Палач и маньяк или винтик системы?

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- Мне уже девятый десяток. Я внимательно прочитал ваш роман. И у меня один вопрос… - поднявшись с кресла в актовом зале Никитинки, учитель истории с сорокалетним стажем Вячеслав Дмитриевич чуть склонил голову на бок, прищурил глаза и взял драматическую паузу.

Писатель Александр Лапин, только что выпустивший книгу о Берии, а теперь лично представивший её воронежской аудитории, за эти несколько секунд мог подумать многое.

Но собеседник продолжил:

- Почему ваше произведение не вышло лет этак на 20 пораньше? Насколько интереснее были бы уроки! Мы знаем, как у нас преподавали историю: сухие факты. А здесь она изображена так красочно. Я тоже очень многое узнал…

«Без ядерного щита нас стерли бы в пыль»

Не меньше удивительных открытий сделал для себя и сам автор. Ими он делится в своем романе «Страсть и бомба Лаврентия Берии». А еще - на встречах с читателями. Подобных той, что прошла в минувшую среду в столице Черноземья.

- Те, кто читали мою эпопею «Русский крест», наверное, удивятся форме, в которой написана новая книга, - обратился к собравшимся Александр Алексеевич. - История её появления достаточно интересна. Писатель всегда ищет, что он ещё не вынес на свет через своих героев. Так и я года четыре назад покопался в самом себе. Нашёл какие-то качества, которые в моих романах ещё не представлены. Параллельно вдруг подумал, что мы недооцениваем одну важную вещь - атомную бомбу. И ее создателей. А ведь именно она в течение 70 лет давала нашему народу возможность напрямую не участвовать в больших войнах. Роль и значение этого оружия сегодня особенно велико. Без ядерного щита нас давно стерли бы в пыль.

В нынешнем году я перешагнул ещё один рубеж: отметил семидесятилетие. И может, стал пессимистом. Раньше считал, что потомки будут жить лучше нас, счастливее. Но люди не меняются - только обстановка. А суть прежняя. Всё так же есть огромное количество желающих воспользоваться нашими ресурсами. Они вынуждены ждать, когда Россия сама рухнет. И тогда уж будут её доедать. Однако не получается. Во многом - благодаря той самой бомбе. И мало кто знает, на какие жертвы пошел наш народ для создания атомного оружия. Что пришлось пережить людям, которые его делали. Я взялся за то, чтобы это рассказать.

А поводом для окончательного выбора героя стало знакомство с монографией, которую писатель случайно обнаружил в знаменитом книжном магазине в Доме Зингера:

- Посещая северную столицу, я всякий раз шел туда в поисках литературы, которую у нас не продают. И вот там обнаружил исследование, написанное двумя авторами. Они проехали по тем местам, где жил, творил и занимался своими бесчинствами товарищ Берия. Книжка эта вышла тиражом всего в 100 экземпляров. Едва ли не последний из них и попал мне в руки.

А дальше для Александра Лапина одни открытия потянули за собой другие. К тому же сейчас, наконец, стали публиковать документы, доступа к которым раньше не было.

- Спасибо, что хотя бы через 70 лет приоткрыли завесу, - делится автор. - Появилось уголовное дело, по которому Берия был осужден и расстрелян. Его обвинительное заключение. Показания свидетелей. Секретные приказы всесильного наркома. И многое другое. Изучая их, я понял: материал здесь такой, что писать обычный роман нет смысла. Сами по себе эти документы намного интереснее любого художественного вымысла. Но надо было все прочитать, переварить, расставить в собственной голове. А затем выбрать и включить в книгу только самое яркое, чтобы она была интересной и читаемой. Это был гигантский труд, на который ушло четыре года.

«Берии с Курчатовым нужен один памятник на двоих»

Выстраивать повествование автор начал с момента появления данных о том, что атомное ядро может быть источником огромной энергии, и довёл его до успешного испытания первой советской бомбы.

- Наш атомный проект был поистине грандиозным. На него СССР потратил столько же денег, сколько на Вторую мировую войну, - подчеркнул Александр Лапин. - Туда направили все ресурсы, несмотря на разруху и голод. И это был народный подвиг. А руководили процессом Лаврентий Берия и Игорь Курчатов. Пройдёт время, вся шелуха отпадёт - и люди поймут, что они совершили. Им на двоих нужно ставить один памятник. Только учёному – из белого мрамора, а наркому – из чёрного. Это их железная воля и бешеная энергия дали нам дойти «от сохи до атомной бомбы». Преодолеть опаснейший исторический момент, когда недавние союзники планировали нас уничтожить. И в конечном итоге сохранить страну.

Попутно с рассказом о создании бомбы писатель выяснил много интересных подробностей о своем герое.

- Что мы о нем помним? Сукин сын, вражеский агент, изменник родины. Страстный любитель женщин, который хватал приглянувшихся красавиц прямо на улице. А еще, конечно, главный виновник кровавых репрессий. В создании такого образа после смерти Берии, конечно, постарались его враги. В документах же нет данных ни о его сотрудничестве с иностранными разведками, ни о множественных изнасилованиях. А репрессии проводились не по чьему-то личному желанию, а по решению ЦК КПСС. И это была государственная политика. Превзошедшая даже времена инквизиции, когда казнили за определенные поступки или мысли. Теперь во главу угла ставился классовый принцип. Уничтожали за принадлежность к чуждой социальной группе и саму возможность думать иначе. Как говорил Каганович: «Мы снимаем людей слоями». Политбюро выпустило для этого секретное постановление. В Музее политической истории в Санкт-Петербурге я своими глазами видел приложение к нему. Исписанная от руки тетрадочка (машинистке такое дело доверить побоялись) – и в ней строчки: сколько человек и в каком регионе надо уничтожить. Постановления рассылались по всем областям. А Берия в это время был главным по Закавказью. И выполнял приказы, как все остальные. В какой-то момент даже началось соцсоревнование по репрессиям. Хрущев просил Сталина увеличить лимит на расстрелы, на что вождь написал ему: «Уймись, дурак».

«Снова стоит вопрос о выживании народа»

Александр Лапин пришёл к выводу: герой его книги был просто элементом системы. Как сейчас сказали бы, эффективным менеджером. Какие задачи перед ним ставили – такие и решал. Писатель уверен: историю не делают в белых перчатках. Нет ни плохих, ни хороших. А есть люди с повышенной энергетикой, которые способны делать. И те, которые не способны.

- Берия был вторым человеком в стране. В критический момент войны, когда сам Сталин сломался, именно нарком внутренних дел предложил организовать Государственный комитет обороны, - напоминает Александр Алексеевич. - Он же создал новую школу разведки после того, как руководителей прежней сети, состоявшей из представителей Коминтерна, перевербовали враги. Участвовал в выселении малых народов. Решал сотни задач одновременно. В какой-то степени понимая натуру героя и его устремления, мне пришлось понять и его любовные похождения. Работая в «Комсомольской правде», я тоже был топ-менеджером. Управлял огромным холдингом, в котором было более 60 предприятий, разбросанных по всей России. Крутился как белка колесе. В такой ситуации ты чувствуешь себя жалким винтиком. И чтобы не потерять ощущение жизни, нужно иметь отдушину. Думаю, для Лаврентия Павловича такой отдушиной стал секс.

Всеми своими открытиями я страшно хотел поделиться с читателями. Пусть описал лишь небольшой фрагмент, но это настоящая история. Тяжёлая, яростная, жестокая. Но никем не выдуманная.

Александр Лапин признается, что на этом романе планировал остановиться:

- Думал, наше поколение уже все видело: распад империи, смену общественного строя, второе крещение Руси… На одну жизнь более чем достаточно. И я уже всё это описал. Однако началась специальная военная операция, и мир снова начал переворачиваться. Поэтому сейчас моя голова занята новой книгой. Она будет называться «Копье Пересвета». Как перед Куликовской битвой, нас сегодня пытаются заставить и дальше платить дань, оставаться колонией. И снова стоит вопрос о самом выживании народа.