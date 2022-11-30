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Спорт30 ноября 2022 7:59

Итоги первой части сезона: как воронежскому «Факелу» не вылететь из Премьер-лиги

Очевидно, что команде необходимо усиление. А сейчас его главные козыри – боевитость и поддержка болельщиков
Юрий КОЗЛОВ
Главная сила "Факела" - в мощной поддержке воронежцев, приходящих на трибуны.

Главная сила "Факела" - в мощной поддержке воронежцев, приходящих на трибуны.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

27 ноября «Факел» провел заключительный официальный матч в 2022 году. Игра в рамках шестого тура группового этапа Кубка России в Самаре против «Крыльев Советов» завершилась поражением – 0:1. В этом турнире «Факел» не набрал ни одного очка. Все шесть матчей наша команда проиграла. Но судить за это жестко не стоит. Да, с «Крыльями» можно было бы показать себя и получше, а вот к поражениям от питерского «Зенита» и московского «Спартака» особых вопросов нет. Очевидно и то, что «Факел» явно решил не тратить силы на два турнира. Приоритет понятен – нужно во что бы то ни стало удержаться в Премьер-лиге. Попытаемся разобраться, что для этого нужно.

«ВАСИЛЕНКО «УБРАЛИ» ПРОВАЛЬНЫЕ ВТОРЫЕ ТАЙМЫ»

Но сначала надо понять, что удалось команде в первой половине сезона, а что нет. Начал «Факел» за здравие: веселая ничья 2:2 на выезде с «Краснодаром» и поражение от «Ахмата» в Грозном при равной игре – 1:2. А очко, вырванное у московского «Динамо» после 1:3 (матч в итоге закончился 3:3) и вовсе повергло болельщиков в экстаз. Задора хватило еще на выигранный у ЦСКА первый тайм выездного матча- 1:0.

А потом началось закономерное – армейцы показали класс, забили четыре мяча во втором тайме. И с этого 1:4 начались проблемы. Последовала унылая домашняя ничья с еще безликим тогда «Уралом» из Екатеринбурга – 0:0. Затем «Факел» разошелся миром в Самаре с «Крыльями Советов» при большом преимуществе хозяев поля – 1:1. А дальше два поражения. Снова победный первый тайм в домашнем матче с «Спартаком» – 1:0. И опять четыре мяча от гостей во втором. Итог печальный – 1:4. Та же картина на выезде с «Нижним Новгородом». Гол Максимова в самом дебюте матча, и безответные три от хозяев во втором тайме – 1:3.

После этого президент клуба Роман Асхабадзе решился на очень рискованный ход. Убрал не просто любимца, а кумира воронежской публики Олега Василенко. Главный тренер, впервые за 21 год выведший «Факел» в Премьер-лигу, выглядел фигурой неприкасаемой. Но не для горячего президента.

Единственным разумным обоснованием решения Асхабадзе кажется излишняя мягкость (может быть, кажущаяся) Олега Василенко. Дмитрий Пятибратов, вскоре ставший главным тренером сначала с приставкой и.о., а потом и без нее, выглядел человеком, более склонным к жестким решениям. То есть способным наводить порядок, чтобы команда не разваливалась по ходу игры.

Олег Василенко не мог оперативно перестроить игру, когда матч складывался не в пользу "Факела".

Олег Василенко не мог оперативно перестроить игру, когда матч складывался не в пользу "Факела".

Фото: с сайта ФК "Факел"

СЕРИЯ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ И ПРОВАЛ В КОНЦЕ ГОДА

Пятибратов начал за здравие. Сразу же победил дома московский «Локомотив» - 2:0. Редкий гол после нескольких передач головой забил ею же защитник Евгений Морозов. А потом впервые в сезоне молодцом в атаке показал себя опорный полузащитник, ранее славившийся только своей неуступчивостью, Ираклий Квеквескири. Тогда верилось, что победа не будет единственной в 2022 году. Но увы…

Выездной матч против «Сочи», кроме классного гола после удара пяткой того же Морозова, ничем позитивным для «Факела» не запомнился. Хотя и завершился вничью – 1:1.

Домашняя игра с московским «Торпедо» тоже оставила неоднозначные впечатления. Гол бывшего капитана «Факела» Игоря Лебеденко поставил воронежскую команду в сложное положение, но уже в первом тайме наши футболисты сумели забить два, причем оба головой. Однако во второй половине игры торпедовцы вновь сумели сравнять счет – 2:2. С одной стороны, наши игроки продемонстрировали силу воли, с другой – неумение удержать устраивающий их результат.

Вновь оптимизма добавила ничья с лидером – питерским «Зенитом». На гол Георгия Гонгадзе после передачи с углового явные фавориты ответили только после перерыва точным ударом бразильского легионера Малкома. Больше «Зенит» забить не смог. Были случаи, когда «Факелу» откровенно везло.

Выездной матч с подмосковными «Химками», завершившийся нулевой ничьей, запомнился какими-то совершенно неубедительными ударами наших футболистов в концовках атак. Хозяева поля имели больше опасных моментов и вполне могли побеждать.

Не обошлось без везения в домашнем матче с «Ростовом». Хороший первый тайм, в котором Максимов не забил пенальти. Потом удаление Дмитриева, быстрый гол во втором тайме Глебова. Судья пожалел «Факел», не назначив пенальти. А «Ростов» в самом конце матча наказал 11-метровым, который четко реализовал Гонгадзе – 1:1.

А вот на выезде с «Оренбургом» в ворота «Факела» залетели четыре мяча. Были у хозяев, резко усилившихся по ходу сезону классными легионерами из Латинской Америки, и еще опасные моменты. Гол Максимова в финале матча только позволил сделать счет чуть менее разгромным – 1:4.

Дома с «Краснодаром» все тоже шло к поражению. На гол Акбашева после передачи Аппаева, подкараулившего ошибку вратаря гостей Сафонова, гости ответили тремя. Потом Свинов отбил пенальти. И тут вдохновение сошло на Квеквескири. Два его неберущихся дальних удара и 3:3.

Увы, матч с «Уралом» на выезде, завершающий программу Премьер-лиги для «Факела» в 2022 году, пришлось проводить, без неистового грузина. В отсутствие Квеквескири наша команда смотрелась уныло. И без шансов проиграла раскочегарившейся после прихода Виктора Гончаренко команде – 0:2.

При Дмитрие Пятибратове "Факел" набрал горахдо больше очков, но провалил концовку года.

При Дмитрие Пятибратове "Факел" набрал горахдо больше очков, но провалил концовку года.

Фото: с сайта ФК "Факел"

Итог – 13 место за счет выигрыша в очном матче у московского «Локомотива». В остальном все показатели у железнодорожников, пришедших к промежуточному финишу 14-ми, лучше. А у очков у «Факела» и «Локомотива» поровну – 13. На одно меньше у «Химок» - 12. А вот торпедовцы отстали сильно – у них всего шесть очков.

ОТКРЫТИЯ – КВЕКВЕСКИРИ И МОРОЗОВ, РАЗОЧАРОВАНИЕ – МАКСИМОВ

Теперь оценим, как проявили себя в первой половине сезона отдельные игроки. Начнем с вратарей.

Илья Свинов показал себя неоднозначно. Понятно, почему он не пробился в основу московского «Спартака». Видно, что у Ильи классная реакция, он может вытаскивать «мертвые» мячи. Когда не дергается в другой угол до удара, способен отбить пенальти. С другой стороны, порой пропускает голы после выстрелов в ближний «вратарский» угол (как это было в матче с ЦСКА, там Свинова огорчил Федор Чалов). И с дальними выходами не все в порядке. В том же домашнем матче с «Краснодаром», где отбитый Ильей 11-метровый стал началом возвращения в игру «Факела», Свинов сам организовал второй гол гостей, когда непонятно зачем сбил колумбийца Кордобу. Но Алексей Городовой сейчас выглядит и вовсе совсем неуверенно. В этой линии первый номер Свинов, но и к нему есть вопросы.

Отметим лидеров в защите. Настоящим открытием стала игра Евгения Морозова. В обороне неуступчив и к атакам классно подключается. Его гол «Локомотиву» стал единственным победным (надеемся, что пока) для «Факела» в этом сезоне. Да и эффектный мяч пяткой «Сочи» очко команде принес. Без ошибок молодой защитник, конечно, не обходится. Он сам признался, что упустил Малкома в игре чемпионата, что привело к голу «Зенита». Однако очевидно, что плюсы в игре Евгения явно перевешивают «минусы».

Евгений Морозов пробился в состав и в нескольких матчах показал себя очень ярко.

Евгений Морозов пробился в состав и в нескольких матчах показал себя очень ярко.

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Игорь Калинин, если бы не травма, мог бы поспорить с Морозовым за звание открытия первой части сезона. Очень жесткий и неуступчивый защитник. И к атакам подключиться не прочь – за счет своих атлетических данных способен продавливать на переднем крае. Очевидная победа селекционной службы «Факела»!

Сергей Божин, имеющий немалый опыт игр в Премьер-лиге, в отдельных матчах был лучшим в обороне. По быстроте и тактической грамотности он явный лидер. Но вот хладнокровия Сергею не хватает. Достаточно вспомнить мат в адрес судей в раздевалке, из-за которого Божину пришлось отбывать дисквалификацию.

Остальные защитники пытались и в атаке преуспеть, и в защите отработать. Получалось это с переменным успехом. Кому-то мешали травмы, как Сергею Брызгалову, кому-то пробелы в тактическом мастерстве, как Аслану Дашаеву и Василию Черову. А Михаил Смирнов и вовсе выглядит явным «слабым звеном».

Что касается линии полузащиты, то безусловный лидер прошлого сезона Роман Акбашев начал чемпионат за здравие. В дебютном матче с «Краснодаром» и в первом домашнем с московским «Динамо» вел партнеров за собой. Но потом как-то сник. И во многих матчах в заключительной стадии атак совершал грубые ошибки. Роману надо как-то «перезапустить» себя после зимнего перерыва.

А вот кто реализовал себя на 100 процентов, так это Ираклий Квеквескири. Каждый из трех его голов стал шедевром. В матче с «Локомотивом» он обошел игроков обороны москвичей как стоячих. С «Краснодаром» показал, что с плотностью и мощью удара у него все в порядке. А в обороне Ираклий выгрызает почти все, что может. Единственный минус – обилие желтых карточек. Из-за их перебора Квеквескири вынужден был пропустить важнейший выездной матч с «Уралом».

Гол Ираклия Квеквескири очень помог одержать "Факелу" свою пока единственную победу над "Локомотивом".

Гол Ираклия Квеквескири очень помог одержать "Факелу" свою пока единственную победу над "Локомотивом".

Фото: кадр с видео

Остальные хавбеки выглядели не так ярко. Ильнуру Альшину, хорошо начавшему сезон, помешала травма. А остальным полузащитникам – кому нехватка опыта, а кому и недостаток мастерства.

И, наконец, нападающие. Максим Максимов, хотя и забил четыре гола, стал главным разочарованием первой части сезона. Возможно, в этом не столько его вина, сколько беда. В ФНЛ «Факелу» давали играть с позиции силы. И Максим был классным наконечником копья на острие атаки. А в Премьер-лиге чаще наша команда стала действовать по принципу: «Вынесем – поборемся». В умении и желании вести борьбу Максиму точно надо прибавлять. Иначе не вернуть признание болельщиков, а то некоторые уже начали поговаривать: «Максимов в составе, значит, «Факел» в меньшинстве».

Четыре гола Георгия Гонгадзе выглядят намного привлекательнее. Два из них забиты ЦСКА и питерскому «Зениту». С умением вести борьбу у Георгия в целом дела обстоят нормально. Вот еще бы хладнокровия при реализации моментов ему побольше.

Георгий Гонгадзе сейчас показывает себя лучше других нападающих "Факела".

Георгий Гонгадзе сейчас показывает себя лучше других нападающих "Факела".

Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В умении зацепиться за мяч по-прежнему в «Факеле» нет равных Хызыру Аппаеву. Сколько он скидывал передач после единоборств, как полезен был впереди! Но вот с результативностью у Хызыра совсем туго – лишь один мяч «Торпедо». Зато Аппаев хорош как ассистент – достаточно вспомнить голевые передачи Максимову в матче с «Ахматом» и Акбашеву в игре в Воронеже с «Краснодаром».

Больше желания, чем умения, пока в игре Матвея Ивахнова. Иной раз эмоции захлестывают, что, например, привело к супербыстрому удалению в матче с «Сочи». Однако Матвей бывает и очень полезен команде в подыгрыше. Возможно, ему не стоит в будущем стесняться больше брать игру на себя.

«ФАКЕЛУ» НУЖНЫ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ НА УСИЛЕНИЕ»

Какой из всех этих наблюдений можно сделать вывод? Из ярко выраженных лидеров по первой части сезона у «Факела» можно выделить разве что Ираклия Квеквескири. И то больше по харизме. Каждый матч на себе великолепный грузин вытягивать на себе не может. Можно, конечно, рассчитывать на продолжения разгильдяйства, проявляемого руководством «Химок» и «Локомотива» и на то, что не улучшатся дела у «Торпедо». Но такой подход чаще всего достижению цели не способствует.

Очевидно, что «Факелу» нужно усиление. И гораздо большее, чем пополнивший команду год нигде не игравший форвард Евгений Марков. А для этого нужны деньги. Притом, мягко говоря, немалые. При этом бюджет клуба собираются увеличить всего на 96 миллионов – до 356-ти. А, значит, нужно искать партнеров в сфере крупного бизнеса. Обеспеченные люди в нашем регионе есть. Только, видимо, в отличие от губернатора любовью к футболу они явно не горят. Может быть, менеджменту клуба поискать спонсоров на стороне? Вот «Оренбург», к примеру, финансирует «Газпром». И классных легионеров команда покупает. А «Факел» своей боевитостью уже заслужил уважение не только в Воронежской области, но и в других регионах России.

Возможно, клубу стоило бы по примеру ведущих зарубежных клубов ввести систему, когда болельщики за определенный взнос в финансирование команды получали бы какие-то преференции. Любовь к «Факелу» у болельщиков так велика, что и с миру по нитки удастся кое-что собрать.

Не менее важно не потерять неповторимую атмосферу на Центральном стадионе профсоюзов. Матчи с «Динамо», «Краснодаром» и «Ростовом» вытащили не только игроки, но и сумасшедшая поддержка зрителей на трибунах. Еще бы больше креатива для них и улучшить уровень сервиса. Уже сейчас Премьер-лига будет жалеть, если Воронеж вернется в ФНЛ. Надо, чтобы вторая часть сезона дала боссам элиты российского футбола еще больше поводов для таких эмоций.

Спорт: ФУТБОЛ