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Общество15 марта 2023 9:15

Бабушка с подсолнухами и полицейский с бобром: нейросеть нарисовала все районы Воронежской области

Роботы применили стиль фотореализма
Анастасия АСТАШОВА
Слева - Богучарский район, справа - Бобровский.

Слева - Богучарский район, справа - Бобровский.

Фото: платформа midjourny

Эксперименты с нейросетью становятся все популярнее. Корреспондент «КП» не обошел стороной новый тренд и предложил искусственному интеллекту нарисовать все 30 районов Воронежской области, Борисоглебский городской округ и Воронеж. Платформа midjourny показала необычные ассоциации.

Аннинский район

Аннинский район

Фото: платформа midjourny

Борисоглебский городской округ

Борисоглебский городской округ

Фото: платформа midjourny

Панинский район.

Панинский район.

Фото: платформа midjourny

Бутурлиновский район

Бутурлиновский район

Фото: платформа midjourny

Подгоренский район.

Подгоренский район.

Фото: платформа midjourny

В основном изображения яркие, и люди на них улыбчивые. Картинки обработали запрос с учетом уникальной символики каждого района. Девушка держит дикий пион, сошедший с герба Каменского района. Рядом с улыбчивым парнем красуется знаменитая выхухоль из Новохоперского природного заповедника. А веселый мальчик на фоне хозяйственного двора распугивает птиц - такой получился Воробьевский район.

Каждая картинка сопровождается типичным для российских глубинок пейзажем - бесконечными полями с золотистым хлебом и разнотравьем, лесами, церквушками и реками.

Верхнемамонский район

Верхнемамонский район

Фото: платформа midjourny

Верхнехавский район

Верхнехавский район

Фото: платформа midjourny

Грибановский район

Грибановский район

Фото: платформа midjourny

Каменский район

Каменский район

Фото: платформа midjourny

Воронеж

Воронеж

Фото: платформа midjourny

Самыми «серыми», по мнению нейросети, оказались Воронеж и Семилукский район.

Кантемировский район

Кантемировский район

Фото: платформа midjourny

Нижнедевицкий район

Нижнедевицкий район

Фото: платформа midjourny

Каширский район

Каширский район

Фото: платформа midjourny

Лискинский район

Лискинский район

Фото: платформа midjourny

Новоусманский район

Новоусманский район

Фото: платформа midjourny

Новохоперский район

Новохоперский район

Фото: платформа midjourny

Острогожский район

Острогожский район

Фото: платформа midjourny

Павловский район

Павловский район

Фото: платформа midjourny

Петропавловский район

Петропавловский район

Фото: платформа midjourny

Рамонский район

Рамонский район

Фото: платформа midjourny

Репьевский район

Репьевский район

Фото: платформа midjourny

Семилукский район

Семилукский район

Фото: платформа midjourny

Таловский район

Таловский район

Фото: платформа midjourny

Терновский район

Терновский район

Фото: платформа midjourny

Хохольский район

Хохольский район

Фото: платформа midjourny

Поворинский район

Поворинский район

Фото: платформа midjourny

Ольховатский район

Ольховатский район

Фото: платформа midjourny

Воробьевский район

Воробьевский район

Фото: платформа midjourny

Эртильский район

Эртильский район

Фото: платформа midjourny

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