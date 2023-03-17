Директор Луганской филармонии: В 2014-м у людей была такая тревога, что пришлось шесть раз за концерт сыграть «Пусть всегда будет солнце»

Представители Луганской филармонии рассказали, как сохранили коллектив в тяжелое время Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

16 марта с Воронежа начал свои гастроли по России Луганский академический симфонический оркестр. Музыканты из ЛНР привезли в столицу Черноземья программу «золотого фонда музыкальной культуры» - лучшие образцы западноевропейской и русской симфонической, классики: произведения Глинки, Мусоргского, Римского Корсакова, Прокофьева, Хачатуряна, Сибелиуса, Верди, Брамса.

Луганский симфонический, основанный в 1945 году фронтовиками, сменившими оружие на музыкальные инструменты, с 2014-го выступает в боевых условиях. Молодому дирижеру Александру Щурову в невозможно тяжелое для республики время удалось сохранить прославленный коллектив. Как отметила директор Луганской филармонии Вера Геций, в Воронеж в составе оркестра приехали трое действующих военнослужащих, которым на 10 дней гастролей дали увольнительную. А вообще в оркестре играют и те, кто в феврале 2022-го ушли добровольцами на СВО, участвовали в штурме Мариуполя, получили ранения, имеют награды, а после реабилитации вернулись в профессию.

- Когда в 2014-м наш дирижер (он родом с Западной Украины) уехал, оркестр был обезглавлен. И для меня стало честью возглавить прославленный коллектив. Оркестр был не полон, это ограничивало репертуар, но мы находили выход - играли популярные миниатюры, были рады овациям зрителей, которые не боялись приходить в филармонию. Худрук оркестра Татьяна Корецкая, чтобы собрать музыкантов, ходила лично по домам, потому что никакой связи не было. Кругом разрывы снарядов, но она собрала оркестр. В итоге, с 2014 года коллектив ни на минуту не прекращал деятельность, - рассказал дирижер Александр Щуров. – И этот тур призван поднять дух и получить новые эмоции от встречи с российскими слушателями.

Представители Луганской филармонии рассказали, как сохранили коллектив в тяжелое время Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

УКРАИНА ЗАПРЕЩАЛА ПЕТЬ РУССКИЕ ПЕСНИ, А РОССИЯ НЕ ЗАПРЕЩАЕТ ПЕТЬ УКРАИНСКИЕ

Как говорят лугчане, несмотря на то, что люди истощены тяготами последних лет, несмотря на то, им пришлось пережить, они сохранили любовь к жизни и искусству - музыка им помогает все пережить и видеть истину.

- Когда началась спецоперация, мужчины все ушли на нее, у нас в коллективе остались одни женщины, то есть в оркестре не хватает инструментов, в ансамбль танца - танцоров. Но мы начали искать малые формы. И это было оправдано. Когда поехали с концертами на освобожденные территории, там до нас людям запрещали не просто дышать свободно, запрещали слушать русское, они были удивлены, что же мы им предложим? А у нас-то никто не запрещал культуру, фольклор никто не запрещал! Стали петь песни на русском, украинском. И солистка спрашивает: «Вы почему не поете?» А зрители еще тише сидят и чуть ли не глаза опускают. Наши: «Давайте вместе петь». А они плачут: «Нам нельзя - у нас был перечень, что можно слушать, - остальное нельзя», и в итоге после концерта они из зала выходили счастливые, - вспоминает Вера Геций. - Когда наш регион оказался в блокаде, без света, без воды… Благодаря России дали газ. И Россия нам не запрещала петь украинские песни! Никто не уничтожал таблички на украинском! А им запрещали! Идеология в литературе насаждалась в школе, разрушала человека с малых лет... А после наших концертов люди на освобожденных территориях расправили плечи.

Луганский симфонический оркестр, фото Воронежской филармонии.

ЧЛЕНЫ ОБСЕ ХОДИЛИ НА НАШИ КОНЦЕРТЫ, НО ЗАМАЛЧИВАЛИ ЭТО, ВЫСТАВЛЯЯ НАС ДИКАРЯМИ

Как вспоминает Вера Геций, именно музыка спасла не только творческий коллектив, но и весь Луганск от депрессии.

- В 2014-м была жуткая ситуация. У нас не было ни света, ни воды, ни газа, но оркестр играл классику. Люди не знали, чем кормить семьи (бутерброд с растительным маслом был праздником), но приходили в филармонию слушать музыку. Я помню, когда приезжали в город представители ОБСЕ, они один раз пришли на концерт, второй раз пришли и шепчутся в фойе: «Нет, об этом писать не надо, а то поймут, что они нормальные люди – музыку слушают, а нужно показывать, что они дикари»… Сами ходили на концерты, но замалчивали это. Вот такой перевертыш, - говорит Вера Васильевна. – Конечно, в 2014-м народ был в печальном состоянии. Ни радио, ни ТВ, ни листовок, никакой информации. Люди погибали от обстрелов прямо возле домов. Мы понимали, надо что-то делать, чтобы искоренить депрессию, иначе город не выживет. Придумали концерт органный музыки. Как сообщить людям? Кругом обстрелы, как зрители пришли – загадка, сработало сарафанное радио. Был полный зал - 500 человек. Органистка собрала очень светлую программу. Но все сидели молчком, не могли переключиться, тревога была сильнее музыки, все были готовы вскочить и бежать в укрытие. На второй день мы собрали оркестр для следующего концерта, чтобы дать людям дыхание. Зал заполнился, музыканты играют, зрители молчат, не могут почувствовать, как прекрасна музыка. И тут звучит «Пусть всегда будет солнце», в этот момент наверху женщина как закричит: «Вы что, не видите - бомбят, отправляйте поезд!», она только что отправила в эвакуацию близких, и у нее началась истерика. Зал стал неуправляемым, все стали рассказывать, что они пережили, плакали. А оркестр играл. И тут зал агрессивно требовать повторить. Когда в четвертый раз повторили «Пусть всегда будет солнце», после этого оркестр играть не мог - музыканты такие же люди, они просто не видели нот. Худрук вышла на сцену и говорит: «Смотрите, у нас тут ребенок, у нас будет будущее!». Оркестр собрался, 20 минут играл советские песни, «Я люблю тебя, жизнь». И зал выдохнул, было счастье, что они нашли себя. И в финале снова попросили сыграть «Пусть всегда будет солнце». И эту песню исполнили дважды. Люди вышли из зала и впервые пошли по центральной улице. Это был переломный момент – все поняли, что жизнь будет. Настолько велика сила искусства!

Музыканты Воронежского академического симфонического оркестра поддержали коллег из ЛНР своим участием в концерте. Все средства, полученные от продажи билетов, направят на счет луганского коллектива. После Воронежа симфонический оркестр Луганской филармонии выступит в Старой Руссе, Великом Новгороде, Рязани, Липецке и Москве.