Итоги первой части сезона: как воронежскому «Факелу» не вылететь из Премьер-лиги

Главная сила "Факела" - в мощной поддержке воронежцев, приходящих на трибуны. Фото: Юрий КОЗЛОВ

27 ноября «Факел» провел заключительный официальный матч в 2022 году. Игра в рамках шестого тура группового этапа Кубка России в Самаре против «Крыльев Советов» завершилась поражением – 0:1. В этом турнире «Факел» не набрал ни одного очка. Все шесть матчей наша команда проиграла. Но судить за это жестко не стоит. Да, с «Крыльями» можно было бы показать себя и получше, а вот к поражениям от питерского «Зенита» и московского «Спартака» особых вопросов нет. Очевидно и то, что «Факел» явно решил не тратить силы на два турнира. Приоритет понятен – нужно во что бы то ни стало удержаться в Премьер-лиге. Попытаемся разобраться, что для этого нужно.

«ВАСИЛЕНКО «УБРАЛИ» ПРОВАЛЬНЫЕ ВТОРЫЕ ТАЙМЫ»

Но сначала надо понять, что удалось команде в первой половине сезона, а что нет. Начал «Факел» за здравие: веселая ничья 2:2 на выезде с «Краснодаром» и поражение от «Ахмата» в Грозном при равной игре – 1:2. А очко, вырванное у московского «Динамо» после 1:3 (матч в итоге закончился 3:3) и вовсе повергло болельщиков в экстаз. Задора хватило еще на выигранный у ЦСКА первый тайм выездного матча- 1:0.

А потом началось закономерное – армейцы показали класс, забили четыре мяча во втором тайме. И с этого 1:4 начались проблемы. Последовала унылая домашняя ничья с еще безликим тогда «Уралом» из Екатеринбурга – 0:0. Затем «Факел» разошелся миром в Самаре с «Крыльями Советов» при большом преимуществе хозяев поля – 1:1. А дальше два поражения. Снова победный первый тайм в домашнем матче с «Спартаком» – 1:0. И опять четыре мяча от гостей во втором. Итог печальный – 1:4. Та же картина на выезде с «Нижним Новгородом». Гол Максимова в самом дебюте матча, и безответные три от хозяев во втором тайме – 1:3.

После этого президент клуба Роман Асхабадзе решился на очень рискованный ход. Убрал не просто любимца, а кумира воронежской публики Олега Василенко. Главный тренер, впервые за 21 год выведший «Факел» в Премьер-лигу, выглядел фигурой неприкасаемой. Но не для горячего президента.

Единственным разумным обоснованием решения Асхабадзе кажется излишняя мягкость (может быть, кажущаяся) Олега Василенко. Дмитрий Пятибратов, вскоре ставший главным тренером сначала с приставкой и.о., а потом и без нее, выглядел человеком, более склонным к жестким решениям. То есть способным наводить порядок, чтобы команда не разваливалась по ходу игры.

Олег Василенко не мог оперативно перестроить игру, когда матч складывался не в пользу "Факела". Фото: с сайта ФК "Факел"

СЕРИЯ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ И ПРОВАЛ В КОНЦЕ ГОДА

Пятибратов начал за здравие. Сразу же победил дома московский «Локомотив» - 2:0. Редкий гол после нескольких передач головой забил ею же защитник Евгений Морозов. А потом впервые в сезоне молодцом в атаке показал себя опорный полузащитник, ранее славившийся только своей неуступчивостью, Ираклий Квеквескири. Тогда верилось, что победа не будет единственной в 2022 году. Но увы…

Выездной матч против «Сочи», кроме классного гола после удара пяткой того же Морозова, ничем позитивным для «Факела» не запомнился. Хотя и завершился вничью – 1:1.

Домашняя игра с московским «Торпедо» тоже оставила неоднозначные впечатления. Гол бывшего капитана «Факела» Игоря Лебеденко поставил воронежскую команду в сложное положение, но уже в первом тайме наши футболисты сумели забить два, причем оба головой. Однако во второй половине игры торпедовцы вновь сумели сравнять счет – 2:2. С одной стороны, наши игроки продемонстрировали силу воли, с другой – неумение удержать устраивающий их результат.

Вновь оптимизма добавила ничья с лидером – питерским «Зенитом». На гол Георгия Гонгадзе после передачи с углового явные фавориты ответили только после перерыва точным ударом бразильского легионера Малкома. Больше «Зенит» забить не смог. Были случаи, когда «Факелу» откровенно везло.

Выездной матч с подмосковными «Химками», завершившийся нулевой ничьей, запомнился какими-то совершенно неубедительными ударами наших футболистов в концовках атак. Хозяева поля имели больше опасных моментов и вполне могли побеждать.

Не обошлось без везения в домашнем матче с «Ростовом». Хороший первый тайм, в котором Максимов не забил пенальти. Потом удаление Дмитриева, быстрый гол во втором тайме Глебова. Судья пожалел «Факел», не назначив пенальти. А «Ростов» в самом конце матча наказал 11-метровым, который четко реализовал Гонгадзе – 1:1.

А вот на выезде с «Оренбургом» в ворота «Факела» залетели четыре мяча. Были у хозяев, резко усилившихся по ходу сезону классными легионерами из Латинской Америки, и еще опасные моменты. Гол Максимова в финале матча только позволил сделать счет чуть менее разгромным – 1:4.

Дома с «Краснодаром» все тоже шло к поражению. На гол Акбашева после передачи Аппаева, подкараулившего ошибку вратаря гостей Сафонова, гости ответили тремя. Потом Свинов отбил пенальти. И тут вдохновение сошло на Квеквескири. Два его неберущихся дальних удара и 3:3.

Увы, матч с «Уралом» на выезде, завершающий программу Премьер-лиги для «Факела» в 2022 году, пришлось проводить, без неистового грузина. В отсутствие Квеквескири наша команда смотрелась уныло. И без шансов проиграла раскочегарившейся после прихода Виктора Гончаренко команде – 0:2.

При Дмитрие Пятибратове "Факел" набрал горахдо больше очков, но провалил концовку года. Фото: с сайта ФК "Факел"

Итог – 13 место за счет выигрыша в очном матче у московского «Локомотива». В остальном все показатели у железнодорожников, пришедших к промежуточному финишу 14-ми, лучше. А у очков у «Факела» и «Локомотива» поровну – 13. На одно меньше у «Химок» - 12. А вот торпедовцы отстали сильно – у них всего шесть очков.

ОТКРЫТИЯ – КВЕКВЕСКИРИ И МОРОЗОВ, РАЗОЧАРОВАНИЕ – МАКСИМОВ

Теперь оценим, как проявили себя в первой половине сезона отдельные игроки. Начнем с вратарей.

Илья Свинов показал себя неоднозначно. Понятно, почему он не пробился в основу московского «Спартака». Видно, что у Ильи классная реакция, он может вытаскивать «мертвые» мячи. Когда не дергается в другой угол до удара, способен отбить пенальти. С другой стороны, порой пропускает голы после выстрелов в ближний «вратарский» угол (как это было в матче с ЦСКА, там Свинова огорчил Федор Чалов). И с дальними выходами не все в порядке. В том же домашнем матче с «Краснодаром», где отбитый Ильей 11-метровый стал началом возвращения в игру «Факела», Свинов сам организовал второй гол гостей, когда непонятно зачем сбил колумбийца Кордобу. Но Алексей Городовой сейчас выглядит и вовсе совсем неуверенно. В этой линии первый номер Свинов, но и к нему есть вопросы.

Отметим лидеров в защите. Настоящим открытием стала игра Евгения Морозова. В обороне неуступчив и к атакам классно подключается. Его гол «Локомотиву» стал единственным победным (надеемся, что пока) для «Факела» в этом сезоне. Да и эффектный мяч пяткой «Сочи» очко команде принес. Без ошибок молодой защитник, конечно, не обходится. Он сам признался, что упустил Малкома в игре чемпионата, что привело к голу «Зенита». Однако очевидно, что плюсы в игре Евгения явно перевешивают «минусы».

Евгений Морозов пробился в состав и в нескольких матчах показал себя очень ярко. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Игорь Калинин, если бы не травма, мог бы поспорить с Морозовым за звание открытия первой части сезона. Очень жесткий и неуступчивый защитник. И к атакам подключиться не прочь – за счет своих атлетических данных способен продавливать на переднем крае. Очевидная победа селекционной службы «Факела»!

Сергей Божин, имеющий немалый опыт игр в Премьер-лиге, в отдельных матчах был лучшим в обороне. По быстроте и тактической грамотности он явный лидер. Но вот хладнокровия Сергею не хватает. Достаточно вспомнить мат в адрес судей в раздевалке, из-за которого Божину пришлось отбывать дисквалификацию.

Остальные защитники пытались и в атаке преуспеть, и в защите отработать. Получалось это с переменным успехом. Кому-то мешали травмы, как Сергею Брызгалову, кому-то пробелы в тактическом мастерстве, как Аслану Дашаеву и Василию Черову. А Михаил Смирнов и вовсе выглядит явным «слабым звеном».

Что касается линии полузащиты, то безусловный лидер прошлого сезона Роман Акбашев начал чемпионат за здравие. В дебютном матче с «Краснодаром» и в первом домашнем с московским «Динамо» вел партнеров за собой. Но потом как-то сник. И во многих матчах в заключительной стадии атак совершал грубые ошибки. Роману надо как-то «перезапустить» себя после зимнего перерыва.

А вот кто реализовал себя на 100 процентов, так это Ираклий Квеквескири. Каждый из трех его голов стал шедевром. В матче с «Локомотивом» он обошел игроков обороны москвичей как стоячих. С «Краснодаром» показал, что с плотностью и мощью удара у него все в порядке. А в обороне Ираклий выгрызает почти все, что может. Единственный минус – обилие желтых карточек. Из-за их перебора Квеквескири вынужден был пропустить важнейший выездной матч с «Уралом».

Гол Ираклия Квеквескири очень помог одержать "Факелу" свою пока единственную победу над "Локомотивом". Фото: кадр с видео

Остальные хавбеки выглядели не так ярко. Ильнуру Альшину, хорошо начавшему сезон, помешала травма. А остальным полузащитникам – кому нехватка опыта, а кому и недостаток мастерства.

И, наконец, нападающие. Максим Максимов, хотя и забил четыре гола, стал главным разочарованием первой части сезона. Возможно, в этом не столько его вина, сколько беда. В ФНЛ «Факелу» давали играть с позиции силы. И Максим был классным наконечником копья на острие атаки. А в Премьер-лиге чаще наша команда стала действовать по принципу: «Вынесем – поборемся». В умении и желании вести борьбу Максиму точно надо прибавлять. Иначе не вернуть признание болельщиков, а то некоторые уже начали поговаривать: «Максимов в составе, значит, «Факел» в меньшинстве».

Четыре гола Георгия Гонгадзе выглядят намного привлекательнее. Два из них забиты ЦСКА и питерскому «Зениту». С умением вести борьбу у Георгия в целом дела обстоят нормально. Вот еще бы хладнокровия при реализации моментов ему побольше.

Георгий Гонгадзе сейчас показывает себя лучше других нападающих "Факела". Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В умении зацепиться за мяч по-прежнему в «Факеле» нет равных Хызыру Аппаеву. Сколько он скидывал передач после единоборств, как полезен был впереди! Но вот с результативностью у Хызыра совсем туго – лишь один мяч «Торпедо». Зато Аппаев хорош как ассистент – достаточно вспомнить голевые передачи Максимову в матче с «Ахматом» и Акбашеву в игре в Воронеже с «Краснодаром».

Больше желания, чем умения, пока в игре Матвея Ивахнова. Иной раз эмоции захлестывают, что, например, привело к супербыстрому удалению в матче с «Сочи». Однако Матвей бывает и очень полезен команде в подыгрыше. Возможно, ему не стоит в будущем стесняться больше брать игру на себя.

«ФАКЕЛУ» НУЖНЫ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ НА УСИЛЕНИЕ»

Какой из всех этих наблюдений можно сделать вывод? Из ярко выраженных лидеров по первой части сезона у «Факела» можно выделить разве что Ираклия Квеквескири. И то больше по харизме. Каждый матч на себе великолепный грузин вытягивать на себе не может. Можно, конечно, рассчитывать на продолжения разгильдяйства, проявляемого руководством «Химок» и «Локомотива» и на то, что не улучшатся дела у «Торпедо». Но такой подход чаще всего достижению цели не способствует.

Очевидно, что «Факелу» нужно усиление. И гораздо большее, чем пополнивший команду год нигде не игравший форвард Евгений Марков. А для этого нужны деньги. Притом, мягко говоря, немалые. При этом бюджет клуба собираются увеличить всего на 96 миллионов – до 356-ти. А, значит, нужно искать партнеров в сфере крупного бизнеса. Обеспеченные люди в нашем регионе есть. Только, видимо, в отличие от губернатора любовью к футболу они явно не горят. Может быть, менеджменту клуба поискать спонсоров на стороне? Вот «Оренбург», к примеру, финансирует «Газпром». И классных легионеров команда покупает. А «Факел» своей боевитостью уже заслужил уважение не только в Воронежской области, но и в других регионах России.

Возможно, клубу стоило бы по примеру ведущих зарубежных клубов ввести систему, когда болельщики за определенный взнос в финансирование команды получали бы какие-то преференции. Любовь к «Факелу» у болельщиков так велика, что и с миру по нитки удастся кое-что собрать.

Не менее важно не потерять неповторимую атмосферу на Центральном стадионе профсоюзов. Матчи с «Динамо», «Краснодаром» и «Ростовом» вытащили не только игроки, но и сумасшедшая поддержка зрителей на трибунах. Еще бы больше креатива для них и улучшить уровень сервиса. Уже сейчас Премьер-лига будет жалеть, если Воронеж вернется в ФНЛ. Надо, чтобы вторая часть сезона дала боссам элиты российского футбола еще больше поводов для таких эмоций.