Выходные в Воронеже: парад народных инструментов, бенефис прима-балерины

Юлия Непомнящая Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БЕНЕФИС ЮЛИИ НЕПОМНЯЩЕЙ

18 марта в Воронежском театре оперы и балета пройдет бенефис Юлии Непомнящей. Его посвятили юбилею творческой деятельности прима-балерины. Юлия Непомнящая исполняет все ведущие партии репертуара театра - Одетты-Одиллии из «Лебединого озера», трогательной Жизели, нежно любящей своего избранника Джульетты, красавицы Медоры из «Корсара», экспрессивной и своенравной Кармен, сказочно прекрасных Людмилы из «Руслана и Людмилы» и Золушки, озорной и жизнерадостной Китри из «Дон Кихота».

Яркая танцовщица с безупречной техникой создает на сцене незабываемые образы, вызывающие восхищение у зрителей и знатоков балета. Блистательная балерина завоевала сердца зрителей не только в Воронеже, в России, но и далеко за ее пределами - она неоднократно принимала участие в гастролях театра в США, Канаде, Китае. В качестве приглашенной солистки выступала с ведущими театрами России во многих странах мира, в том числе в Италии, Голландии, Мексике, ЮАР, Греции (Кипр).

Формат бенефиса позволит артистке показать различные грани своего мастерства. В первом отделении творческого вечера пройдет балет «Кармен-сюита» Бизе-Щедрина, в котором Юлия Непомнящая исполнит главную партию. В программу второго отделения включены фрагменты классических балетных шедевров и номера современной хореографии. Вместе с Юлией Непомнящей в этот вечер на сцену выйдут ведущие солисты театра: Марта Луцко, Елизавета Корнеева, Диана Кустурова, Михаил Ветров, Иван Негробов, Максим Данилов.

Начало в 18.00, 12+

Юлия Непомнящая Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СПЕКТАКЛИ

В театре драмы 18 марта в 12.00 спектакль «Звездный мальчик» по мотивам сказки Оскара Уайльда (6+), а в 18.00 гоголевская комедия "Женитьба" (12+). А 19 марта в 14.00 и 18.00 - чеховская комедия "Чайка" (16+).

В театре оперы и балета 19 марта - оперетта Легара «Граф Люксембург» (12+).

В Воронежском театре кукол 19 марта в 11.00 и 14.00 покажут спектакль «Золотой цыпленок» (4+).

Звездный мальчик Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПАРАД НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

19 марта в музыкальной гостиной «Импровизация» Никитинской библиотеки пройдет концерт «Парад народных инструментов» в рамках празднования Года педагога и наставника в России. В нем выступят ученики отделения струнно-щипковых инструментов ДШИ №11 имени Носырева. Среди юных музыкантов - балалаечники и домристы-солисты, дуэты, трио домристов. Юных исполнители сыграют русские и украинские народные песни, произведения российских композиторов, зарубежную классику и эстраду.

В концерте принимает участие выпускница ДШИ Валерия Кочетова (класс преподавателя Аллы Самохиной), которая теперь учится на 2-ом курсе Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей (класс преподавателя Татьяны Суворовой). Валерия Кочетова исполнит популярное произведение Александра Цыганкова «Тустеп».

Ярким заключительным аккордом концерта станет выступление двух ансамблей домристов. Прозвучат песня «Гляжу в озера синие» из кинофильма «Тени исчезают в полдень» и русская народная «Коробейники» в обработке Дителя, вальс «Балалайка» Андреева и русская народная песня «В саду девушки гуляли» в обработке Красавина.

Концерт «Парад народных инструментов» состоится 19 марта в 15.00 в главном корпусе библиотеки (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа. Вход свободный, 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ

В филармонии 18 марта в 18.00 состоится концерт академического симфонического оркестра в рамках абонемента «Симфоническая музыка по субботам» (12+). В программе: Испанская увертюра №1 (Блестящее каприччио на тему арагонской хоты) Глинки, Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром ля мажор Чайковского, Симфония №4, до минор Танеева. Солист – первый концертмейстер группы виолончелей оркестра Большого театра России Петр Кондрашин. Дирижирует Данила Серганин.

А 19 марта в 13.00 в филармонии пройдет концерт Губернаторского эстрадно-духового оркестра «Следствие ведет Музыковенок или в поисках пропавших снов» (6+). Музыковенок, живущий в оркестре, - дальний родственник домового. Днем он следит за порядком, а вечером читает сказки. Но книга с его любимыми историями исчезла. Музыковенок решает стать сыщиком и отыскать пропажу. На пути ему встретятся Мэри Поппинс, Бравый капитан, Лиса Алиса, Шапокляк и другие персонажи отечественных мультфильмов. Помогать в поисках будут музыканты Губернаторского эстрадно-духового оркестра.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Дворцовом комплексе Ольденбургских 18 марта в 14.00 состоится концерт «Ритмы весны». В программе: классика отечественного и зарубежного джаза, музыка из кинофильмов в исполнении Татьяны Спасибуховой (вокал, фортепиано), Ильи Алехина (саксофон). Концерт пройдет в «Доме с Ризалитами». 12+

В библиотеке имени Никитина 19 марта пройдет концерт «Поем и учимся с Россией». Выступят ученики студии музыки Ad libitum. В ней работает школа вокала и творческая лаборатория, где каждый находит себе занятие по душе. Для педагогов школы важен академический подход с точки зрения глубины отношения и внимания к музыкальному творчеству. На вечере прозвучат авторские песни, инструментальные композиции для фортепиано и гитары, вокальные произведения Шаинского, Крылатова, Исаака и Максима Дунаевских, Гладкова, Петрова, Колкера, Таривердиева, Цоя, Хавтана и другие.

Концерт состоится 19 марта в 17.30 в главном корпусе библиотеки (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа. Начало в 17.30, вход свободный. (6+)

ВЫСТАВКИ

На третьем этаже постоянной экспозиции музея имени Крамского открылась выставка творческого семейного дуэта. Экспозиция «Сон под собственным солнцем» представила работы супругов Юлии Князевой и Максима Ечеина. Разные по темпераменту, но гармоничные по мироощущению, Максим и Юлия создают картины, пропитанные любовью и вдохновением.

- Свое солнце - это маленькие и большие семейные радости, любовь, дело, от которого ты получаешь удовольствие, желание видеть красоту… Все это - собственный маленький мир, который есть у каждого. И его ценности складываются в ценность огромного мира вокруг нас. А еще почти у каждого из нас есть вполне осязаемое солнышко - ребенок, который освещает наш путь и дает силы, смелость, терпение и желание идти по этому пути, - объясняют идею выставки художники.

Экспозиция представила 50 живописных произведений Максима и Юлии, а так же три работы их дочери Александры. Выставка продлится до 23 апреля (0+)

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В выставочном зале музея имени Крамского работает экспозиция «Бегство в Египет». Это работы Ирины Затуловской, созданные за последние 30 лет. Художница известна далеко за пределами России, ее работы хранятся в 30 российских и европейских музеях, включая Третьяковскую галерею, музей изобразительных искусств имени Пушкина, Русский музей, Московский музей современного искусства, Музей современного искусства «Киасма» (Хельсинки), Музей Средиземноморья (Джибеллина, Сицилия). Название выставки метафорично отражает долгую культурную преемственность с размышлениями о жизни и смерти, о времени и подлинности незыблемости настоящего, о памяти и проживании момента как вечно длящегося.

В качестве основы экспозиции выступает специальная конструкция, напоминающая зиккурат, спроектированная Надей Корбут и Кириллом Ассом. Воронежская экспозиция включит египетские древности из собственного собрания музея. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, здесь хранится ценнейшая коллекция памятников древнеегипетского искусства, собранная более 200 лет назад, старейшее из подобных собраний в России. Предметы из этой коллекции войдут в экспозицию Ирины Затуловской, создав новый контекст восприятия знакомых воронежцам культурных ценностей. 12+

А на «антресолях» выставочного зала музея имени Крамского работает выставка Сергея Бруданина «Открытые пространства». Это размышление о пустоте и наполненности, о мире, очищенном от деталей и подробностей. Пространство, в котором живет человек и природа - небо и земля, разделенные/объединенные линией горизонта, вечно недостижимой. Человек ищет себя в этом вечном бескрайнем пространстве, находит и теряет точки опоры, масштаб свой и бесконечного пейзажа.

- Пустота - тот массив, на котором все держится. Пустота дает приют вещам и сюжетам, где особую роль играет линия горизонта. Она сама по себе не является чем-то объективным, но мы понимаем, что именно линия горизонта вводит нас в сюжет как участников, - говорит об идее выставки автор.

Художник представил живописные пейзажи, но в собственной манере, используя оргалит, части старой мебели, масляные краски, акрил и даже землю, а еще поэзию и искренность. Выставка продлится до 26 марта, 12+