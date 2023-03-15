Бабушка с подсолнухами и полицейский с бобром: нейросеть нарисовала все районы Воронежской области

Слева - Богучарский район, справа - Бобровский.
Фото: платформа midjourny
Эксперименты с нейросетью становятся все популярнее. Корреспондент «КП» не обошел стороной новый тренд и предложил искусственному интеллекту нарисовать все 30 районов Воронежской области, Борисоглебский городской округ и Воронеж. Платформа midjourny показала необычные ассоциации.
Аннинский район
Фото: платформа midjourny
Борисоглебский городской округ
Фото: платформа midjourny
Панинский район.
Фото: платформа midjourny
Бутурлиновский район
Фото: платформа midjourny
Подгоренский район.
Фото: платформа midjourny
В основном изображения яркие, и люди на них улыбчивые. Картинки обработали запрос с учетом уникальной символики каждого района. Девушка держит дикий пион, сошедший с герба Каменского района. Рядом с улыбчивым парнем красуется знаменитая выхухоль из Новохоперского природного заповедника. А веселый мальчик на фоне хозяйственного двора распугивает птиц - такой получился Воробьевский район.
Каждая картинка сопровождается типичным для российских глубинок пейзажем - бесконечными полями с золотистым хлебом и разнотравьем, лесами, церквушками и реками.
Верхнемамонский район
Фото: платформа midjourny
Верхнехавский район
Фото: платформа midjourny
Грибановский район
Фото: платформа midjourny
Каменский район
Фото: платформа midjourny
Воронеж
Фото: платформа midjourny
Самыми «серыми», по мнению нейросети, оказались Воронеж и Семилукский район.
Кантемировский район
Фото: платформа midjourny
Нижнедевицкий район
Фото: платформа midjourny
Каширский район
Фото: платформа midjourny
Лискинский район
Фото: платформа midjourny
Новоусманский район
Фото: платформа midjourny
Новохоперский район
Фото: платформа midjourny
Острогожский район
Фото: платформа midjourny
Павловский район
Фото: платформа midjourny
Петропавловский район
Фото: платформа midjourny
Рамонский район
Фото: платформа midjourny
Репьевский район
Фото: платформа midjourny
Семилукский район
Фото: платформа midjourny
Таловский район
Фото: платформа midjourny
Терновский район
Фото: платформа midjourny
Хохольский район
Фото: платформа midjourny
Поворинский район
Фото: платформа midjourny
Ольховатский район
Фото: платформа midjourny
Воробьевский район
Фото: платформа midjourny
Эртильский район
Фото: платформа midjourny