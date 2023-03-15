Бабушка с подсолнухами и полицейский с бобром: нейросеть нарисовала все районы Воронежской области

Слева - Богучарский район, справа - Бобровский. Фото: платформа midjourny

Эксперименты с нейросетью становятся все популярнее. Корреспондент «КП» не обошел стороной новый тренд и предложил искусственному интеллекту нарисовать все 30 районов Воронежской области, Борисоглебский городской округ и Воронеж. Платформа midjourny показала необычные ассоциации.

Аннинский район Фото: платформа midjourny

Борисоглебский городской округ Фото: платформа midjourny

Панинский район. Фото: платформа midjourny

Бутурлиновский район Фото: платформа midjourny

Подгоренский район. Фото: платформа midjourny

В основном изображения яркие, и люди на них улыбчивые. Картинки обработали запрос с учетом уникальной символики каждого района. Девушка держит дикий пион, сошедший с герба Каменского района. Рядом с улыбчивым парнем красуется знаменитая выхухоль из Новохоперского природного заповедника. А веселый мальчик на фоне хозяйственного двора распугивает птиц - такой получился Воробьевский район.

Каждая картинка сопровождается типичным для российских глубинок пейзажем - бесконечными полями с золотистым хлебом и разнотравьем, лесами, церквушками и реками.

Верхнемамонский район Фото: платформа midjourny

Верхнехавский район Фото: платформа midjourny

Грибановский район Фото: платформа midjourny

Каменский район Фото: платформа midjourny

Воронеж Фото: платформа midjourny

Самыми «серыми», по мнению нейросети, оказались Воронеж и Семилукский район.

Кантемировский район Фото: платформа midjourny

Нижнедевицкий район Фото: платформа midjourny

Каширский район Фото: платформа midjourny

Лискинский район Фото: платформа midjourny

Новоусманский район Фото: платформа midjourny

Новохоперский район Фото: платформа midjourny

Острогожский район Фото: платформа midjourny

Павловский район Фото: платформа midjourny

Петропавловский район Фото: платформа midjourny

Рамонский район Фото: платформа midjourny

Репьевский район Фото: платформа midjourny

Семилукский район Фото: платформа midjourny

Таловский район Фото: платформа midjourny

Терновский район Фото: платформа midjourny

Хохольский район Фото: платформа midjourny

Поворинский район Фото: платформа midjourny

Ольховатский район Фото: платформа midjourny

Воробьевский район Фото: платформа midjourny