я могу приехать с ними, а могу «отцепиться» от паровоза, и он сам поедет. А так-то я люблю и рыбку половить, и по лесу погулять. И все это я успеваю.

Михаил Турецкий отпраздновал 60-летие с воронежцами Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

У МЕНЯ ВЫХОДНЫЕ - ДВА ЧАСА ИЛИ ЧАС

- Хоть один выходной в неделю устраиваете себе?

- Да нет у меня выходных! У меня выходные - два часа! Или час. Но я нахожу время на все - ночью, утром, поздно вечером. Я мало сплю. Нравится с мужиками сидеть без телефонов, ужинать и говорить о жизни. Сейчас это редкость, ведь все сейчас в компаниях в телефоны смотрят. А у меня есть несколько друзей, с которыми могу посидеть «мужиками». Иногда с детьми поговорить: счастье - собрать своих девчонок и посмотреть на них. Они ведь меняются быстро - приехал, а они уже выросли - с тебя ростом.

- Вам приходилось за дочек краснеть?

- У меня умеренно избалованные дочки. Они могут издеваться над родителями, «вырванные годы» компенсировать. Но вести себя в обществе они умеют великолепно. Они знают наши слабые места. Когда ты любишь – ты уязвим. Когда безумно любишь детей, они начинают этим пользоваться. Манипулируют.

Михаил Турецкий отпраздновал 60-летие с воронежцами Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СИЛЬНО ПЕРЕЖИВАЛ, КОГДА МОЯ 9-ЛЕТНЯЯ ДОЧЬ СЛУШАЛА МОРГЕНШТЕРНА

- Вы рассказывали, как киви попробовали только в 90-х. А ваши дочери выросли в достатке в благополучное время. Их можно чем-то удивить?

- Что называется, отняли мечту. Есть такое. Но вот моя младшая Беата меня поражает. Она настолько увлеченно ходит на репетиции в детский театр. Говорит: «Посмотри, пап, как заканчивается сценарий - прочитай последние четыре фразы, смотри, как Бунин писал». Я поражаюсь. Ей 13 лет, по сути, сейчас молодежь тригерят другие вещи - тикток, болтовня с подружками. А она так зацепилась за детский театр. Я в восторге от того, как режиссер Федор Сухов сумел ребят увлечь. И дочка с таким вдохновением рассказывает, ходит с этим сценарием. Она очень талантливая актриса будет, даже Владимир Машков это подтвердил. Мы дружим, он с ней поговорил и сказал, что у нее большой потенциал, если захочет, будет великолепной драматической актрисой… А средняя моя Эммануэль, ей 17 лет - певица. Все мои дочери поют, но эта будет профессиональной певицей. Она учится в музучилище. Хочет петь, но пока не может определиться: сначала хотела быть оперной певицей, потом эстрадной. Смотрит, что я всю жизнь это совмещаю, и путается из-за этого, по тому же пути подсознательно идет. Понятно, что выбрать не сможет. Выбор как раз в совмещении. А моя Сарина - журналист, тоже предрасположенный к творчеству человек, занимается с мужем продюсированием. Сейчас сидит с маленьким ребенком.

- Поэтому вы всегда на концертах замечаете детей и хвалите их.

- Мне кажется, то, что мы делаем на сцене, детям интересно. И полезно. Они узнают хорошие примеры, антологию популярной музыки - советской, классики, эстрады, хотя бы чуть-чуть наберутся вкуса. Я сильно переживал, когда моя 9-летняя дочь слушала Моргенштерна (признан в РФ иноагентом, - ред.), эту всю нецензурную брань. На наших концертах дети такого не услышат. Мы настоящую музыку и поэзию исполняем. Когда вижу много детей в зале, я даже на ходу репертуар перестраиваю. Вытаскиваю их на сцену, и мы поем вместе «Пусть всегда будет солнце».

- Чего вам в жизни не хватает?

- Времени.

- Что вас вдохновляет?

- Женщины. Красота. Творчество.