Александр Гусев: «На 90% оцениваю готовность хирургического корпуса воронежского онкодиспансера»

Фото - Правительство Воронежской области

Строительство нового хирургического корпуса онкологического диспансера идет с опережением сроков. На сегодняшний день степень готовности объекта оценивают в 90%. Об этом рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев 17 марта в своем телеграм-канале.

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Строительство должны завершить в 2023 году. Глава региона продолжает контролировать его возведение.

- Как и планировали, идем с опережением сроков, прописанных в госконтракте. Все крупногабаритное оборудование уже смонтировано, продолжаются закупки менее габаритного оборудования, - подчеркнул губернатор.

Фото - Правительство Воронежской области

Отдельно он пояснил, что окончание строительно-монтажных работ в медучреждении планируется 1 июня. Поскольку сейчас поменялся порядок лицензирования, то на этот процесс объективно уйдет 4-6 месяцев после получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

- Предполагаем, что уже в этом году корпус примет пациентов, - заверил

Александр Гусев.

Напомним, новый хирургический корпус займет площадь около 34 тысяч гектаров. В нем расположат 12 отделений и 14 операционных. Он рассчитан на 340 коек. Помимо этого, в здании оборудуют актовый зал на 220 мест, общие и одиночные палаты, оборудуют современные операционные залы, лабораторные службы и кабинеты диагностики.