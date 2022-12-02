В Воронеже вручили награды лучшим командам и игрокам футбольного сезона

Фото с сайта мэрии Воронежа
Фото: Предоставлено
30 ноября и 1 декабря на стадионе «Чайка» чествовали победителей, призеров и лучших игроков футбольного сезона 2022 года в Воронеже.
Популярность этого вида спорта в последнее время в нашем городе заметно выросла. С 1999 года управление физической культуры и спорта совместно с профильной городской федерацией регулярно проводят футбольные чемпионаты, первенства и турниры, которые собирают более 10 тысяч игроков. Среди всех видов соревнований самым массовыми является чемпионат города и первенство городского округа в пяти возрастных категориях.
Фото с сайта мэрии Воронежа
Фото: Предоставлено
ПРОШЛИ ВСЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ИГРЫ
Минувший футбольный сезон стал для воронежцев особенным. Благодаря слаженной работе городской и областной федераций футбола, грамотно распланировавших календарь игр, впервые после ковидных ограничений прошли все запланированные игры. Причем на высшем уровне.
В соревнования, которые проходили с июня по октябрь, приняли участие 86 детско-юношеских и 13 взрослых команд. Всего – 2099 игроков, из которых 1772 дети и юноши и 327 – мужчины.
Вручить награды и поздравить победителей по итогам чемпионата и первенства Воронежа приехали руководитель городского управления физической культуры и спорта Александр Бахтин, вице-президент областной федерации футбола Александр Пешков. Особым гостем фестиваля стал один их ведущих футболистов «Факела» - защитник Руслан Магаль.
Фото с сайта мэрии Воронежа
Фото: Предоставлено
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
В своем выступлении перед футболистами Александр Бахтин отметил слаженные и четкие действия организаторов, что позволило охватить за сезон максимальное на сегодня количество участников – 99 команд.
- Сегодня мы награждаем лучших игроков и команды, ставшие победителями и призерами. Поздравляю с успешным выступлением и желаю вам новых ярких моментов! – обратился к ребятам и их тренерам Александр Юрьевич.
Руслан Магаль напомнил, что в свое время тоже участвовал в этих соревнованиях и выразил надежду увидеть юных футболистов в сборной России.
«БЫЛА УСТАНОВКА – ПОПАСТЬ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ»
Заслуженных наград удостоились и тренеры. Среди них - Егор Шипилов, наставник команды городской спортивной школы №15 ФК «Торпедо», занявшей третье место в турнире.
- У нас бОльшая часть ребят 2012 года, на год старше участвовали, решили попробовать, как со старшими будем выглядеть. У нас была установка - быть в тройке, и мы ее выполнили. Отыграли весь турнир на очень хорошем уровне. Организация была хорошая. Дальше все зависит от них, от тренировочного процесса, если не будут пропускать - будут прогрессировать. Я думаю, у них все получится, всему свое время, – поделился Егор Антонович.
После завершения церемонии желающие сделали на память фотографии с Русланом Магалем и даже получили автограф.
Победителями стали:
Чемпионат города
1 место – команда ДСК
2 место – команда Горняк
3место – команда «Хлебороб»
Первенство города.
В возрастной группе 2006/2007 годов рождения
1 место - ФК Воронеж, тренер Логвинов Павел.
2 место - Футбольная академия Динамо -2007, тренер Пармузин Дмитрий.
3 место Футбольная академия Динамо -2008, тренер Готовцев Евгений.
В возрастной группе 2008 года рождения
1 место - Футбольная академия Динамо -2 -2008, тренер Столповский Роман.
2 место - ФЦШ №73, тренер Осиков Константин, Мрыхин Иван.
3 место - СШОР Факел, тренер Коземов Олег.
В возрастной группе 2009 года рождения
1 место - СШ№15, тренер Михин Валерий.
2 место - Футбольная Академия Факел_2010, тренер Эктов Вадим.
3 место - СШОР Факел, тренер Саенко Марина.
В возрастной группе 2010 года рождения
Высшая лига
1 место - Футбольная Академия Динамо, тренер Кондауров Игорь.
2 место - СШ№15, тренер Бескровный Александр.
3 место - Труд, тренер Янковский Александр.
Первая лига
1 место - Футбольная школа Динамо, тренер Середа Антон.
2 место - СШОР Факел, тренер Михеев Андрей, Саенко Марина.
3 место - Спарта, тренер Кобзев Геннадий.
В возрастной группе 2011года рождения
1 место - Футбольная школа Динамо, тренер Зибров Вячеслав.
2 место - Футбольная ассоциация Факел_2012, тренер Барков Андрей.
3 место - СШ №15, тренер Шипилов Егор.
В возрастной группе 2012/2013 года рождения
Высшая лига
1 место - Труд, тренер Балацкий Юрий.
2 место - Футбольная школа Динамо_2012, тренер Струговщиков Михаил.
3 место - Футбольная школа Динамо_2013, тренер Кириллов Сергей.
Первая лига
1 место - Адмирал, тренер Шкарупа Дмитрий.
2 место - СШОР Факел, тренер Полежаев Андрей.
3 место - Футбольная школа Динамо_2_2013, тренер Сафонов Денис