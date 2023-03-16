«Смерть принадлежит нам всем в равной степени»

Иногда участники «Смертельного кафетерия» собираются на старинных кладбищах. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Смерть - табуированная в нашем обществе тема, ее не принято обсуждать, но интерес, желание поделиться переживаниями и своими размышлениями есть у многих. Для этого существует проект Death Café (или «Смертельный кафетерий»). Это встречи, на которых каждый может рассказать о том, как он справляется с болью от потери близкого человека, поделиться размышлениями о разных способах захоронения или, если говорить не хочется, послушать остальных участников.

Что такое Death Café

Модель Death Café создал в 2011 году британец Джон Андервуд, основываясь на работах швейцарского социолога и антрополога Бернара Креттаза. Death Café - это глобальный проект, цель которого - формирование осознанного отношения людей к смерти, что поможет каждому из нас ощутить полноту своей (конечной) жизни. На сегодня «Смертельные кафетерии» работают в 83 странах, а за все время существования проекта по всему миру было проведено более 15 тысяч встреч.

Основное правило - бесплатный вход для всех желающих и взаимное уважение. Этот проект не предполагает никакой коммерческой реализации, только равные условия для всех участников. На встречи приходят люди самых разных профессий, взглядов и убеждений, никто никого не стремится переубедить или заставить во что-то поверить. Главная цель - открытый и искренний разговор.

В России первое Death Cafe открылось в Москве 25 мая 2016 года. Сейчас с регулярностью раз в месяц его ведет Катерина Печуричко, онкопсихолог. В Воронеже она же организовала его специально для фестиваля «Город прав» в апреле 2018 года.

«Смертельный кафетерий» в Воронеже

Последние два года встречи в столице Черноземья проводятся под руководством психолога Виктории Сенаторовой.

- Для меня изначально этот проект был очень ценен и важен. Сначала я ходила на встречи просто послушать и поговорить. Два года назад занялась организацией «Смертельного кафетерия» в нашем городе, - рассказывает Виктория.

Многим концепция анонимной встречи, на которой обсуждают смерть, может показаться дикой и пугающей. Однако воронежцы, посещающие Death Café, совсем не готы и не фанатики, это обычные люди. Кому-то важно выговориться, для кого-то такие мероприятия - источник новых и интересных мыслей.

- Я по образованию психолог, и мои коллеги часто посещают встречи, поэтому может сложиться ошибочное впечатление, будто наш кафетерий - что-то вроде групповой психотерапии. Но это не так. Психологи сюда приходят на таких же условиях, как и все остальные. У всех свои причины посещать встречи, но важно помнить о том, что здесь все равны. И, несмотря на то что я как организатор исполняю роль модератора, никогда не навязываю какие-то определенные темы, не расспрашиваю людей, если они хотят больше слушать, чем говорить. Заранее какой-то сценарий тоже не готовлю. Всегда все происходит органично и спонтанно, и каждая встреча не похожа на предыдущую, - объясняет психолог.

Своими впечатлениями от «Смертельного кафетерия» с нами поделилась одна из участниц, Дарья, посетившая встречу около года назад:

- Мне вообще очень нравятся такие спорные темы, на которые в обществе не принято говорить. Это здорово, что специально для обсуждения смерти проводятся целые встречи, потому что мысли у всех есть, просто кто-то бежит от них, старается не думать о конечности жизни, а кто-то, наоборот, ищет, с кем это разделить. Помню, мне тогда очень понравились мысли некоторых участников. Но вот личными историями почти никто не делился. Я знаю, что на Death Café многие рассказывают о своем опыте потери близких людей, но, видимо, в тот раз проще было поговорить о чем-то более абстрактном. Мне, например, оказалось легче поддержать эти отстраненные философские размышления, чем поделиться какой-то своей личной историей.

Как проходят встречи?

- Мы однажды собирались на старинном кладбище в центре города. Это была, пожалуй, самая необычная встреча. Первый кафетерий под открытым небом, в формате пикника. Конечно, в обществе кладбище не воспринимается как место, где можно собраться и пообщаться с теплом, а не с ощущением скорби. И участники тогда переживали, что прохожие будут беспокоиться. Но, на удивление, при виде нашей тихой компании прохожие не проявляли никакого негатива, а та встреча очень запомнилась как мне, так и участникам, - рассказывает Виктория.

Февральский кафетерий состоялся 21-го числа, под чутким руководством психолога. Многие пришли впервые, поэтому начало было молчаливым.

Стартует разговор традиционно с объяснения правил. Виктория рассказывает о том, что запрещено рекламировать любые услуги и товары, люди приходят на встречи не для того, чтобы заработать денег. Если человеку важно послушать других, его никто не будет заставлять делиться личной историей. Но одно из самых важных правил - конфиденциальность каждого участника: личными историями, которые вы услышите в Death Café, запрещено делиться без разрешения посетителей. Здесь, как правило, не фотографируются, посетители кафетерия описывают встречу как что-то слишком личное и ценное.

Одна из участниц февральского Death Café, Юлия, поделилась своими мыслями насчет анонимности и отсутствия снимков:

- Я люблю фотографироваться, каждое мгновение стараюсь запечатлеть хотя бы для себя. Но после кафетерия сниматься почему-то совсем нет желания. Очень странные ощущения, если честно. Вроде тут собрались люди, которых я вижу впервые, совершенно незнакомые мне, но за каких-то два часа я смогла их узнать. Возможно, услышала истории, которые они не рассказывают даже самым близким людям. Для галочки сфотографироваться с участниками мне почему-то кажется совершенно неуместным, все-таки главная ценность здесь - конфиденциальность.

И несмотря на отсутствие структуры, заготовленного заранее сценария или тем для обсуждения, в какой-то момент встреча из молчаливых переглядываний участников превращается в оживленную беседу. Иногда Виктория на правах организатора комментирует или делает замечания, но большую часть времени разговоры о смерти проходят очень органично.

Посетитель февральского «Смертельного кафетерия» Глен рассказал нам о своем стремлении к изучению смерти и ее видения в разных культурах:

- Я всегда размышлял: почему люди отказываются думать о том, что рано или поздно они умрут? Вспоминается фильм «Смерть супергероя» - про человека, больного раком. Он меня в одно время очень вдохновил, заставил задуматься о том, как важно ценить каждую минуту своей жизни. Потом был очень тяжелый длинный период, когда жизнь теряла всякий смысл, но, к счастью, я выкарабкался благодаря своему психотерапевту. Тогда уже стал в этом во всем копаться, сам заинтересовался психологией. Сейчас учусь на факультете практической психологии, параллельно изучая все, что только можно, на тему смерти. На кафетерии было очень интересно поговорить о том, как мы ее видим, как относимся к ней. Потому что я, например, все переживаю очень постепенно, а многие люди проживают потерю совсем по-другому.

Кому можно посетить Death Café?

- Важно помнить, что «Смертельный кафетерий» - не психологическая группа помощи. Походы сюда не назначает психолог, каждый решает сам для себя, стоит ли ему приходить на встречи. Однако тем, кто остро переживает боль от потери, конечно, необходимо сначала проработать это со специалистом, - продолжает Виктория. - Бывает такое, что люди интересуются, можно ли прийти на встречу, если недавно умер близкий человек. Я в таких случаях советую немного подождать. Разумеется, если нужно будет, смогу поддержать человека, которого вдруг «накроют» переживания. Но суть «Смертельного кафетерия» в том, что встречи может проводить кто угодно, для этого не нужно психологическое образование. Поэтому, безусловно, нужно ориентироваться в первую очередь на свои чувства.

Организаторы иронично пишут в анонсах мероприятий: «Да, пожилым полезно. И молодым тоже. И людям среднего возраста». И с этим нельзя не согласиться. Для участия в беседах о смерти не нужна специальная подготовка, единственное требование - готовность говорить о ней.

- Обсуждать смерть людям нужно по разным причинам. Очень многие на протяжении всей жизни не могут смириться с фактом ее неизбежности, конечности. Иногда люди приходят в кафетерий поделиться своей скорбью от потери близких. Бывает и такое, что человек изначально не собирается говорить, но доверительная атмосфера располагает к разговору и неожиданно для самого себя участник вдруг поделится историей, которую и семье-то не рассказывал, а воспоминания и боль от потери отодвинул куда-то на задний план. Смерть принадлежит всем нам в равной степени, и говорить о ней может каждый. Эти разговоры как раз в какой-то степени и помогают больше ценить жизнь, любить ее, - считает Виктория.